Організатори Євробачення-2024 дискваліфікували представника Нідерландів: що відомо
Київ • УНН
Нідерландський співак Йост Кляйн був дискваліфікований з пісенного конкурсу "Євробачення" за порушення правил через неналежну поведінку щодо члена команди після певного інциденту.
Європейська спілка радіомовлення і телебачення дискваліфікувала представника Нідерландів Йоста Кляйн через порушення правил конкурсу. Про це повідомляє спілка на своєму сайті, передає УНН.
Деталі
"Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі", - ідеться в повідомленні.
Організатори зазначили, що поведінка Йоста Кляйна щодо члена команди вважається порушенням правил конкурсу.
Контекст
ЗМІ повідомляли, що на Євробаченні розгорівся скандал довкола Йоста Кляйна. Виною тому став нібито "незрозумілий інцидент". Про інцендент не повідомляється офіційно, але ходять чутки, що Кляйн на параді прапорів вдарив одного з операторів після того, як той спровокував його запитанням про померлих батьків.
Також існує версія, що він нібито мав конфлікт з представницею Ізраїлю, який виник через політичні погляди.
Нагадаємо
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