В США военным приказали готовиться к возобновлению ударов по Ирану — Axios

Несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению масштабных боевых действий против Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, пишет УНН.

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Отмечается, что распоряжение не содержало конкретной даты начала ударов, а президент Трамп еще не принял окончательных решений. Вместе с тем американские и израильские источники заявляют, что это может произойти до промежуточных выборов в США и, возможно, до выборов в Израиле, которые состоятся на неделю раньше.

По словам источников, если масштабные боевые действия возобновятся, они, вероятно, будут включать массированные удары по энергетическим объектам Ирана, его инфраструктуре и ядерным объектам.

Возобновление ударов в течение ближайших трех-четырех недель может повлиять на промежуточные выборы в США, которые состоятся 3 ноября, в частности из-за вероятного роста цен на нефть.

Задача ведомства заключается в разработке и представлении президенту военных вариантов действий - заявил Axios представитель Пентагона.

Ранее The Atlantic сообщил, что Трамп рассматривает возможность нанести удар по Ирану до промежуточных выборов.

США находятся в очень сильной позиции, контролируя Ормузский пролив и наблюдая за крахом иранской экономики. Иран потерпел сокрушительное поражение, и ситуация будет развиваться по одному из двух сценариев: легкому или тяжелому. Президент Трамп держит все карты в руках и сделает все, что будет лучше для Соединенных Штатов - сказал чиновник Белого дома.

В пятницу, 2 октября, команда Трампа по вопросам национальной безопасности провела многочасовую встречу в Кэмп-Дэвиде, чтобы обсудить войну с Ираном и другие вопросы. Один из израильских чиновников рассказал Axios, что часть встречи была посвящена возможному возобновлению масштабных боевых операций против Ирана.

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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил после встречи, что внимание уделялось "долгосрочному" планированию внешней политики.

Обсуждение возможного возобновления масштабных боевых операций в Иране усилилось. Шансы, что это произойдет до выборов, не очень велики, но мы не исключаем такой возможности. После промежуточных выборов вероятность этого значительно возрастет - отметил другой израильский чиновник.

В среду, 7 октября, Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Это был второй разговор лидеров США и Израиля за последние несколько дней после того, как они почти не общались на протяжении нескольких недель.

Один из американских чиновников отметил, что Трамп и Нетаньяху говорили о "почтении памяти и уважении к жертвам массового убийства 7 октября".

Разговор состоялся после того, как Нетаньяху провел совещание со своей командой по вопросам национальной безопасности по Ирану, рассказал израильский чиновник.

В понедельник, 5 октября, Нетаньяху разговаривал с Рубио.

Если масштабные боевые действия возобновятся, то, скорее всего, США и Израиль будут действовать совместно. Два израильских чиновника заявили, что иранский режим находится в отчаянии и в состоянии паранойи, что может побудить Тегеран нанести удар первым. Иранцы уже подверглись двум внезапным атакам и не хотят пережить третью, добавили чиновники.

Возобновление боевых операций также может повлиять на выборы в Израиле, которые состоятся 27 октября, поскольку Иран в ответ на новые удары может выпустить сотни баллистических ракет по стране. Новая эскалация могла бы принести политическую выгоду Нетаньяху, помешав оппонентам премьер-министра критиковать его на финальном этапе предвыборной кампании.

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