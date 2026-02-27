Швеція підтвердила, що дрон, який наблизився до французького авіаносця, був російським

Міністр оборони Пол Йонсон повідомив, що шведські Збройні сили підтвердили: безпілотник, який наблизився до французького авіаносця "Шарль де Голль", який напередодні зайшов до порту Мальме у Швеції перед участю у кількох навчаннях НАТО, належав Росії. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

"Шведські Збройні сили тепер можуть підтвердити, на основі технічних даних, що несанкціонований безпілотник був запущений з російського судна радіорозвідки "Жигелевск". Інцидент стався поблизу французького авіаносця "Шарль де Голль" під час його візиту до Мальме", - заявив Йонсон.

Він додав, що цей інцидент є порушенням шведських правил доступу та порушенням шведського повітряного простору.

"Це, звичайно, серйозно та безвідповідально. Шведські Збройні сили відреагували рішуче та професійно, вживши контрзаходів, які порушили роботу дрона", - зазначив Йонсон.

Нагадаємо

У шведському порту Мальме стався серйозний інцидент за участю російського безпілотника та флагмана французького флоту - атомного авіаносця "Шарль де Голль".