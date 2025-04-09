Эспен Барт Эйде

Зеленский встретился с главой МИД Норвегии: говорили о ПВО и ПРО для Украины

Зеленский встретился с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде во время своего визита в Украину, обсудив дальнейшее оборонное сотрудничество, усиление противовоздушной обороны Украины при поддержке Норвегии и расширение военной и гуманитарной помощи Норвегии на сумму около 7,1 миллиарда долларов США в рамках программы Фритьофа Нансена на 2023-2027 годы.