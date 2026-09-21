Від балеток до Камасутри: у Парижі на аукціон виставили особисті речі Бріжит Бардо

Особисті речі покійної акторки Бріжит Бардо - від балеток Repetto та каблучок із діамантами до її примірника Камасутри - у понеділок виставляють на аукціон Drouot у Парижі, а виручені кошти спрямують до її благодійного фонду захисту тварин. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

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Усі речі привезені з двох будинків Бардо в Сен-Тропе та її паризької квартири, інтер'єр якої частково відтворили на виставці.

Кожен предмет, виставлений на продаж, береже слід якоїсь зустрічі, захоплення, моменту щастя чи етапу її життя. Вони розповідають історію як жінки, так і легенди - сказав її багаторічний секретар Франк Гійо

Сьогодні Бардо вважають однією з найважливіших жіночих постатей другої половини XX століття. Працюючи моделлю та акторкою з 1950-х років, вона стала символом сучасної жіночності й сексуальної революції, перш ніж згодом присвятила себе захисту прав тварин.

Проте наприкінці життя її також критикували за гомофобні висловлювання та неодноразово штрафували за розпалювання расової ворожнечі.

Разом із меблями, одягом та релігійними статуетками на продаж виставлено кухонне приладдя, каструлі Le Creuset та запальнички.

Серед інших цікавих лотів — механічна друкарська машинка, на якій вона набрала своє листування та автобіографію, ювелірні вироби та класичні гітари.

На продаж виставлено її велосипед Peugeot, а також дві пари шкіряних балеток Repetto. Професійна балерина в минулому, Бардо допомогла популяризувати бренд Repetto після того, як попросила компанію створити для неї версію взуття для повсякденного носіння.

Також на аукціоні представлена велика колекція портретів зірки, зокрема еротичних.

Більшість лотів мають стартову ціну до 100 євро (£86), але очікується, що торги значно підвищать ці суми.

Нагадаємо

Французька акторка Бріжит Бардо померла у віці 91 року у 2025. Про це повідомив Фонд Бріжит Бардо 28 грудня.

Похорон акторки відбувся 7 січня в церкві Нотр-Дам де л'Ассомпшн у Сен-Тропе. Церемонія транслювалася в порту та на центральній площі Ліс.

Спадщину Бардо розділили між її Фондом та її єдиним сином Ніколя-Жаком Шарр'є, який також отримає частку від продажу.