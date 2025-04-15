В Дії стартувало опитування за обрання складу Національного журі України на Євробаченні-2024

З 25 березня по 1 квітня в Україні стартувало опитування в додатку "Дія" для відбору членів Національного журі, які оцінюватимуть виступи учасників від інших країн у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2024" у шведському Мальме.