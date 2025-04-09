Х-47М2 "Кинжал"

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29115 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К. Самолет является носителем аэробаллистических ракет «Кинжал», что создает ракетную опасность на всей территории страны.

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По всей Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. В Украину тем временем прибыли европейские лидеры на третью годовщину вторжения рф.

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ПВО Украины сбила "Кинжал", пять ракет Х-69 и 16 БПЛА - Воздушные силы

Силы ПВО Украины сбили 6 ракет и 16 вражеских БПЛА, еще 24 беспилотника локально потеряны. Среди сбитых целей - аэробаллистическая ракета «Кинжал», 5 ракет Х-69 и БПЛА «Shahed».

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Киев выдержал 500 воздушных тревог и более 200 воздушных ударов в 2024 году - КГВА

За 2024 год Киев выдержал 500 воздушных тревог и 200 ударов от рф. Враг применил более 1600 средств поражения, включая самую большую атаку с 78 ракетами одновременно.

Общество • 30 декабря, 12:06 • 28655 просмотра

Армия рф выпустила по Киеву 8 ракет: обломки упали в трех районах

россия осуществила комбинированный ракетный удар по Киеву, выпустив 8 ракет «Кинжал» и «Искандер». Обломки повредили здания и вызвали пожары в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах.

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Зачем россия бьет по энергетике Украины: выводы ISW

россия пытается заморозить Украину зимой и заставить Запад ограничить поставки оружия. Во время последней атаки рф выпустила 94 ракеты и 193 дрона по украинской инфраструктуре.

Война • 14 декабря, 06:12 • 101731 просмотра

Атака рф "Кинжалами" продолжается: ВС ВСУ предупредили западные области

Воздушные силы ВСУ сообщают о движении российских ракет «Кинжал» над несколькими западными областями. Ракеты зафиксированы над Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой областями с движением в сторону Тернопольщины и Львовщины.

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Еще одни пуски "Кинжалов" - Львовская ОВА

В Львовской ОВА сообщили о новых пусках российских ракет "Кинжал". Ракеты движутся с севера Хмельницкой области в направлении Тернопольской области.

Война • 13 декабря, 07:04 • 25527 просмотра

"Кинжал" направляется на Закарпатье - ВС Украины

Воздушные силы Украины сообщили о ракете "Кинжал", движущейся над территорией страны. Ракета пролетела над Ивано-Франковской областью и продолжает движение в направлении Закарпатья.

Война • 13 декабря, 06:53 • 20784 просмотра

"Кинджал" движется в сторону севера Хмельницкой области - ВС ВСУ

Воздушные силы зафиксировали движение ракеты «Кинджал» над Житомирщиной в направлении северной части Хмельницкой области. Это происходит на фоне массированной ракетной атаки рф по Украине.

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россия не может производить 25 ракет "орэшник" ежемесячно - ЦПИ при СНБО опровергло фейк

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг информацию о массовом производстве россией межконтинентальных баллистических ракет «Орешник». рф имеет лишь единицы экспериментальных образцов этой ракеты.

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Зачем лукашенко российский "орешник" в беларуси? В ISW дали разъяснения

путин и лукашенко подписали новый союзный договор о гарантиях безопасности, позволяющий разместить в беларуси баллистические ракеты "орешник". Договор также предусматривает использование тактического ядерного оружия в случае агрессии.

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рф все же запустила по Украине МБР "Рубеж"?: в Defense Express заявили о демонстрации возможности ядерного удара

россия осуществила запуск МБР из астраханской области вместе с другими ракетами во время атаки 21 ноября. Эксперты считают это демонстрацией возможности ядерного удара.

Война • 21 ноября, 10:24 • 21005 просмотра

Утренняя атака рф на Днепр: россия выпустила межконтитентальную баллистическую ракету и еще 8 ракет, сбито шесть Х-101

21 ноября рф осуществила массированную ракетную атаку на Днепр, использовав баллистические и крылатые ракеты. ПВО сбила 6 ракет Х-101, информация о пострадавших не поступала.

