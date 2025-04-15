Alyona alyona

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19813 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 135371 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 125749 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127213 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 125628 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128032 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192661 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76782 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164032 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115383 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.8м/с
21%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 37515 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 48450 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49402 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39178 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 22163 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 580 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 16295 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 39361 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 49577 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 135345 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 1770 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 10502 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12676 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108514 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 110175 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Alyona alyona

Новини по темi

Klavdia Petrivna, Антитіла та Джамала: стало відомо переможців музичної премії YUNA 2024

На 13-й церемонії вручення музичної премії YUNA-2024 у Києві відзначили найкращих українських артистів 2023 року, серед яких Джамала, Антитіла, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, «Друга ріка», Клавдія Петрівна та Latexfauna.

Культура • 24 травня, 12:05 • 115753 перегляди

Євробачення-2024: чи був штраф за футболки Free Azovstal Defenders - дали офіційний коментар

Суспільне мовлення не отримувало жодних скарг чи штрафів за нібито порушення правил Євробачення щодо alyona alyona у футболці "Free Azovstal Defenders".

Суспільство • 15 травня, 10:38 • 17032 перегляди

Євробачення-2024: alyona alyona розповіла, як вдалося з'явитися на конкурсі у футболках Free Azovstal Defenders

Учасниця "Євробачення 2024" від України alyona alyona розповіла, як їй та її команді вдалося з'явитися на конкурсі у футболках "Free Azovstal Defenders", незважаючи на заборону, одягнувши їх під інший одяг і швидко розстебнувши під час зйомок на камеру.

Суспільство • 15 травня, 08:06 • 15982 перегляди

Jerry Heil та alyona alyona випустили нову пісню, яка могла представити Україну на Євробаченні

Jerry Heil та alyona alyona, представники України на пісенному конкурсі Євробачення 2024, випустили новий спільний трек під назвою "Подоляночка", який потенційно міг представити Україну на конкурсі.

Культура • 13 травня, 20:19 • 115487 перегляди

Швейцарія перемогла на Євробаченні 2024 з піснею "The Code"

Швейцарія перемогла на пісенному конкурсі Євробачення 2024 у Мальме з піснею "The Code" Nemo, набравши 591 бал, а Україна посіла третє місце з 453 балами.

Культура • 11 травня, 23:00 • 29838 перегляди

Організатори Євробачення-2024 дискваліфікували представника Нідерландів: що відомо

Нідерландський співак Йост Кляйн був дискваліфікований з пісенного конкурсу "Євробачення" за порушення правил через неналежну поведінку щодо члена команди після певного інциденту.

Культура • 11 травня, 10:58 • 136528 перегляди

Україна вибула з трійки рейтингу букмекерів щодо перемоги на Євробаченні-2024: дали свіжий прогноз перед гранд-фіналом

Представники України Alyona Alyona та Jerry Heil, які сьогодні у фіналі Євробачення 2024 під номером 2 виконають пісню "Teresa &amp; Maria", опустилися на 6 місце в рейтингу букмекерів на перемогу з 3% шансів на перемогу.

Культура • 11 травня, 10:34 • 131070 перегляди

Центр страткому: кремль намагається дискредитувати Україну на Євробаченні

кремль використовує бот-атаки, звинувачення у "зливі" коштів та навмисні фейки, пов'язані з нацизмом, щоб спробувати дискредитувати Україну на Євробаченні та не допустити її перемоги.

Війна • 11 травня, 07:15 • 33557 перегляди

Фінал Євробачення-2024: коли виступлять alyona alyona та Jerry Heil, де дивитися і як голосувати

Представники України alyona alyona та Jerry Heil виконають пісню "Teresa &amp; Maria" під номером 2 у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" у Мальме, Швеція, 11 травня.

Культура • 11 травня, 06:57 • 109238 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2024: хто виступить і де дивитися

Другий півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 року в Мальме, Швеція, де 16 учасників змагатимуться за вихід у фінал, транслюватиметься в прямому ефірі 9 травня о 22:00.

Культура • 9 травня, 15:51 • 97574 перегляди

"Євробачення-2024": поляки закликають не підтримувати Україну через відео Jerry Heil у кофті з написом "Banderaciaga"

Поляки обурені поведінкою української співачки Jerry Heil, яка записала відео у светрі з написом "Banderaciaga. Користувачі соцмереж звинуватили її у підтримці Степана Бандери і закликають не голосувати за Україну на Євробаченні-2024.

Культура • 8 травня, 16:25 • 25742 перегляди

Україна пройшла до фіналу Євробачення-2024

Українські співаки Alyona Alyona та Jerry Heil вийшли до фіналу пісенного конкурсу Євробачення 2024 разом з артистами з Сербії, Португалії, Словенії, Литви, Фінляндії, Кіпру, Хорватії, Ірландії та Люксембургу.

Культура • 7 травня, 21:23 • 26939 перегляди

alyona alyona та Jerry Heil виступили на Євробаченні 2024

alyona alyona та Jerry Heil виконали пісню "Teresa &amp; Maria" під п'ятим номером від України у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" у Мальме, Швеція.

Культура • 7 травня, 19:51 • 27008 перегляди

Чи має Україна шанс перемогти на Євробаченні та нова трійка претендентів: букмекери оновили прогнози

Представники України Alyona Alyona та Jerry Heil входять до п'ятірки претендентів на перемогу на Євробаченні 2024 року, причому, за прогнозами букмекерів, у першому півфіналі Україна розділить лідерство з Хорватією.

Культура • 7 травня, 16:44 • 11424 перегляди

"Євробачення-2024": голова української делегації розповіла, як alyona alyona & Jerry Heil готуються до конкурсу

Українська команда Євробачення, alyona alyona &amp; Jerry Heil, провели дві сценічні репетиції та дві генеральні, в тому числі одну, на якій голосувало журі, активно готуючись до виступу у півфіналі конкурсу.

