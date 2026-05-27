Еврокомиссия назвала дату открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 2662 просмотра

Еврокомиссия предложит открыть первый кластер переговоров о вступлении Украины в ЕС 16 июня. Новый премьер Венгрии готов поддержать этот шаг.

Европейская комиссия предложит открыть первый "кластер" переговорных глав о членстве Украины и Молдовы в ЕС 16 июня. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник изданию Euractiv, передает УНН.

Детали

По данным издания, Еврокомиссия представит это предложение на встрече министров по делам Европы в Брюсселе в рамках Совета по общим вопросам.

Такой график позволит лидерам ЕС одобрить этот шаг на заседании Европейского совета в Брюсселе двумя днями позже.

До сих пор прогресс по вступлению Украины в ЕС тормозился, главным образом, Венгрией.

Виктор Орбан, бывший премьер-министр, последовательно блокировал любые попытки продвинуть заявку Украины на членство в ЕС. Но после 16 лет пребывания у власти он был отстранен в результате парламентских выборов в Венгрии в марте.

Хотя новое венгерское правительство не поддерживает членство Украины в ЕС, оно заявило о более взвешенном подходе.

Ожидается, что новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр прибудет в Брюссель позже на этой неделе и свяжет свою поддержку с требованиями разблокировать европейские фонды, замороженные из-за нарушений законодательства ЕС при правительстве Орбана.

В апреле комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ожидает начала переговоров по первому "переговорному кластеру" Украины после завершения переходного периода в правительстве Венгрии, возможно, во время председательства Кипра в ЕС, которое продлится до конца июня.

Точные условия членства Украины и Молдовы в ЕС остаются предметом обсуждения.

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что Украина может присоединиться к ЕС как "ассоциированный член" без полных прав голоса. Киев отклонил эту идею через несколько дней.

Во вторник министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отверг предположение о том, что Украина может присоединиться к Европейской экономической зоне как шаг к полноправному членству в ЕС. ЕЭЗ распространяет единый рынок ЕС на страны, не входящие в ЕС: Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.

"Это очень своеобразное соглашение, – сказал Эйде. — У него есть свои плюсы и минусы — я не уверен, что стал бы предлагать им это делать".

Украина рассчитывает открыть все шесть кластеров переговоров с ЕС в июне - Сибига22.05.26, 16:34 • 2953 просмотра

Добавим

Хотя условия членства вызывают споры, процесс вступления понятен.

Переговоры о вступлении в ЕС разделены на шесть так называемых "кластеров", которые группируют отрасли или "главы" права ЕС в широкие политические тематические области.

Открытие каждого кластера требует единогласного одобрения всех 27 правительств стран ЕС, а право вето может также остановить прогресс переговоров, если страны-кандидаты будут признаны отступающими от реформ.

Первый такой "кластер" в переговорах касается важнейших демократических, экономических и институциональных основ ЕС. Хотя он открывается первым, он также закрывается последним.

Ожидается, что другие кластеры будут открыты для Украины и Молдовы в июле.

Зеленский и фон дер Ляйен обсудили укрепление украинской антибаллистической защиты и открытие переговорных кластеров27.05.26, 18:58 • 1868 просмотров

Антонина Туманова

