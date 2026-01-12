Норвегия предоставит Украине 400 миллионов долларов помощи - Зеленский

Норвегия выделит пакет помощи для Украины на сумму 400 млн долл. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде, передает УНН.

Глава государства поблагодарил Норвегию и лично Премьер-министра Йонаса Гара Стере за всю поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии и за активное участие страны в Коалиции желающих.

Одна из ключевых тем обсуждения – энергетическая ситуация в Украине. Президент проинформировал о ежедневных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, особенно объектов энергетики.

Мы благодарны Норвегии и народу вашей страны за такую большую поддержку в течение этого года. Семь миллиардов только на военную поддержку, а также другие проекты. Мы очень благодарны за вашу поддержку после наших действительно больших вызовов с энергетикой. Спасибо за ваш энергетический пакет. И мы благодарны за сегодняшнее решение. Министр сообщил мне о важном решении – 400 миллионов долларов