Швеція підтвердила, що дрон, який наблизився до французького авіаносця, був російським

19:28 • 2906 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
15:15 • 12081 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 19285 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 29347 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 31867 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 37011 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 51266 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45363 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39037 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33267 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Популярнi новини
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла27 лютого, 11:04 • 14753 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 23424 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 18564 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 16706 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 12086 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo20:06 • 1514 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 11279 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 12171 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 16792 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 18650 перегляди
УНН Lite
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto18:52 • 2972 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові17:35 • 4820 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 5696 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 25714 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 23037 перегляди
Швеція підтвердила, що дрон, який наблизився до французького авіаносця, був російським

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив, що безпілотник, який наблизився до авіаносця "Шарль де Голль" у Мальме, був російським. Дрон запустили з російського судна радіорозвідки "Жигулевск", що є порушенням шведського повітряного простору.

Швеція підтвердила, що дрон, який наблизився до французького авіаносця, був російським

Міністр оборони Пол Йонсон повідомив, що шведські Збройні сили підтвердили: безпілотник, який наблизився до французького авіаносця "Шарль де Голль", який напередодні зайшов до порту Мальме у Швеції перед участю у кількох навчаннях НАТО, належав Росії. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"Шведські Збройні сили тепер можуть підтвердити, на основі технічних даних, що несанкціонований безпілотник був запущений з російського судна радіорозвідки "Жигелевск". Інцидент стався поблизу французького авіаносця "Шарль де Голль" під час його візиту до Мальме", - заявив Йонсон.

Він додав, що цей інцидент є порушенням шведських правил доступу та порушенням шведського повітряного простору.

"Це, звичайно, серйозно та безвідповідально. Шведські Збройні сили відреагували рішуче та професійно, вживши контрзаходів, які порушили роботу дрона", - зазначив Йонсон.

Нагадаємо

У шведському порту Мальме стався серйозний інцидент за участю російського безпілотника та флагмана французького флоту - атомного авіаносця "Шарль де Голль".

Ольга Розгон

Світ
Техніка
Соціальна мережа
НАТО
Мальме
Швеція