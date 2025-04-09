Х-47М2 "Кинжал"

Разведка обнародовала данные о почти 200 деталях в шести типах российского оружия. В новых CRP-антеннах для дрона «герань-2» только два чипа США, большинство – из Китая.
В Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского истребителя МиГ-31К. Самолет является носителем аэробаллистических ракет «Кинжал», что создает ракетную опасность на всей территории страны.
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. В Украину тем временем прибыли европейские лидеры на третью годовщину вторжения рф.
Силы ПВО Украины сбили 6 ракет и 16 вражеских БПЛА, еще 24 беспилотника локально потеряны. Среди сбитых целей - аэробаллистическая ракета «Кинжал», 5 ракет Х-69 и БПЛА «Shahed».
За 2024 год Киев выдержал 500 воздушных тревог и 200 ударов от рф. Враг применил более 1600 средств поражения, включая самую большую атаку с 78 ракетами одновременно.
россия осуществила комбинированный ракетный удар по Киеву, выпустив 8 ракет «Кинжал» и «Искандер». Обломки повредили здания и вызвали пожары в Голосеевском, Шевченковском и Соломенском районах.
россия пытается заморозить Украину зимой и заставить Запад ограничить поставки оружия. Во время последней атаки рф выпустила 94 ракеты и 193 дрона по украинской инфраструктуре.
Воздушные силы ВСУ сообщают о движении российских ракет «Кинжал» над несколькими западными областями. Ракеты зафиксированы над Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой областями с движением в сторону Тернопольщины и Львовщины.
В Львовской ОВА сообщили о новых пусках российских ракет "Кинжал". Ракеты движутся с севера Хмельницкой области в направлении Тернопольской области.
Воздушные силы Украины сообщили о ракете "Кинжал", движущейся над территорией страны. Ракета пролетела над Ивано-Франковской областью и продолжает движение в направлении Закарпатья.
Воздушные силы зафиксировали движение ракеты «Кинджал» над Житомирщиной в направлении северной части Хмельницкой области. Это происходит на фоне массированной ракетной атаки рф по Украине.
Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг информацию о массовом производстве россией межконтинентальных баллистических ракет «Орешник». рф имеет лишь единицы экспериментальных образцов этой ракеты.
путин и лукашенко подписали новый союзный договор о гарантиях безопасности, позволяющий разместить в беларуси баллистические ракеты "орешник". Договор также предусматривает использование тактического ядерного оружия в случае агрессии.
россия осуществила запуск МБР из астраханской области вместе с другими ракетами во время атаки 21 ноября. Эксперты считают это демонстрацией возможности ядерного удара.
21 ноября рф осуществила массированную ракетную атаку на Днепр, использовав баллистические и крылатые ракеты. ПВО сбила 6 ракет Х-101, информация о пострадавших не поступала.
КНИИСЭ подтвердил второй случай применения россией гиперзвуковой ракеты «Циркон» во время атак 16-17 ноября. Эксперты установили, что ПВО Украины способно сбивать эту «неуязвимую» ракету.
Силы ПВО Украины сбили 102 ракеты и 42 дрона во время масштабного нападения РФ. Противник задействовал стратегические бомбардировщики, истребители и корабли для запуска ракет различных типов.
Воздушные силы ВСУ объявили ракетную угрозу по всей территории Украины из-за взлета вражеского МиГ-31К. Самолет является носителем аэробаллистической ракеты Х-47 «Кинжал».
Пиротехники ГСЧС обнаружили и обезвредили боевую часть российской ракеты "Кинжал" на Львовщине. Опасная находка была обнаружена через два месяца после массированного обстрела Украины.
Специалисты КНИИСЭ рассказали о технических особенностях северокорейских ракет, которые россия использует для атак на Украину. Выявлены отличия в конструкции, материалах и маркировке по сравнению с российскими ракетами.
На аэродроме «мачулищи» в беларуси приземлился второй истребитель МиГ-31К вкс рф. Этот самолет является носителем аэробаллистической ракеты Х-47 «Кинжал».
Российский истребитель МиГ-31К, способный нести ракеты «Кинжал», прилетел на аэродром «Мачулищи» в Беларуси. Это первый прилет такого самолета в Беларусь с апреля 2023 года.
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех".
Обломки ракет упали в трех районах Киева, повредив автомобили, крышу дома и супермаркет. По данным КГВА, в результате атаки рф на столицу пострадавших не зафиксировано.
В ночь на 7 октября россия атаковала Украину более 80 воздушными целями, включая ракеты «Кинжал». Силы ПВО сбили 34 цели, в том числе 2 «Кинжала» и 32 ударных БпЛА.
Обломки вражеского оружия, которым враг ночью и утром атаковал столицу Украины, будут исследовать эксперты КНИИСЭ, сообщили в КГВА.
В Соломенском районе Киева ликвидировали пожар, вызванный падением обломков ракеты. Обломки также упали возле многоквартирного дома и супермаркета, пострадавших нет.
Во время ракетной атаки на Киев осколки повредили крышу многоэтажки и упали на территорию школы. В других районах обломки повредили автомобиль и упали на открытых территориях, пострадавших нет.
Утром враг нанес ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО успешно уничтожило все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, без разрушений и пострадавших.
В Киеве объявлена воздушная тревога, работает противовоздушная оборона. Зафиксированы пуски ракет Х-47М2 «Кинжал» с носителей МиГ-31К. Председатель КГВА призывает находиться в укрытиях до отбоя тревоги.