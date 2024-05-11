Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно

Европейский союз радиовещания и телевидения дисквалифицировал представителя Нидерландов Йоста Кляйна из-за нарушения правил конкурса. Об этом сообщает союз на своем сайте, передает УНН.

Детали

"Нидерландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале нынешнего песенного конкурса Евровидение. Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока идет судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе", - говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что поведение Йоста Кляйна в отношении члена команды считается нарушением правил конкурса.

Контекст

СМИ сообщали, что на Евровидении разгорелся скандал вокруг Йоста Кляйна. Виной тому стал якобы "непонятный инцидент". Об инценденте не сообщается официально, но ходят слухи, что Кляйн на параде флагов ударил одного из операторов после того, как тот спровоцировал его вопросом об умерших родителях.

Также существует версия, что он якобы имел конфликт с представительницей Израиля, который возник из-за политических взглядов.

Напомним

Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil, которые сегодня выступят в гранд-финале Евровидения-2024, опустились на 6-е место в рейтинге на победу. Букмекеры дают на победу Украины 3%.