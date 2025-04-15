Суспільне оголосило список з 20 учасників Національного відбору на Євробачення-2025 у Базелі. З них оберуть 10 фіналістів, які змагатимуться за право представляти Україну на конкурсі.
Європейська мовна спілка запроваджує нові правила проведення "Євробачення" у 2025 році в Базелі. Зміни включають кодекс поведінки, "продюсера з добробуту" та більше вільного часу для артистів.
Прокуратура Швеції закрила справу проти нідерландського співака Юста Кляйна, дискваліфікованого з Євробачення. Слідчі не знайшли достатніх доказів наміру виконавця зашкодити фотографці.
Jerry Heil та alyona alyona, представники України на пісенному конкурсі Євробачення 2024, випустили новий спільний трек під назвою "Подоляночка", який потенційно міг представити Україну на конкурсі.
Переможець Євробачення 2024, швейцарський співак Немо, випадково розбив скляний трофейний мікрофон під час свого виступу.
Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі Євробачення 2024 у Мальме з піснею "The Code" Nemo, набравши 591 бал, а Україна посіла третє місце з 453 балами.
Представники України Alyona Alyona та Jerry Heil, які сьогодні у фіналі Євробачення 2024 під номером 2 виконають пісню "Teresa & Maria", опустилися на 6 місце в рейтингу букмекерів на перемогу з 3% шансів на перемогу.
Представники України alyona alyona та Jerry Heil виконають пісню "Teresa & Maria" під номером 2 у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" у Мальме, Швеція, 11 травня.
Україна виступить другою у фіналі 68-го пісенного конкурсу "Євробачення", який відбудеться 11 травня 2024 року в Мальме, Швеція.
Другий півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2024" відбувся 9 травня в Мальме, де ще 10 країн - Латвія, Австрія, Нідерланди, Норвегія, Ізраїль, Греція, Естонія, Швейцарія, Грузія та Вірменія - пройшли до гранд-фіналу 11 травня, приєднавшись до 10 країн, які пройшли з першого півфіналу.
Другий півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 року в Мальме, Швеція, де 16 учасників змагатимуться за вихід у фінал, транслюватиметься в прямому ефірі 9 травня о 22:00.
alyona alyona та Jerry Heil виконали пісню "Teresa & Maria" під п'ятим номером від України у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" у Мальме, Швеція.
Перший півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 відбудеться 7 травня о 22:00 у Мальме, Швеція, де під номером 5 виступлять представники України alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".
Півфінали та гранд-фінал Євробачення 2024 року відбудуться в Мальме, Швеція.
Пісенний конкурс "Євробачення-2024" розпочинається у шведському місті Мальме з посиленими заходами безпеки для 37 країн-учасниць.
Таня Муіньо, визнана українська режисерка, відома своєю роботою з такими міжнародними зірками, як Lil Nas X та Гаррі Стайлз, поставить виставу для українських учасників Євробачення 2024 alyona alyona та Jerry Heil.
Представники України на Євробаченні 2024 alyona alyona & Jerry Heil співпрацюють з відомою українською режисеркою Танею Муіньо, прагнучи якнайкраще представити свою країну через виступ, що оспівує жіночу силу, стійкість та єдність.
У звіті шведської поліції перераховані потенційні загрози для Євробачення в Мальме, включаючи кібератаки, DoS-атаки, громадянську непокору і перехоплення телевізійних трансляцій.
Українська співачка alyona alyona, яка представлятиме Україну на Євробаченні 2024, втратила голос за кілька годин до першої репетиції через психосоматичні проблеми, спричинені довгою дорогою та стресом.
Представники України alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення у шведському місті Мальме, де відбудеться конкурс у 2024 році.
Представники України Alyona Alyona та Jerry Heil вирушили до шведського міста Мальме, де відбудеться Євробачення 2024. Там вони виступлять зі своєю піснею "Teresa & Maria".
Згідно з оновленими прогнозами букмекерів, Україна опустилася на 4-те місце з 10% шансами на перемогу в Євробаченні-2024, тоді як Хорватія, Швейцарія та Італія посідають перші три місця.
Українські артисти Alyona Alyona та Jerry Heil отримали овації за виконання пісні "Maria & Teresa" на пре-паті "Євробачення 2024" у Мадриді.
Представники України alyona alyona & Jerry Heil виконають пісню "Teresa & Maria" під номером 5 у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" 7 травня.
З 25 березня по 1 квітня в Україні стартувало опитування в додатку "Дія" для відбору членів Національного журі, які оцінюватимуть виступи учасників від інших країн у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2024" у шведському Мальме.
У пісенному конкурсі Євробачення 2024 року в Мальме країни "Великої п'ятірки" та Швеція виступлять повноцінно під час півфіналу. Також оголосили розширення вікон для голосування та онлайн-голосуванням для країн, які не беруть участі.
Ізраїль візьме участь у пісенному конкурсі Євробачення 2024 року з піснею "Hurricane" після відхилення двох попередніх пропозицій, які були визнані занадто політично заангажованими, що дозволить країні взяти участь у заході в Мальме, Швеція, дотримуючись принципів політичного нейтралітету.
Українська співачка Марія Сур вийшла до фіналу шведського конкурсу Melodifestivalen з піснею "When I'm Gone" і може представити Швецію на Євробаченні 2024 року.
Alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на Євробаченні 2024 з піснею "Teresa & Maria" після перемоги в національному відборі.
Жеребкування півфіналів пісенного конкурсу "Євробачення-2024" визначило, що Україна виступить у першій частині першого півфіналу 7 травня.