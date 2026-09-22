Молдова зафіксувала вже 39 порушень повітряного простору та отримає €120 млн на посилення ППО
Київ • УНН
Молдова посилює ППО після 39 порушень повітряного простору від початку 2026 року. ЄС виділить €120 млн на систему середньої дальності.
У Молдові від початку 2026 року зафіксували 39 порушень повітряного простору проти 17 за весь минулий рік, а країна посилюватиме протидію російським безпілотникам. Про це після засідання Ради національної безпеки заявила президентка Молдови Мая Санду, пише УНН.
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За словами Санду, російські безпілотники швидко вдосконалюються та отримують нові можливості для обходу наявних систем протиповітряної оборони. Через це Кишинів модернізує систему спостереження за повітряним простором і розширює можливості ППО.
Наразі молдовські військові мають переносні зенітні ракетні комплекси, зенітні кулемети та засоби радіоелектронної боротьби. Однак їхніх можливостей вистачає передусім для прикриття критичної інфраструктури.
ЄС профінансує нову систему ППО
Міністерство оборони Молдови отримає від Європейського Союзу €120 млн для закупівлі системи протиповітряної оборони середньої дальності. Влада також залучає зовнішнє безповоротне фінансування для розвитку оборонних спроможностей.
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Молдова паралельно посилює обмін інформацією із сусідніми країнами та працює з міжнародними партнерами над сучасними й дешевшими засобами боротьби з безпілотниками.
Санду наголосила, що кожен дрон, який порушує повітряний простір Молдови, створює небезпеку для населення, а відповідальність за такі інциденти вона поклала на росію.
Влада також готує механізми оперативного попередження населення про кризові ситуації. У перспективі для цього має запрацювати система MD-Alert вартістю €5 млн, однак її впровадження ще потребує часу.
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