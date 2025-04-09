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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28877 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Верховный лидер Ирана отбросил угрозу Трампа, но обещает ответный удар в случае бомбардировки

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Трамп угрожает Ирану невиданными бомбардировками в случае отсутствия ядерного соглашения: ответ Тегерана

Президент США заявил, что Иран столкнется с беспрецедентными бомбардировками, если не заключит соглашение по ядерному оружию. Иран готов к переговорам, но через посредников.

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В столице Ирана возле Верховного суда произошла стрельба, в результате которой погибли двое судей. Еще один человек получил ранения во время инцидента на оживленной площади Тегерана.

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Байден поощрил Нетаньяху нанести ответный удар по Ирану: что известно

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Иран заявил об «ограниченном вреде» от атак Израиля на три провинции

Иран сообщил, что израильские атаки на провинции Тегеран, Хузестан и Илам нанесли лишь «ограниченный ущерб». Иранская система ПВО успешно перехватила и нейтрализовала атаки.

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