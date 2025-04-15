На 13-й церемонії вручення музичної премії YUNA-2024 у Києві відзначили найкращих українських артистів 2023 року, серед яких Джамала, Антитіла, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, «Друга ріка», Клавдія Петрівна та Latexfauna.
Суспільне мовлення не отримувало жодних скарг чи штрафів за нібито порушення правил Євробачення щодо alyona alyona у футболці "Free Azovstal Defenders".
Учасниця "Євробачення 2024" від України alyona alyona розповіла, як їй та її команді вдалося з'явитися на конкурсі у футболках "Free Azovstal Defenders", незважаючи на заборону, одягнувши їх під інший одяг і швидко розстебнувши під час зйомок на камеру.
Jerry Heil та alyona alyona, представники України на пісенному конкурсі Євробачення 2024, випустили новий спільний трек під назвою "Подоляночка", який потенційно міг представити Україну на конкурсі.
Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі Євробачення 2024 у Мальме з піснею "The Code" Nemo, набравши 591 бал, а Україна посіла третє місце з 453 балами.
Нідерландський співак Йост Кляйн був дискваліфікований з пісенного конкурсу "Євробачення" за порушення правил через неналежну поведінку щодо члена команди після певного інциденту.
Представники України Alyona Alyona та Jerry Heil, які сьогодні у фіналі Євробачення 2024 під номером 2 виконають пісню "Teresa & Maria", опустилися на 6 місце в рейтингу букмекерів на перемогу з 3% шансів на перемогу.
кремль використовує бот-атаки, звинувачення у "зливі" коштів та навмисні фейки, пов'язані з нацизмом, щоб спробувати дискредитувати Україну на Євробаченні та не допустити її перемоги.
Представники України alyona alyona та Jerry Heil виконають пісню "Teresa & Maria" під номером 2 у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" у Мальме, Швеція, 11 травня.
Другий півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 року в Мальме, Швеція, де 16 учасників змагатимуться за вихід у фінал, транслюватиметься в прямому ефірі 9 травня о 22:00.
Поляки обурені поведінкою української співачки Jerry Heil, яка записала відео у светрі з написом "Banderaciaga. Користувачі соцмереж звинуватили її у підтримці Степана Бандери і закликають не голосувати за Україну на Євробаченні-2024.
Українські співаки Alyona Alyona та Jerry Heil вийшли до фіналу пісенного конкурсу Євробачення 2024 разом з артистами з Сербії, Португалії, Словенії, Литви, Фінляндії, Кіпру, Хорватії, Ірландії та Люксембургу.
alyona alyona та Jerry Heil виконали пісню "Teresa & Maria" під п'ятим номером від України у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" у Мальме, Швеція.
Представники України Alyona Alyona та Jerry Heil входять до п'ятірки претендентів на перемогу на Євробаченні 2024 року, причому, за прогнозами букмекерів, у першому півфіналі Україна розділить лідерство з Хорватією.
Українська команда Євробачення, alyona alyona & Jerry Heil, провели дві сценічні репетиції та дві генеральні, в тому числі одну, на якій голосувало журі, активно готуючись до виступу у півфіналі конкурсу.
Перший півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 відбудеться 7 травня о 22:00 у Мальме, Швеція, де під номером 5 виступлять представники України alyona alyona & Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria".
Пісенний конкурс "Євробачення-2024" розпочинається у шведському місті Мальме з посиленими заходами безпеки для 37 країн-учасниць.
Таня Муіньо, визнана українська режисерка, відома своєю роботою з такими міжнародними зірками, як Lil Nas X та Гаррі Стайлз, поставить виставу для українських учасників Євробачення 2024 alyona alyona та Jerry Heil.
Вокаліст гурту "Нахаба" Андрій Науменко вже півроку служить у Збройних силах України, опановує професію авіаційного інженера, не забуваючи при цьому про творчість.
Джеррі Хайль та alyona alyona провели другу репетицію свого виступу на Євробаченні "Teresa & Maria", продемонструвавши впевнені кроки Джеррі Хайля та вогняні візуальні ефекти.
Представники України на Євробаченні 2024 alyona alyona & Jerry Heil співпрацюють з відомою українською режисеркою Танею Муіньо, прагнучи якнайкраще представити свою країну через виступ, що оспівує жіночу силу, стійкість та єдність.
Українська співачка alyona alyona, яка представлятиме Україну на Євробаченні 2024, втратила голос за кілька годин до першої репетиції через психосоматичні проблеми, спричинені довгою дорогою та стресом.
alyona alyona & Jerry Heil, представники України на Євробаченні 2024, провели першу репетицію на сцені Malmö Arena, прославляючи своїм виступом жіночу силу та стійкість, і виступлять під номером 5 у першому півфіналі 7 травня.
Представники України alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення у шведському місті Мальме, де відбудеться конкурс у 2024 році.
Представники України Alyona Alyona та Jerry Heil вирушили до шведського міста Мальме, де відбудеться Євробачення 2024. Там вони виступлять зі своєю піснею "Teresa & Maria".
UNITED24 разом з представниками України на Євробаченні-2023 Альоною Альоною та Джеррі Хайлем збирають кошти на відбудову гімназії у Великокостромській громаді Дніпропетровській області, що була зруйнована російською ракетою.
Згідно з оновленими прогнозами букмекерів, Україна опустилася на 4-те місце з 10% шансами на перемогу в Євробаченні-2024, тоді як Хорватія, Швейцарія та Італія посідають перші три місця.
Українські артисти Alyona Alyona та Jerry Heil отримали овації за виконання пісні "Maria & Teresa" на пре-паті "Євробачення 2024" у Мадриді.
Представники України alyona alyona & Jerry Heil виконають пісню "Teresa & Maria" під номером 5 у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" 7 травня.
З 25 березня по 1 квітня в Україні стартувало опитування в додатку "Дія" для відбору членів Національного журі, які оцінюватимуть виступи учасників від інших країн у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2024" у шведському Мальме.