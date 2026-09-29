Рубіо заявив про іноземний слід у ймовірній спробі теракту біля бази США у Британії

Держсекретар США Марко Рубіо однозначно заявив, що іноземна сторона була причетна до ймовірної спроби теракту із застосуванням вибухівки на авіабазі ВПС Великої Британії Фейрфорд, після того, як п’ятьох підозрюваних, затриманих поблизу авіабази, звільнили під заставу. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

"Те, що могло статися у Великій Британії цими вихідними, є дуже серйозною ситуацією", — сказав Рубіо у понеділок увечері, додавши, що це "очевидно, справа рук іноземної сторони".

Рубіо не надав жодних доказів на підтвердження своїх заяв.

Британська поліція перевіряє можливий іранський слід

П’ятеро чоловіків — усі громадяни Великої Британії з Лондона віком трохи за 20 років — були затримані рано в неділю після того, як поліцію повідомив місцевий фермер про три білі фургони, що прямували до RAF Fairford — британської бази, на якій розміщуються американські бомбардувальники, що виконують бойові завдання проти Ірану.

Їх затримали за підозрою у злочинах, пов’язаних із вибуховими речовинами, а також у підготовці терористичного акту. Одним із ключових напрямів розслідування є можливий зв’язок з Іраном.

За словами джерел, звільнення чоловіків під заставу поліції свідчить про те, що слідчі вважають малоймовірним, що вони були близькі до здійснення атаки з масовими жертвами шляхом підриву бомби поблизу бази.

У Британії звільнять п'ятьох підозрюваних у підготовці вибуху біля американської авіабази, Трампа це здивувало

Керівник британської контртерористичної поліції, помічник комісара Лоренс Тейлор, заявив, що звільнення чоловіків під заставу не означає завершення розслідування і що вони перебувають під "суворими умовами".

Початковий огляд фургонів змусив поліцію припустити, що вони перевозили вибухові матеріали. Фахівці оцінювали, чи могли вони бути придатними для створення саморобних вибухових пристроїв. Після звільнення підозрюваних стало відомо, що вибухових матеріалів виявлено не було.

Іран підозрюють у використанні проксі-сил у Великій Британії — від імовірних підпалів єврейських об’єктів до випадку, коли чоловіки запустили простий безпілотник поблизу посольства Ізраїлю.