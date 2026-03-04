$43.450.22
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Посольство Ирана в Киеве открыло книгу скорби по Али Хаменеи - реакция не заставила себя ждать

Киев • УНН

Посольство Ирана в Украине предложило украинцам выразить скорбь по ликвидированному аятолле Али Хаменеи, открыв книгу скорби 4-6 марта 2026 года. Посол Украины в ЮАР Александр Щерба осудил эту инициативу, напомнив об ответственности Ирана за помощь россиянам и гибель украинцев.

Посольство Ирана в Киеве открыло книгу скорби по Али Хаменеи - реакция не заставила себя ждать

Посольство Исламской Республики Иран в Украине предложило "всем желающим" украинцам выразить скорбь по ликвидированному аятолле Али Хаменеи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение дипломатической миссии в Facebook.

Детали

Иранское посольство объявило, что открывает книгу соболезнований в среду, 4 марта, четверг, 5 марта и пятницу, 6 марта 2026 года с 10:00 до 16:00 в помещении Посольства Исламской Республики Иран по адресу: г. Киев, улица Круглоуниверситетская, 12.

Все желающие могут оставить свои соболезнования и слова поддержки

- говорится в сообщении.

На это отреагировал посол Украины в Южно-Африканской Республике Александр Щерба. Он напомнил, что иранские лидеры, будучи союзниками россиян, также несут ответственность за гибель украинцев с помощью иранских дронов "Shahed" и других военных технологий, которые иранское правительство поставляло россиянам.

Как верующий человек, я стараюсь не радоваться смерти других людей - даже тех, кто сознательно решил быть мучителем моего народа, который не причинил Вашему ничего плохого. Но как человек, три года живший в Киеве под ежедневные завывания иранских машин смерти, я не могу не желать, чтобы каждый преступник получил по заслугам за то, что совершил. Если не перед людьми, то перед Богом. Господин Посол (Ирана в Украине - ред.), я не знаком с Вами и не имею к Вам личной неприязни. Иногда хорошим дипломатам приходится представлять плохих лидеров и их политику. Но надеюсь, Вы понимаете, что я не буду выражать скорбь по людям, чья смерть у меня скорби не вызывает

- говорится в сообщении Щербы.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина поддерживает народ Ирана, а не его режим.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Воздушная тревога
Война в Украине
Дипломатка
Андрей Сибига
Али Хаменеи
Шахед-136
Южная Африка
Украина
Иран
Киев