Культура • 7 травня, 11:49 • 116467 перегляди

Перший півфінал Євробачення-2024: коли виступлять alyona alyona та Jerry Heil, де дивитися і як голосувати

Перший півфінал 68-го пісенного конкурсу Євробачення 2024 відбудеться 7 травня о 22:00 у Мальме, Швеція, де під номером 5 виступлять представники України alyona alyona &amp; Jerry Heil з піснею "Teresa &amp; Maria".

Культура • 7 травня, 08:29 • 130450 перегляди

Євробачення-2024: учасники конкурсу готуються до першого півфіналу

Пісенний конкурс "Євробачення-2024" розпочинається у шведському місті Мальме з посиленими заходами безпеки для 37 країн-учасниць.

Культура • 6 травня, 09:59 • 66460 перегляди

Улюблениця американських зірок: хто така Таня Муіньо, яка поставить номер для українських учасниць "Євробачення"

Таня Муіньо, визнана українська режисерка, відома своєю роботою з такими міжнародними зірками, як Lil Nas X та Гаррі Стайлз, поставить виставу для українських учасників Євробачення 2024 alyona alyona та Jerry Heil.

УНН Lite • 3 травня, 15:00 • 103258 перегляди

Зірка відбору до "Євробачення-2024" опанував військову спеціальність та посилює обороноздатність України

Вокаліст гурту "Нахаба" Андрій Науменко вже півроку служить у Збройних силах України, опановує професію авіаційного інженера, не забуваючи при цьому про творчість.

Культура • 2 травня, 13:12 • 17764 перегляди

З’явилося фото і відео з другої репетиції Jerry Heil & alyona на Євробаченні

Джеррі Хайль та alyona alyona провели другу репетицію свого виступу на Євробаченні "Teresa &amp; Maria", продемонструвавши впевнені кроки Джеррі Хайля та вогняні візуальні ефекти.

Культура • 1 травня, 22:55 • 23420 перегляди

Євробачення-2024: постановницею номера alyona alyona & Jerry Heil стала відома режисерка Таня Муіньо

Представники України на Євробаченні 2024 alyona alyona &amp; Jerry Heil співпрацюють з відомою українською режисеркою Танею Муіньо, прагнучи якнайкраще представити свою країну через виступ, що оспівує жіночу силу, стійкість та єдність.

Культура • 1 травня, 14:15 • 19523 перегляди

Євробачення-2024: alyona alyona розповіла, як втратила голос перед першою репетицією

Українська співачка alyona alyona, яка представлятиме Україну на Євробаченні 2024, втратила голос за кілька годин до першої репетиції через психосоматичні проблеми, спричинені довгою дорогою та стресом.

Культура • 28 квітня, 23:13 • 115911 перегляди

Євробачення-2024: з'явилося відео першої репетиції alyona alyona & Jerry Heil, наступна - 1 травня

alyona alyona &amp; Jerry Heil, представники України на Євробаченні 2024, провели першу репетицію на сцені Malmö Arena, прославляючи своїм виступом жіночу силу та стійкість, і виступлять під номером 5 у першому півфіналі 7 травня.

Культура • 28 квітня, 09:18 • 22984 перегляди

alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення-2024: з'явилися фото

Представники України alyona alyona та Jerry Heil провели першу репетицію на сцені Євробачення у шведському місті Мальме, де відбудеться конкурс у 2024 році.

Культура • 27 квітня, 15:39 • 29070 перегляди

Представниці України Alyona Alyona та Jerry Heil вирушили до Швеції на "Євробачення-2024"

Представники України Alyona Alyona та Jerry Heil вирушили до шведського міста Мальме, де відбудеться Євробачення 2024. Там вони виступлять зі своєю піснею "Teresa &amp; Maria".

Культура • 26 квітня, 09:05 • 153147 перегляди

Артисти Євробачення збирають кошти на відновлення зруйнованої російською ракетою школи

UNITED24 разом з представниками України на Євробаченні-2023 Альоною Альоною та Джеррі Хайлем збирають кошти на відбудову гімназії у Великокостромській громаді Дніпропетровській області, що була зруйнована російською ракетою.

Суспільство • 25 квітня, 19:01 • 58516 перегляди

Євробачення-2024: Україну посунули з топ-3 у рейтингу букмекерів

Згідно з оновленими прогнозами букмекерів, Україна опустилася на 4-те місце з 10% шансами на перемогу в Євробаченні-2024, тоді як Хорватія, Швейцарія та Італія посідають перші три місця.

Культура • 1 квітня, 07:32 • 24193 перегляди

Jerry Heil та Alyona Alyona зібрали оплески на Pre-Party Євробачення-2024 у Мадриді

Українські артисти Alyona Alyona та Jerry Heil отримали овації за виконання пісні "Maria &amp; Teresa" на пре-паті "Євробачення 2024" у Мадриді.

Культура • 1 квітня, 06:47 • 25910 перегляди

Євробачення-2024: під яким номером виступлять alyona alyona & Jerry Heil

Представники України alyona alyona &amp; Jerry Heil виконають пісню "Teresa &amp; Maria" під номером 5 у першому півфіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2024" 7 травня.

Культура • 26 березня, 19:15 • 28890 перегляди

В Дії стартувало опитування за обрання складу Національного журі України на Євробаченні-2024

З 25 березня по 1 квітня в Україні стартувало опитування в додатку "Дія" для відбору членів Національного журі, які оцінюватимуть виступи учасників від інших країн у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення-2024" у шведському Мальме.

Культура • 25 березня, 11:18 • 24188 перегляди