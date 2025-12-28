Французька кінозірка Бріжит Бардо померла у віці 91 року

Французька акторка Бріжит Бардо померла у віці 91 року, повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

"Кінозірка Бріжит Бардо померла у віці 91 року", повідомив у заяві Фонд Бріжит Бардо, опублікованій цієї неділі, 28 грудня.

Довідково

Бріжит Анн-Марі Бардо - французька кіноакторка, фотомодель, співачка, танцюристка - народилася у Парижі 28 вересня 1934 року. Її називали секс-символом 1950-60-х. З початку 1970-х вона стала активісткою руху за права тварин, засновницею і головою фонду захисту тварин "Fondation Brigitte Bardot". За даними з відкритих джерел, упродовж 21-річної кар'єри вона зіграла у близько пів сотні фільмів, виступила у численних музичних програмах і записала близько 80 пісень. Є номінанткою премії Британської кіноакадемії за фільм "Віва Марія!". Найбільшого успіху досягла у жанрі романтичної комедії. Найвизначнішими її фільмами вважаються драми "І Бог створив жінку", "Істина" і "Зневага".