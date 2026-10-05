Американские бомбардировщики передислоцировали из Великобритании из-за угрозы, связанной с Ираном — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил об угрозе для американских бомбардировщиков в Великобритании, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Президент США отметил, что не хотел провоцировать "врага", оставляя бомбардировщики ВВС на базе в Англии, поэтому самолеты были возвращены в США.

Эти бомбардировщики использовались для нанесения ударов по Ирану, и Трамп заявил: "Мы столкнулись с угрозой", связанной с Ираном. Решение о возвращении было принято после расследования информации о запланированном террористическом акте на базе Королевских ВВС Фэйрфорд.

США вывели все бомбардировщики с базы в Великобритании после инцидента с "подозрительными автомобилями"

"Поэтому мы немного их переместили — недалеко", — сказал Трамп.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио однозначно заявил, что иностранная сторона была причастна к предполагаемой попытке теракта с применением взрывчатки на авиабазе ВВС Великобритании Фэйрфорд, после того как пятерых подозреваемых, задержанных возле авиабазы, освободили под залог.