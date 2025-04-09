Х-47М2 "Кинжал"

Атака "Кинжалов" на Киев: один из обломков упал на территорию школы

Во время ракетной атаки на Киев осколки повредили крышу многоэтажки и упали на территорию школы. В других районах обломки повредили автомобиль и упали на открытых территориях, пострадавших нет.