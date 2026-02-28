Украина поддерживает народ Ирана, а не режим - МИД

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина поддерживает народ Ирана, а не его режим, добавив, что позиция Украины остается последовательной и основана на нормах международного права, передает УНН.

Детали

"Позиция Украины принципиальна и неизменна. Иранский режим десятилетиями терроризирует регион, поддерживает и финансирует терроризм, которые несут нестабильность в другие страны, издеваются над своим народом. Поэтому мы всегда на стороне иранского народа, именно народа. Многолетние системные нарушения прав человека, жестокие репрессии, потери и преследования - это свидетельствуют о глубоком кризисе внутренней политики этого государства", - сказал Сибига.

Он добавил, что режим в Тегеране имел все возможности предотвратить силовой сценарий, и ему предоставлялись возможности для дипломатии и поиска решений.

По его словам, МИД заблаговременно выдал необходимые предупреждения для граждан Украины, чтобы они покинули и территорию Ирана, и территорию других стран, где их жизнь, где их безопасность может быть под угрозой.

Напомним

28 февраля Израиль и США осуществили совместную военную операцию, нанеся удары по 30 целям в Иране. Кроме того, сообщалось, что среди пораженных объектов в Тегеране - президентский плац и штаб-квартира разведки.

Также УНН сообщал, что армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Впоследствии стало известно, что военная операция США и Израиля против Ирана планировалась совместно в течение нескольких месяцев.

Из-за атаки США и Израиля Иран закрыл свое воздушное пространство. Над страной осталось лишь несколько самолетов, которые направляются в Тбилиси, Алматы, Дубай.

В то же время Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном, тогда как в Тегеране обещают сокрушительный ответ.