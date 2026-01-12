Норвегия предоставит Украине 400 миллионов долларов помощи - Зеленский
Киев • УНН
Норвегия выделит Украине пакет помощи в размере 400 миллионов долларов. По словам Зеленского, "это очень важно и действительно поддержит наших людей".
Норвегия выделит пакет помощи для Украины на сумму 400 млн долл. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде, передает УНН.
Детали
Глава государства поблагодарил Норвегию и лично Премьер-министра Йонаса Гара Стере за всю поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии и за активное участие страны в Коалиции желающих.
Одна из ключевых тем обсуждения – энергетическая ситуация в Украине. Президент проинформировал о ежедневных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, особенно объектов энергетики.
Мы благодарны Норвегии и народу вашей страны за такую большую поддержку в течение этого года. Семь миллиардов только на военную поддержку, а также другие проекты. Мы очень благодарны за вашу поддержку после наших действительно больших вызовов с энергетикой. Спасибо за ваш энергетический пакет. И мы благодарны за сегодняшнее решение. Министр сообщил мне о важном решении – 400 миллионов долларов
Добавим
Особое внимание во время встречи уделили дипломатической работе для достижения достойного мира. Глава государства отметил важность одобрения Парижской декларации и назвал это сильным политическим сигналом со стороны партнеров относительно предоставления надежных гарантий безопасности Украине.
Также Президент и министр иностранных дел обсудили участие Норвегии в инициативе PURL, что позволяет покупать ракеты для ПВО, в частности для систем NASAMS, и важность ее дальнейшего развития.
Кроме того, речь шла о перспективах совместного производства оружия и других проектах в области военного сотрудничества.
