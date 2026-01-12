Норвегия предоставит Украине 400 миллионов долларов помощи - Зеленский

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Эксклюзив
16:29 • 2376 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
14:17 • 12232 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 11835 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 14966 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 32384 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 34320 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 27878 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 29908 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 37234 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 43930 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.6м/с
82%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 34449 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 27755 просмотра
Разоблачена группировка, пытавшаяся продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войныPhoto12 января, 10:02 • 9230 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове12 января, 10:15 • 11691 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 22454 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
14:17 • 12236 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 22463 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 32384 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 27762 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 34456 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Венесуэла
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 30098 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 26069 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 32214 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 34525 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 90567 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
The New York Times
Ракетная система С-300
ЗРК Бук

Норвегия предоставит Украине 400 миллионов долларов помощи - Зеленский

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Норвегия выделит Украине пакет помощи в размере 400 миллионов долларов. По словам Зеленского, "это очень важно и действительно поддержит наших людей".

Норвегия предоставит Украине 400 миллионов долларов помощи - Зеленский

Норвегия выделит пакет помощи для Украины на сумму 400 млн долл. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде, передает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил Норвегию и лично Премьер-министра Йонаса Гара Стере за всю поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии и за активное участие страны в Коалиции желающих.

Одна из ключевых тем обсуждения – энергетическая ситуация в Украине. Президент проинформировал о ежедневных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, особенно объектов энергетики.

Мы благодарны Норвегии и народу вашей страны за такую большую поддержку в течение этого года. Семь миллиардов только на военную поддержку, а также другие проекты. Мы очень благодарны за вашу поддержку после наших действительно больших вызовов с энергетикой. Спасибо за ваш энергетический пакет. И мы благодарны за сегодняшнее решение. Министр сообщил мне о важном решении – 400 миллионов долларов 

– сказал Зеленский.

Добавим

Особое внимание во время встречи уделили дипломатической работе для достижения достойного мира. Глава государства отметил важность одобрения Парижской декларации и назвал это сильным политическим сигналом со стороны партнеров относительно предоставления надежных гарантий безопасности Украине.  

Также Президент и министр иностранных дел обсудили участие Норвегии в инициативе PURL, что позволяет покупать ракеты для ПВО, в частности для систем NASAMS, и важность ее дальнейшего развития.

Кроме того, речь шла о перспективах совместного производства оружия и других проектах в области военного сотрудничества.

Норвегия готова предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня12.01.26, 15:18 • 2258 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Энергетика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Электроэнергия
Йонас Гар Стере
Эспен Барт Эйде
НАСАМС
Норвегия
Владимир Зеленский
Украина