Євробачення-2024: з'явилося відео першої репетиції alyona alyona & Jerry Heil, наступна - 1 травня
Київ • УНН
alyona alyona & Jerry Heil, представники України на Євробаченні 2024, провели першу репетицію на сцені Malmö Arena, прославляючи своїм виступом жіночу силу та стійкість, і виступлять під номером 5 у першому півфіналі 7 травня.
Мінкульт показав відео першої репетиції alyona alyona & Jerry Heil, представників України на Євробаченні-2024, на сцені пісенного конкурсу у шведському Мальме, пише УНН.
Деталі
На сцені представниці України на 68-му пісенному конкурсі з'явилися самі - без танцівників та беквокалу.
alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення-2024: з'явилися фото27.04.24, 18:39 • 29069 переглядiв
"Під час їх виступу сцена Malmö Arena стала полотном для оспівування жіночої сили, стійкості та єдності, необхідної для подолання життєвих викликів", - вказали у Мінкульті.
Доповнення
Друга репетиція представниць України відбудеться вже 1 травня. Півфінали Євробачення проведуть 7 та 9 травня. Alyona alyona & Jerry Heil виступлять у першому півфіналі під номером 5.