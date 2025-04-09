Норвегия не планирует выходить из Оттавской конвенции и критикует Финляндию за намерение сделать это. У Норвегии современная система обороны, поэтому она не беспокоится об изменениях.
Андрей Сибига во время визита в Харьков с коллегами из Норвегии заявил, что россия стремится к продолжению войны. Он подчеркнул необходимость усиления давления на москву.
Норвегия выделяет дополнительные $95 млн на импорт газа в Украину через Европейский банк реконструкции и развития. Средства пойдут на закупку газа из западных источников для нужд населения и предприятий.
Норвегия призывает к четким договоренностям с россией, учитывая опыт предыдущих переговоров. Важно обращать внимание на детали и быть реалистичными.
Украина совместно с Норвегией работает над усилением переговорных позиций для будущих гарантий безопасности. Главная тема разговоров – наработка четкой позиции для достижения надежного мира.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил о прибытии в Украину вместе с министром труда Тонье Бренной для выражения поддержки.
Министр иностранных дел Норвегии объявил о новом пакете энергетической помощи Украине на 250 млн евро. Во время его визита в Киев обсуждалось военное сотрудничество и сотрудничество в сфере энергетики.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с норвежским коллегой. Обсуждались украинская Формула мира, расширение коалиции F-16 и дополнительная помощь Украине, включая укрепление энергетической системы.
Норвегия передаст Украине запасные части для вертолетов Sea King, чтобы поддержать эксплуатацию и техническое обслуживание вертолетов, переданных Германией.
Министр иностранных дел Норвегии Аспен Барт Эде заявил, что Украина по международному праву в рамках защиты своей территории имеет право "атаковать Россию внутри России".
В ходе визита Барт Эйде ознакомился с последствиями российского терроризма, в частности воочию увидел разрушенный российским дроном дом, где погибло 12 гражданских людей.
Зеленский встретился с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде во время своего визита в Украину, обсудив дальнейшее оборонное сотрудничество, усиление противовоздушной обороны Украины при поддержке Норвегии и расширение военной и гуманитарной помощи Норвегии на сумму около 7,1 миллиарда долларов США в рамках программы Фритьофа Нансена на 2023-2027 годы.
Норвегия предоставит Украине значительное количество модернизированных истребителей F-16 с обновленным вооружением и большей дальностью полета для усиления способности Украины наносить удары в тылу врага.
Украина и Норвегия обсудили долгосрочный пакет поддержки Украины, расширение программы Фритьофа Нансена, а также участие Норвегии в помощи Украине в получении систем противовоздушной обороны Patriot от других стран.