Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач

Сегодня тема эстрогенов чрезвычайно популяризирована — социальные сети активно обсуждают их влияние на вес, состояние кожи и волос, развитие миомы, эндометриоза и даже онкологических процессов у женщин. Подробнее о том, как на самом деле влияют эстрогены на женский организм и могут ли они провоцировать рак, специально для УНН рассказал акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетского акушерства и гинекологии Национального университета им. Богомольца Василий Бенюк.

Вопреки популярным в соцсетях утверждениям, врач подчеркивает, что сами эстрогены не опасны для женского организма, а даже полезны и важны. Однако ключевую роль играет то, как организм способен их метаболизировать и выводить.

Эстрогены — это не «плохие» гормоны. Они являются фундаментальными регуляторами функций женского организма, обеспечивая нормальную работу репродуктивной системы, костной ткани, сердечно-сосудистой системы, мозга и кожи. Проблема возникает не столько из-за самого факта наличия эстрогенов, сколько из-за нарушения их метаболизма и выведения. Именно поэтому современная медицина все чаще говорит не об «избытке эстрогенов», а о дисбалансе эстрогенового метаболизма — объясняет врач.

В то же время, даже нормальные показатели гормонов в анализах не всегда означают отсутствие проблем, так как значение имеет то, какая часть эстрогенов является активной.

Важно помнить, что гормон в крови — это не всегда гормон в клетке. Значительная часть эстрогенов находится в связанном состоянии с белком, связывающим половые гормоны, и является биологически неактивной. Наибольшее влияние имеют именно свободные эстрогены. При инсулинорезистентности, ожирении, патологии печени или хроническом воспалении уровень белка, связывающего половые гормоны, может снижаться, из-за чего доля активных эстрогенов растет даже при нормальных лабораторных показателях — подчеркнул Василий Бенюк.

Также Василий Бенюк подчеркнул, что сегодня врачи обращают внимание не только на уровень эстрогенов, но и на то, как организм их перерабатывает, и важную роль в этом играет именно печень.

Отдельного внимания заслуживает метаболизм эстрогенов в печени. Под влиянием ферментной системы цитохрома P450 образуются различные метаболиты эстрогенов — часть из них имеет относительно безопасный профиль, тогда как другие способны стимулировать пролиферацию клеток, оксидативный стресс и повреждение ДНК. Именно нарушение баланса между этими путями рассматривается как один из механизмов развития гиперпластических процессов эндометрия, миомы матки и эстрогензависимых неоплазий. Поэтому сегодня мы оцениваем не только уровень гормонов, но и метаболическое состояние пациентки в целом: функцию печени, массу тела, наличие инсулинорезистентности, состояние микробиоты кишечника и хронического воспаления — подчеркнул профессор.

Отдельно Василий Бенюк прокомментировал популярные советы относительно «эстрогеновых диет». Чаще всего в соцсетях рекомендуют увеличивать количество крестоцветных овощей в рационе. Врач подтверждает, что определенное влияние питания действительно существует, однако оно не является «волшебным методом лечения».

Что касается питания — определенное влияние оно действительно имеет. Больше всего доказательных данных накоплено по крестоцветным овощам — брокколи, брюссельской капусте, цветной капусте. Они содержат соединения индол-3-карбинол и дииндолилметан (DIM), которые могут влиять на ферменты метаболизма эстрогенов и способствовать смещению их обмена в сторону менее пролиферативных метаболитов. На сегодняшний день индол-3-карбинол и дииндолилметан существуют в виде медицинских препаратов, которые используют в составе комплексной терапии, что требует консультации врача. Рациональное питание, достаточное количество клетчатки, поддержание здоровой массы тела, физическая активность и нормальная работа печени и кишечника действительно являются важными составляющими профилактики метаболических и гинекологических нарушений. В то же время важно избегать крайностей. Ни один продукт или «детокс-диета» не способны самостоятельно «очистить» организм от «лишних» эстрогенов или вылечить гормонозависимые заболевания — пояснил Василий Бенюк.

В то же время профессор подчеркнул, что не стоит доверять советам из интернета, а вместо этого следует обратиться к соответствующему врачу в случае, если беспокоит состояние здоровья, а основой профилактики остаются сбалансированное питание, физическая активность, поддержание здорового веса и своевременное обращение к врачу.

Также советы в соцсетях не являются квалифицированными врачебными назначениями, поэтому при наличии проблем со здоровьем стоит обратиться к врачу. Таким образом, современный взгляд на эстрогены значительно глубже популярных в соцсетях концепций. Значение имеет не только уровень гормонов, но и то, как организм способен их метаболизировать, нейтрализовать и выводить. Именно баланс между гормональной стимуляцией и системами детоксикации определяет грань между физиологией и патологией — заметил профессор.

Ученые из Университета Ватерлоо разработали генетически модифицированные бактерии, поедающие раковые опухоли