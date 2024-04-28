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Євробачення-2024: з'явилося відео першої репетиції alyona alyona & Jerry Heil, наступна - 1 травня

Євробачення-2024: з'явилося відео першої репетиції alyona alyona & Jerry Heil, наступна - 1 травня

Київ • УНН

 • 22981 перегляди

alyona alyona & Jerry Heil, представники України на Євробаченні 2024, провели першу репетицію на сцені Malmö Arena, прославляючи своїм виступом жіночу силу та стійкість, і виступлять під номером 5 у першому півфіналі 7 травня.

Мінкульт показав відео першої репетиції alyona alyona & Jerry Heil, представників України на Євробаченні-2024, на сцені пісенного конкурсу у шведському Мальме, пише УНН.

Деталі

На сцені представниці України на 68-му пісенному конкурсі з'явилися самі - без танцівників та беквокалу.

alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення-2024: з'явилися фото27.04.24, 18:39 • 29069 переглядiв

"Під час їх виступу сцена Malmö Arena стала полотном для оспівування жіночої сили, стійкості та єдності, необхідної для подолання життєвих викликів", - вказали у Мінкульті.

Доповнення

Друга репетиція представниць України відбудеться вже 1 травня. Півфінали Євробачення проведуть 7 та 9 травня. Alyona alyona & Jerry Heil виступлять у першому півфіналі під номером 5.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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