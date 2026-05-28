$44.300.0251.540.03
ukenru
08:15 • 1700 просмотра
Рада ратифицировала привлечение 90 миллиардов евро кредита от ЕС
Эксклюзив
08:06 • 4852 просмотра
Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач
07:38 • 10469 просмотра
Посольство США в Киеве заявило, что продолжает работу, и опровергло «сообщения об обратном»Photo
05:08 • 12487 просмотра
Зеленский внес в ВР ратификацию кредита от ЕС на 90 миллиардов евро
27 мая, 19:00 • 26218 просмотра
Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Эксклюзив
27 мая, 15:08 • 44153 просмотра
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
27 мая, 15:01 • 43396 просмотра
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
27 мая, 14:02 • 37606 просмотра
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 57888 просмотра
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
27 мая, 12:33 • 27069 просмотра
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
7.4м/с
61%
746мм
Популярные новости
Пустыня Атакама превращается в центр хранения «зеленой» энергии27 мая, 23:56 • 17001 просмотра
Исследователи заявили, что население Земли уже превысило предел устойчивого существования28 мая, 01:17 • 10115 просмотра
ССО тайно поразили российский корабль в Каспийском море, но это был не носитель «Калибров»Video28 мая, 02:15 • 8156 просмотра
Генштаб сообщил о 1160 ликвидированных оккупантах за сутки на фронтеPhoto04:02 • 10667 просмотра
Что празднуют 28 мая в Украине и мире04:15 • 5570 просмотра
публикации
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
Эксклюзив
27 мая, 14:01 • 57888 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
Эксклюзив
27 мая, 11:32 • 57629 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
Эксклюзив
27 мая, 11:22 • 50679 просмотра
Доказательная медицина или медицинский маркетинг: как клиники продают людям чувство безопасности27 мая, 10:56 • 43314 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 65814 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Андрей Пышный
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Израиль
Реклама
УНН Lite
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 65814 просмотра
Легендарный джазовый саксофонист Сонни Роллинз скончался в возрасте 95 лет26 мая, 07:22 • 47577 просмотра
BTS обошли Тейлор Свифт и стали артистами года на премии AMAVideo26 мая, 05:55 • 63171 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 76048 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 77014 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
«Калибр» (семейство ракет)

Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач

Киев • УНН

 • 4862 просмотра

Профессор Василий Бенюк объяснил, что опухоли провоцирует нарушение метаболизма эстрогенов. Риски зависят от работы печени, образа жизни и лишнего веса.

Действительно ли эстрогены провоцируют опухоли — объяснил врач

Сегодня тема эстрогенов чрезвычайно популяризирована — социальные сети активно обсуждают их влияние на вес, состояние кожи и волос, развитие миомы, эндометриоза и даже онкологических процессов у женщин. Подробнее о том, как на самом деле влияют эстрогены на женский организм и могут ли они провоцировать рак, специально для УНН рассказал акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетского акушерства и гинекологии Национального университета им. Богомольца Василий Бенюк.  

Вопреки популярным в соцсетях утверждениям, врач подчеркивает, что сами эстрогены не опасны для женского организма, а даже полезны и важны. Однако ключевую роль играет то, как организм способен их метаболизировать и выводить. 

Эстрогены — это не «плохие» гормоны. Они являются фундаментальными регуляторами функций женского организма, обеспечивая нормальную работу репродуктивной системы, костной ткани, сердечно-сосудистой системы, мозга и кожи. Проблема возникает не столько из-за самого факта наличия эстрогенов, сколько из-за нарушения их метаболизма и выведения. Именно поэтому современная медицина все чаще говорит не об «избытке эстрогенов», а о дисбалансе эстрогенового метаболизма

— объясняет врач.

В то же время, даже нормальные показатели гормонов в анализах не всегда означают отсутствие проблем, так как значение имеет то, какая часть эстрогенов является активной. 

Важно помнить, что гормон в крови — это не всегда гормон в клетке. Значительная часть эстрогенов находится в связанном состоянии с белком, связывающим половые гормоны, и является биологически неактивной. Наибольшее влияние имеют именно свободные эстрогены. При инсулинорезистентности, ожирении, патологии печени или хроническом воспалении уровень белка, связывающего половые гормоны, может снижаться, из-за чего доля активных эстрогенов растет даже при нормальных лабораторных показателях

— подчеркнул Василий Бенюк.

Также Василий Бенюк подчеркнул, что сегодня врачи обращают внимание не только на уровень эстрогенов, но и на то, как организм их перерабатывает, и важную роль в этом играет именно печень.

Отдельного внимания заслуживает метаболизм эстрогенов в печени. Под влиянием ферментной системы цитохрома P450 образуются различные метаболиты эстрогенов — часть из них имеет относительно безопасный профиль, тогда как другие способны стимулировать пролиферацию клеток, оксидативный стресс и повреждение ДНК. Именно нарушение баланса между этими путями рассматривается как один из механизмов развития гиперпластических процессов эндометрия, миомы матки и эстрогензависимых неоплазий. Поэтому сегодня мы оцениваем не только уровень гормонов, но и метаболическое состояние пациентки в целом: функцию печени, массу тела, наличие инсулинорезистентности, состояние микробиоты кишечника и хронического воспаления

— подчеркнул профессор.

Отдельно Василий Бенюк прокомментировал популярные советы относительно «эстрогеновых диет». Чаще всего в соцсетях рекомендуют увеличивать количество крестоцветных овощей в рационе. Врач подтверждает, что определенное влияние питания действительно существует, однако оно не является «волшебным методом лечения». 

Что касается питания — определенное влияние оно действительно имеет. Больше всего доказательных данных накоплено по крестоцветным овощам — брокколи, брюссельской капусте, цветной капусте. Они содержат соединения индол-3-карбинол и дииндолилметан (DIM), которые могут влиять на ферменты метаболизма эстрогенов и способствовать смещению их обмена в сторону менее пролиферативных метаболитов. На сегодняшний день индол-3-карбинол и дииндолилметан существуют в виде медицинских препаратов, которые используют в составе комплексной терапии, что требует консультации врача. Рациональное питание, достаточное количество клетчатки, поддержание здоровой массы тела, физическая активность и нормальная работа печени и кишечника действительно являются важными составляющими профилактики метаболических и гинекологических нарушений. В то же время важно избегать крайностей. Ни один продукт или «детокс-диета» не способны самостоятельно «очистить» организм от «лишних» эстрогенов или вылечить гормонозависимые заболевания

— пояснил Василий Бенюк.

В то же время профессор подчеркнул, что не стоит доверять советам из интернета, а вместо этого следует обратиться к соответствующему врачу в случае, если беспокоит состояние здоровья, а основой профилактики остаются сбалансированное питание, физическая активность, поддержание здорового веса и своевременное обращение к врачу. 

Также советы в соцсетях не являются квалифицированными врачебными назначениями, поэтому при наличии проблем со здоровьем стоит обратиться к врачу. Таким образом, современный взгляд на эстрогены значительно глубже популярных в соцсетях концепций. Значение имеет не только уровень гормонов, но и то, как организм способен их метаболизировать, нейтрализовать и выводить. Именно баланс между гормональной стимуляцией и системами детоксикации определяет грань между физиологией и патологией

— заметил профессор.

Ученые из Университета Ватерлоо разработали генетически модифицированные бактерии, поедающие раковые опухоли28.02.26, 05:57 • 5684 просмотра

Алла Киосак

ОбществоЗдоровье
Социальная сеть
Карцинома