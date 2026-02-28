$43.210.00
Україна підтримує народ Ірану, а не режим - МЗС

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна підтримує народ Ірану, а не його режим. МЗС заздалегідь попередило громадян України про необхідність залишити Іран.

Україна підтримує народ Ірану, а не режим - МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна підтримує народ Ірану, а не його режим, додавши, що позиція України залишається послідовною та базується на нормах міжнародного права, передає УНН.

Деталі

"Позиція України є принциповою та незмінною. Іранський режим десятиліттями тероризує регіон, підтримує та фінансує тероризм, які несуть нестабільність в інші країни, знущаються над своїм народу. Тому ми завжди на стороні іранського народу, саме народу. Багаторічні системні порушення прав людини, жорстокі репресії, втрати та переслідування - це свідчать про глибоку кризу внутрішньої політики цієї держави", - сказав Сибіга.

Він додав, що режим в Тегерані мав всі можливості запобігти силовому сценарію, і йому надавалися можливості для дипломатії та пошуку рішень.

За його словами, МЗС видало необхідні попередження для громадян України завчасно, аби вони залишили і територію Ірану, і територію інших країн, де їхнє життя, де їхня безпека може бути під загрозою.

Нагадаємо

28 лютого Ізраїль та США здійснили спільну військову операцію, завдавши ударів по 30 цілях в Ірані.  Крім того, повідомлялось, що серед уражених об'єктів у Тегерані - президентський плац та штаб-квартира розвідки.  

Також УНН повідомляв, що армія Ізраїлю завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.

Згодом стало відомо, що військова операція США і Ізраїлю проти Ірану планувалася спільно впродовж декількох місяців.

Через атаку США і Ізраїлю Іран закрив свій повітряний простір. Над країною залишилося лише кілька літаків, які прямують до Тбілісі, Алмати, Дубаю.

Водночас Ізраїль готується до кількаденного конфлікту з Іраном, тоді як у Тегерані обіцяють нищівну відповідь.

Павло Башинський

