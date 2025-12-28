Французька кінозірка Бріжит Бардо померла у віці 91 року

$41.930.00
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 8972 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 21682 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 36632 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 35374 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 29351 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 25219 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21258 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 42142 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39596 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14
Експрем'єра Молдови оголосили в міжнародний розшук після вироку у Франції28 грудня, 01:51
Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років28 грудня, 03:08
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого28 грудня, 03:48
Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІVideo04:49
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Марк Карні
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Київська область
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian

Французька кінозірка Бріжит Бардо померла у віці 91 року

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Французька акторка Бріжит Бардо померла у віці 91 року. Про це повідомив Фонд Бріжит Бардо 28 грудня.

Французька кінозірка Бріжит Бардо померла у віці 91 року

Французька акторка Бріжит Бардо померла у віці 91 року, повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

"Кінозірка Бріжит Бардо померла у віці 91 року", повідомив у заяві Фонд Бріжит Бардо, опублікованій цієї неділі, 28 грудня.

Довідково

Бріжит Анн-Марі Бардо - французька кіноакторка, фотомодель, співачка, танцюристка - народилася у Парижі 28 вересня 1934 року. Її називали секс-символом 1950-60-х. З початку 1970-х вона стала активісткою руху за права тварин, засновницею і головою фонду захисту тварин "Fondation Brigitte Bardot". За даними з відкритих джерел, упродовж 21-річної кар'єри вона зіграла у близько пів сотні фільмів, виступила у численних музичних програмах і записала близько 80 пісень. Є номінанткою премії Британської кіноакадемії за фільм "Віва Марія!". Найбільшого успіху досягла у жанрі романтичної комедії. Найвизначнішими її фільмами вважаються драми "І Бог створив жінку", "Істина" і "Зневага".

Юлія Шрамко

