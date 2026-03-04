$43.450.22
20:04
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 2240 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
15:27 • 16520 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 27239 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 21460 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 27217 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 53614 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 79149 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 66478 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 68324 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Украина готова к ней, как только ситуация с безопасностью позволит.

Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи, но как только ситуация с безопасностью позволит - это будет сделано, Украина готова, передает УНН

Говорил сегодня также с Рустемом Умеровым – по его коммуникации с американской стороной. Мы продолжаем фактически в ежедневном режиме общаться с Америкой. Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что Украина работает, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена.

Надеемся на хорошие новости 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Ранее Зеленский сообщил о найденном конструктиве в гуманитарном вопросе, в частности по обмену военнопленными.  

Антонина Туманова

