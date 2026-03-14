Премьер Бельгии призывает ЕС получить мандат на переговоры с путиным и заключить соглашение
Киев • УНН
Барт Де Вевер считает необходимым заключение соглашения с рф из-за отсутствия полной поддержки США. Он предостерегает от отстранения Европы от процесса диалога.
Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер призвал ЕС получить мандат от стран-членов на ведение переговоров с Россией, поскольку до сих пор ему не удавалось убедить Москву отказаться от войны против Украины. Кроме того, по его словам, с Россией нужно заключать соглашение, передает УНН со ссылкой на Euractiv.
"Поскольку мы не можем угрожать Владимиру Путину, поставляя оружие Украине, и мы не можем задушить ее экономически без поддержки США, остается только один способ: заключить соглашение", — заявил он бельгийской газете L'Echo.
Поставить Россию на колени возможно только при "100% поддержке США", сказал он.
Однако Де Вевер считает, что США не полностью на стороне Украины, и иногда кажется "ближе к Путину", чем киевский лидер.
"Без мандата на переговоры в Москве мы не за столом переговоров, где американцы будут подталкивать Украину к принятию соглашения. И я уже сейчас могу сказать, что это будет плохое соглашение для нас", - сказал он.
Euractiv отмечает, что несколько европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, недавно попытались возобновить контакты с Путиным, стремясь не оставлять президенту США Дональду Трампу задачу достижения соглашения по поводу вторжения России, начатого в феврале 2022 года.
Однако главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что блок должен сначала достичь соглашения о том, чего ожидать от России, прежде чем обращаться непосредственно к Путину.
В прошлом месяце Каллас заявила, что Европа должна сформулировать "максималистские требования" и подтолкнуть Кремль к уступкам, в том числе согласию на сокращение своих вооруженных сил.