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россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

КНИИСЭ подтвердил второй случай применения россией гиперзвуковой ракеты «Циркон» во время атак 16-17 ноября. Эксперты установили, что ПВО Украины способно сбивать эту «неуязвимую» ракету.

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Силы обороны сообщили количество сбитых воздушных целей: ракет и дронов оккупантов

Силы ПВО Украины сбили 102 ракеты и 42 дрона во время масштабного нападения РФ. Противник задействовал стратегические бомбардировщики, истребители и корабли для запуска ракет различных типов.

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По всей Украине воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К

Воздушные силы ВСУ объявили ракетную угрозу по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К. Самолет является носителем аэробаллистической ракеты Х-47 «Кинжал».

Война • 6 ноября, 12:15 • 23914 просмотра

Почти через два месяца после обстрела: на Львовщине обезвредили боевую часть "Кинжала"

Пиротехники ГСЧС обнаружили и обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал" на Львовщине. Опасная находка была обнаружена через два месяца после массированного обстрела Украины.

Война • 24 октября, 12:22 • 19277 просмотра

Устаревшие технологии и особенности запуска: в КНИИСЭ рассказали об отличиях российской и северокорейской баллистики

Специалисты КНИИСЭ рассказали о технических особенностях северокорейских ракет, которые россия использует для атак на Украину. Выявлены отличия в конструкции, материалах и маркировке по сравнению с российскими ракетами.

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В беларусь прилетел второй российский МиГ-31К - "Гаюн"

На аэродроме «мачулищи» в беларуси приземлился второй истребитель МиГ-31К вкс рф. Этот самолет является носителем аэробаллистической ракеты Х-47 «Кинжал».

Война • 10 октября, 10:53 • 16128 просмотра

В Беларусь впервые за 1,5 года прибыл истребитель МиГ-31К пкс рф - «Беларускі Гаюн»

Российский истребитель МиГ-31К, способный нести ракеты «Кинжал», прилетел на аэродром «Мачулищи» в Беларуси. Это первый прилет такого самолета в Беларусь с апреля 2023 года.

Война • 9 октября, 15:25 • 17267 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех".

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Последствия атаки рф на Киев: повреждены машины, крыша жилого дома и кровля супермаркета

Обломки ракет упали в трех районах Киева, повредив автомобили, крышу дома и супермаркет. По данным КГВА, в результате атаки рф на столицу пострадавших не зафиксировано.

Война • 7 октября, 08:30 • 35374 просмотра

Над Украиной сбили два "Кинжала" и 32 ударных дрона

В ночь на 7 октября россия атаковала Украину более 80 воздушными целями, включая ракеты «Кинжал». Силы ПВО сбили 34 цели, в том числе 2 «Кинжала» и 32 ударных БпЛА.

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Обломки вражеского оружия, которым враг ночью и утром атаковал столицу Украины, будут исследовать эксперты КНИИСЭ - спикер КГВА

Обломки вражеского оружия, которым враг ночью и утром атаковал столицу Украины, будут исследовать эксперты КНИИСЭ, сообщили в КГВА.

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В Соломенском районе Киева ликвидировали пожар, который возник из-за атаки рф. Обломки ракеты упали возле супермаркета

В Соломенском районе Киева ликвидировали пожар, вызванный падением обломков ракеты. Обломки также упали возле многоквартирного дома и супермаркета, пострадавших нет.

Война • 7 октября, 07:00 • 24694 просмотра

Атака "Кинжалов" на Киев: один из обломков упал на территорию школы

Во время ракетной атаки на Киев осколки повредили крышу многоэтажки и упали на территорию школы. В других районах обломки повредили автомобиль и упали на открытых территориях, пострадавших нет.

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Ракетная атака рф на Киев: ПВО уничтожила все цели, обломки упали в двух районах

Утром враг нанес ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО успешно уничтожило все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, без разрушений и пострадавших.

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В Киеве работала ПВО на фоне вражеских пусков ракет "Кинжал" - КГВА

В Киеве объявлена воздушная тревога, работает противовоздушная оборона. Зафиксированы пуски ракет Х-47М2 «Кинжал» с носителей МиГ-31К. Председатель КГВА призывает находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Война • 7 октября, 05:40 • 15943 просмотра