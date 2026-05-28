Рада ратифицировала привлечение 90 миллиардов евро кредита от ЕС
Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач
Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу, и опровергло «сообщения об обратном»
Зеленский внес в ВР ратификацию кредита от ЕС на 90 миллиардов евро
Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
россия атаковала Украину "Кинжалом", обезврежено 138 из 147 дронов

Киев • УНН

 • 2836 просмотра

Ночью враг выпустил ракету «Кинжал» и 147 ударных дронов различных типов. Силы ПВО сбили и подавили 138 беспилотников, зафиксированы попадания ракеты и 9 БпЛА.

россия атаковала Украину "Кинжалом", обезврежено 138 из 147 дронов

россия с вечера и за ночь атаковала Украину аэробаллистической ракетой "Кинжал", а также 147 дронами, из которых обезврежено 138, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 28 мая (с 18:30 27 мая) противник атаковал аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район пуска – воздушное пространство Липецкой обл.) и 147 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 138 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Зафиксировано попадание аэробаллистической ракеты "Кинжал" и 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

