Євробачення-2024: alyona alyona розповіла, як втратила голос перед першою репетицією
Київ • УНН
Українська співачка alyona alyona, яка представлятиме Україну на Євробаченні 2024, втратила голос за кілька годин до першої репетиції через психосоматичні проблеми, спричинені довгою дорогою та стресом.
Українська співачка alyona alyona, яка цьогоріч представляє країну на "Євробаченні-2024", розповіла, що за декілька годин до першої репетиції вона втратила голос. Про це пише УНН з посиланням на Instagram співачки.
Деталі
На своїй сторінці alyona alyona поскаржилася на проблеми з голосом. Вона записала відео, на якому чути, що співачка охрипла. За її словами, причиною проблем є психосоматика. Як пояснила співачка, довга дорога до Мальме тривалістю 28 годин та переживання вплинули на здоров'я.
Я захрипла. Чи вірите ви в психосоматику? У те, що на нервовому підґрунті організм може щось робити таке, чого дуже сильно ви боїтеся, щоб він це робив
Доповнення
Втім попри проблеми з голосом перша репетиція alyona alyona спільно з Jerry Heil вже відбулась. Вони вперше спробували заспівати свою конкурсну пісню "Teresa & Maria" на головній сцені шоу.
Раніше УНН писав, що з'явилось перше відео репетиції українських співачок - на сцені alyona спільно з Jerry Heil з'явилися самі - без танцівників та беквокалу.
Євробачення-2024: організатори показали, як цьогоріч виглядає головна сцена25.04.24, 18:35 • 108880 переглядiв