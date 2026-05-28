россия атаковала Украину "Кинжалом", обезврежено 138 из 147 дронов
Киев • УНН
Ночью враг выпустил ракету «Кинжал» и 147 ударных дронов различных типов. Силы ПВО сбили и подавили 138 беспилотников, зафиксированы попадания ракеты и 9 БпЛА.
россия с вечера и за ночь атаковала Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также 147 дронами, из которых обезврежено 138, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 мая (с 18:30 27 мая) противник атаковал аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район пуска – воздушное пространство Липецкой обл.) и 147 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксировано попадание аэробаллистической ракеты "Кинжал" и 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях
