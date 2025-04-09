Иранское СМИ опровергает слова Трампа о запланированных переговорах между США и Ираном, называя это информационным давлением. Тегеран готов к диалогу только через посредников.
Дональд Трамп заявил о прямых переговорах с Тегераном по ядерной программе. Он отметил, что ситуация вокруг Ирана переходит на "очень опасную территорию".
В москве состоятся экспертные переговоры между россией, Китаем и Ираном по ядерной программе Ирана. Трехсторонняя встреча обсудит аспекты, связанные с ядерной проблемой.
Аятолла Али Хаменеи приказал привести армию в состояние повышенной боевой готовности. Тегеран не хочет прямых переговоров по ядерной программе, но готов к диалогу при посредничестве Омана.
Удары США по районам Йемена привели к гибели людей, в частности, возле города Ходейда. Операция является ответом на нападения хуситов на суда и имеет целью давление на Тегеран.
США ввели санкции против компаний и граждан Ирана, Китая, ОАЭ за поставки компонентов для дронов. Также выдвинуты уголовные обвинения за сговор с КСИР.
Цены на нефть выросли из-за опасений инвесторов после угроз Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть и предупреждений Ирану. Аналитики считают, что Трамп может не выполнить свои угрозы.
Аятолла Али Хаменеи заявил, что США получат мощный отпор, если осуществят угрозы Трампа. Иран ответил на письмо США, но не будет вести прямые переговоры с Вашингтоном.
Президент США заявил, что Иран столкнется с беспрецедентными бомбардировками, если не заключит соглашение по ядерному оружию. Иран готов к переговорам, но через посредников.
Иран пытался избежать ответственности, отрицая юрисдикцию Совета ИКАО. Однако, дело будет рассмотрено по существу в пользу Украины, Канады, Швеции и Великобритании.
Китай, россия и Иран выступили за прекращение санкций во время ядерных переговоров в Пекине, после отклонения Ираном призыва Трампа к переговорам. Три страны подчеркнули важность прекращения санкций.
В Пекине собрались высокопоставленные чиновники Ирана, россии и Китая для обсуждения ядерной программы Тегерана. Китай выразил надежду, что встреча будет способствовать возобновлению дипломатических усилий.
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани планирует посетить Россию 17 апреля. Об этом он сообщил во время встречи с главой МИД рф лавровым, который передал приветствие от путина.
Глава МИД рф лавров 25 февраля посетит Тегеран по приглашению иранского коллеги Аракчи. Стороны обсудят торговлю, энергетику и международные вопросы после подписания нового стратегического договора.
В столице Ирана возле Верховного суда произошла стрельба, в результате которой погибли двое судей. Еще один человек получил ранения во время инцидента на оживленной площади Тегерана.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что страна стоит за ликвидацией Исмаила Хании в Иране. Он также предупредил о подобных действиях против лидеров йеменских хуситов.
Российские чиновники прибыли в Тегеран для обсуждения всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве. Стороны планируют подписать документ в январе, который будет включать оборонное сотрудничество и вопросы свободной торговли.
Парасту Ахмади арестовали после публикации видео ее концерта, где она выступила без хиджаба. Артистку задержали в городе Сари, также были арестованы двое музыкантов ее группы в Тегеране.
Иранские чиновники подтвердили установление прямых контактов с группами в новом руководстве Сирии. Тегеран стремится сохранить свое влияние в регионе после падения режима Башара Асада.
ВВС Ирана получили первые два истребителя Су-35 СЕна закрытой церемонии в россии. Самолеты перевезли в Тегеран на Ан-124-100, а общий заказ увеличен до 50 единиц.
В Тегеране студентка разделась до белья на территории университета после избиения за неправильное ношение хиджаба. Ее задержали и поместили в психиатрическую клинику, где власти заявили о наличии психического заболевания.
россия начала использовать иранские БпЛА с термобарической боевой частью для атак по Украине. Углубление сотрудничества между Тегераном и Москвой может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке.
Российская ракета «Союз-2. 1» вывела на орбиту два иранских спутника вместе с другими космическими аппаратами. Запуск состоялся на фоне углубления сотрудничества между москвой и Тегераном.
В Тегеране силовики задержали студентку, которая разделась до нижнего белья возле Исламского университета Азад. По данным студенческого издания, во время задержания девушку избили, а Amnesty International требует ее освобождения.
лавров заявил о подготовке договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между рф и ираном. Документ предусматривает более тесное сотрудничество в оборонной сфере и взаимодействие на региональном и глобальном уровнях.
Спутниковые снимки обнаружили повреждения на иранских военных базах Парчин и Ходжир после израильской атаки. Объекты связаны с бывшей ядерной программой и производством баллистических ракет.
Израильский удар вывел из строя 12 смесителей для производства твердого топлива баллистических ракет в Иране. Также были повреждены системы ПВО С-300 и завод беспилотников.
Террористическая страна передала Ирану разведывательные данные об активности американских и израильских военных сил. Иран сообщил об ограниченных повреждениях военных объектов в трех провинциях после ударов.
Президент США одобрил разработку ответных мер Израиля против Ирана для сдерживания будущих атак. Израиль нанес удары по военным объектам в трех иранских провинциях, причинив "ограниченный ущерб".
Иран сообщил, что израильские атаки на провинции Тегеран, Хузестан и Илам нанесли лишь «ограниченный ущерб». Иранская система ПВО успешно перехватила и нейтрализовала атаки.