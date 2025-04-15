$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 604 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26776 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 157299 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 136662 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 139675 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135131 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135066 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196517 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77608 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164682 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 46378 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 59170 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 64809 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 55567 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 36555 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 15920 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 25704 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 56229 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 65435 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 157330 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8152 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13365 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15254 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110899 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112445 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Мальме

Новини по темi

Оголошено лонглист Нацвідбору на Євробачення-2025: скільки артистів туди потрапили

Суспільне оголосило список з 20 учасників Національного відбору на Євробачення-2025 у Базелі. З них оберуть 10 фіналістів, які змагатимуться за право представляти Україну на конкурсі.

Суспільство • 11 грудня, 16:53 • 19288 перегляди

Щоб уникнути повторення скандалу в Мальме, "Євробачення" змінило правила: що відомо

Європейська мовна спілка запроваджує нові правила проведення "Євробачення" у 2025 році в Базелі. Зміни включають кодекс поведінки, "продюсера з добробуту" та більше вільного часу для артистів.

Культура • 11 грудня, 04:30 • 17885 перегляди

Шведська прокуратура припинила справу проти співака Юста Кляйна

Прокуратура Швеції закрила справу проти нідерландського співака Юста Кляйна, дискваліфікованого з Євробачення. Слідчі не знайшли достатніх доказів наміру виконавця зашкодити фотографці.

Суспільство • 13 серпня, 01:22 • 28760 перегляди

Jerry Heil та alyona alyona випустили нову пісню, яка могла представити Україну на Євробаченні

Jerry Heil та alyona alyona, представники України на пісенному конкурсі Євробачення 2024, випустили новий спільний трек під назвою "Подоляночка", який потенційно міг представити Україну на конкурсі.

Культура • 13 травня, 20:19 • 115487 перегляди

Переможець Євробачення 2024 Немо розбив скляний трофейний мікрофон

Переможець Євробачення 2024, швейцарський співак Немо, випадково розбив скляний трофейний мікрофон під час свого виступу.

Культура • 11 травня, 23:18 • 29393 перегляди

Швейцарія перемогла на Євробаченні 2024 з піснею "The Code"

Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі Євробачення 2024 у Мальме з піснею "The Code" Nemo, набравши 591 бал, а Україна посіла третє місце з 453 балами.

Культура • 11 травня, 23:00 • 29836 перегляди

Україна вибула з трійки рейтингу букмекерів щодо перемоги на Євробаченні-2024: дали свіжий прогноз перед гранд-фіналом

Представники України Alyona Alyona та Jerry Heil, які сьогодні у фіналі Євробачення 2024 під номером 2 виконають пісню "Teresa &amp; Maria", опустилися на 6 місце в рейтингу букмекерів на перемогу з 3% шансів на перемогу.

Культура • 11 травня, 10:34 • 131070 перегляди

Фінал Євробачення-2024: коли виступлять alyona alyona та Jerry Heil, де дивитися і як голосувати

Представники України alyona alyona та Jerry Heil виконають пісню "Teresa &amp; Maria" під номером 2 у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" у Мальме, Швеція, 11 травня.

Культура • 11 травня, 06:57 • 109238 перегляди

Євробачення-2024: стало відомо, під яким номером виступить Україна у фіналі

Україна виступить другою у фіналі 68-го пісенного конкурсу "Євробачення", який відбудеться 11 травня 2024 року в Мальме, Швеція.

Культура • 10 травня, 08:31 • 109438 перегляди

Євробачення-2024: стали відомі переможці другого півфіналу

Другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024" відбувся 9 травня в Мальме, де ще 10 країн - Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія та Вірменія - пройшли до гранд-фіналу 11 травня, приєднавшись до 10 країн, які пройшли з першого півфіналу.

Культура • 9 травня, 21:26 • 30737 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2024: хто виступить і де дивитися

Другий півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 року в Мальме, Швеція, де 16 учасників змагатимуться за вихід у фінал, транслюватиметься в прямому ефірі 9 травня о 22:00.

Культура • 9 травня, 15:51 • 97574 перегляди

alyona alyona та Jerry Heil виступили на Євробаченні 2024

alyona alyona та Jerry Heil виконали пісню "Teresa &amp; Maria" під п'ятим номером від України у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" у Мальме, Швеція.

Культура • 7 травня, 19:51 • 27008 перегляди

Перший півфінал Євробачення-2024: коли виступлять alyona alyona та Jerry Heil, де дивитися і як голосувати

Перший півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 відбудеться 7 травня о 22:00 у Мальме, Швеція, де під номером 5 виступлять представники України alyona alyona &amp; Jerry Heil з піснею "Teresa &amp; Maria".

Культура • 7 травня, 08:29 • 130450 перегляди

Євробачення-2024: як дивитися та як голосувати

Півфінали та гранд-фінал Євробачення 2024 року відбудуться в Мальме, Швеція.

Культура • 6 травня, 13:15 • 104385 перегляди

Євробачення-2024: учасники конкурсу готуються до першого півфіналу

Пісенний конкурс "Євробачення-2024" розпочинається у шведському місті Мальме з посиленими заходами безпеки для 37 країн-учасниць.

