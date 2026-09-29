Президентка Молдови емоційно відреагувала на "навмисні" удари рф по Києву
Київ • УНН
Мая Санду засудила російські удари по Києву та Харкову, де є загиблі й поранені. Вона закликала підтримувати Україну та покарати росію.
Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на нові російські удари по Україні та заявила, що росія навмисно атакує мирних людей, їхні будинки та критично важливу інфраструктуру. Про це Санду написала у Facebook, пише УНН.
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За її словами, росія атакує Україну безперервно. Минулої ночі та вранці під повітряними ударами опинилися міста і громади в різних регіонах країни, є загиблі та поранені.
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Санду окремо згадала удари по Києву, де, за її словами, були атаковані Національна академія наук, житлові будинки та медичний заклад. У Харкові внаслідок ударів постраждали десятки людей, серед них діти.
"росія навмисно б'є по людях"
Усі ці атаки демонструють, що росія навмисно б'є по людях – по їхніх домівках, по економіці та інфраструктурі, від яких залежить їхнє повсякденне життя
Санду наголосила, що росія має відповідати за скоєні злочини. Водночас вона закликала й надалі підтримувати Україну та її право жити вільно і мирно.
росія має відповісти за свої злочини, а Україну необхідно й надалі підтримувати в її праві жити вільно і в мирі
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