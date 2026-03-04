Посольство Ирана в Киеве открыло книгу скорби по Али Хаменеи - реакция не заставила себя ждать

Посольство Исламской Республики Иран в Украине предложило "всем желающим" украинцам выразить скорбь по ликвидированному аятолле Али Хаменеи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение дипломатической миссии в Facebook.

Детали

Иранское посольство объявило, что открывает книгу соболезнований в среду, 4 марта, четверг, 5 марта и пятницу, 6 марта 2026 года с 10:00 до 16:00 в помещении Посольства Исламской Республики Иран по адресу: г. Киев, улица Круглоуниверситетская, 12.

Все желающие могут оставить свои соболезнования и слова поддержки - говорится в сообщении.

На это отреагировал посол Украины в Южно-Африканской Республике Александр Щерба. Он напомнил, что иранские лидеры, будучи союзниками россиян, также несут ответственность за гибель украинцев с помощью иранских дронов "Shahed" и других военных технологий, которые иранское правительство поставляло россиянам.

Как верующий человек, я стараюсь не радоваться смерти других людей - даже тех, кто сознательно решил быть мучителем моего народа, который не причинил Вашему ничего плохого. Но как человек, три года живший в Киеве под ежедневные завывания иранских машин смерти, я не могу не желать, чтобы каждый преступник получил по заслугам за то, что совершил. Если не перед людьми, то перед Богом. Господин Посол (Ирана в Украине - ред.), я не знаком с Вами и не имею к Вам личной неприязни. Иногда хорошим дипломатам приходится представлять плохих лидеров и их политику. Но надеюсь, Вы понимаете, что я не буду выражать скорбь по людям, чья смерть у меня скорби не вызывает - говорится в сообщении Щербы.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина поддерживает народ Ирана, а не его режим.