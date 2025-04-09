россия и Иран готовят к подписанию договор о стратегическом партнерстве

лавров заявил о подготовке договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между рф и ираном. Документ предусматривает более тесное сотрудничество в оборонной сфере и взаимодействие на региональном и глобальном уровнях.