Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи, но как только ситуация с безопасностью позволит - это будет сделано, Украина готова, передает УНН.

Говорил сегодня также с Рустемом Умеровым – по его коммуникации с американской стороной. Мы продолжаем фактически в ежедневном режиме общаться с Америкой. Сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи. Но как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина работает, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена.

Надеемся на хорошие новости - добавил Зеленский.

Напомним

Ранее Зеленский сообщил о найденном конструктиве в гуманитарном вопросе, в частности по обмену военнопленными.