Культура • 6 травня, 09:59 • 66460 перегляди

Улюблениця американських зірок: хто така Таня Муіньо, яка поставить номер для українських учасниць "Євробачення"

Таня Муіньо, визнана українська режисерка, відома своєю роботою з такими міжнародними зірками, як Lil Nas X та Гаррі Стайлз, поставить виставу для українських учасників Євробачення 2024 alyona alyona та Jerry Heil.

УНН Lite • 3 травня, 15:00 • 103254 перегляди

Євробачення-2024: постановницею номера alyona alyona & Jerry Heil стала відома режисерка Таня Муіньо

Представники України на Євробаченні 2024 alyona alyona &amp; Jerry Heil співпрацюють з відомою українською режисеркою Танею Муіньо, прагнучи якнайкраще представити свою країну через виступ, що оспівує жіночу силу, стійкість та єдність.

Культура • 1 травня, 14:15 • 19523 перегляди

Кібератаки та перехоплення телетрансляцій: шведська поліція бачить загрози Євробаченню

У звіті шведської поліції перераховані потенційні загрози для Євробачення в Мальме, включаючи кібератаки, DoS-атаки, громадянську непокору і перехоплення телевізійних трансляцій.

Культура • 1 травня, 11:45 • 15640 перегляди

Євробачення-2024: alyona alyona розповіла, як втратила голос перед першою репетицією

Українська співачка alyona alyona, яка представлятиме Україну на Євробаченні 2024, втратила голос за кілька годин до першої репетиції через психосоматичні проблеми, спричинені довгою дорогою та стресом.

Культура • 28 квітня, 23:13 • 115911 перегляди

alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення-2024: з'явилися фото

Представники України alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення у шведському місті Мальме, де відбудеться конкурс у 2024 році.

Культура • 27 квітня, 15:39 • 29070 перегляди

Представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil вирушили до Швеції на "Євробачення-2024"

Представники України Alyona Alyona та Jerry Heil вирушили до шведського міста Мальме, де відбудеться Євробачення 2024. Там вони виступлять зі своєю піснею "Teresa &amp; Maria".

Культура • 26 квітня, 09:05 • 153146 перегляди

Євробачення-2024: Україну посунули з топ-3 у рейтингу букмекерів

Згідно з оновленими прогнозами букмекерів, Україна опустилася на 4-те місце з 10% шансами на перемогу в Євробаченні-2024, тоді як Хорватія, Швейцарія та Італія посідають перші три місця.

Культура • 1 квітня, 07:32 • 24193 перегляди

Jerry Heil та Alyona Alyona зібрали оплески на Pre-Party Євробачення-2024 у Мадриді

Українські артисти Alyona Alyona та Jerry Heil отримали овації за виконання пісні "Maria &amp; Teresa" на пре-паті "Євробачення 2024" у Мадриді.

Культура • 1 квітня, 06:47 • 25910 перегляди

Євробачення-2024: під яким номером виступлять alyona alyona & Jerry Heil

Представники України alyona alyona &amp; Jerry Heil виконають пісню "Teresa &amp; Maria" під номером 5 у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" 7 травня.

Культура • 26 березня, 19:15 • 28890 перегляди

В Дії стартувало опитування за обрання складу Національного журі України на Євробаченні-2024

З 25 березня по 1 квітня в Україні стартувало опитування в додатку "Дія" для відбору членів Національного журі, які оцінюватимуть виступи учасників від інших країн у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2024" у шведському Мальме.

Культура • 25 березня, 11:18 • 24188 перегляди

Зміни на Євробаченні 2024: впроваджено повноцінні виступи та нове голосування

У пісенному конкурсі Євробачення 2024 року в Мальме країни "Великої п'ятірки" та Швеція виступлять повноцінно під час півфіналу. Також оголосили розширення вікон для голосування та онлайн-голосуванням для країн, які не беруть участі.

Культура • 12 березня, 01:53 • 30500 перегляди

Ізраїль візьме участь у Євробаченні 2024 з піснею "Hurricane"

Ізраїль візьме участь у пісенному конкурсі Євробачення 2024 року з піснею "Hurricane" після відхилення двох попередніх пропозицій, які були визнані занадто політично заангажованими, що дозволить країні взяти участь у заході в Мальме, Швеція, дотримуючись принципів політичного нейтралітету.

Культура • 7 березня, 16:31 • 24444 перегляди

Швецію на "Євробаченні-2024" може представляти українка

Українська співачка Марія Сур вийшла до фіналу шведського конкурсу Melodifestivalen з піснею "When I'm Gone" і може представити Швецію на Євробаченні 2024 року.

Культура • 12 лютого, 15:39 • 22029 перегляди

Україну на Євробаченні представлятиме Alyona alyona & Jerry Heil

Alyona alyona &amp; Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні 2024 з піснею "Teresa &amp; Maria" після перемоги в національному відборі.

Культура • 4 лютого, 17:47 • 38080 перегляди

Євробачення-2024: в якому з півфіналів виступить представник від України

Жеребкування півфіналів пісенного конкурсу "Євробачення-2024" визначило, що Україна виступить у першій частині першого півфіналу 7 травня.

Культура • 30 січня, 21:42 • 27858 перегляди