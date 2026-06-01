Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина Билык

Певица Алина Гросу сообщила о важном событии в своей семье – ее полуторамесячный сын Марк Габриэль принял таинство крещения. Артистка поделилась фотографиями с крестин и рассказала, кто стал крестной мамой мальчика, в своем посте в Instagram, передает УНН.

О событии Гросу рассказала в соцсетях. По словам певицы, крестины стали поводом впервые за многие годы собрать за одним столом всех родных и близких друзей.

"Наконец-то это случилось. Наш сыночек Марк Габриэль теперь крещен. Я безмерно счастлива, что крестины моего сыночка стали прекрасным поводом впервые за многие годы собрать за одним столом всех наших родных и близких друзей. Для меня это был день, наполненный любовью, теплом и благодарностью. Мы так редко имеем возможность остановиться и побыть вместе, поэтому эти моменты навсегда останутся в моем сердце. P.s. Ирина Билык теперь настоящая крестная в нашей семье, я очень счастлива, что мы доверили нашу малютку таким хорошим и важным людям в нашей жизни", – написала артистка.

Крестной мамой Марка Габриэля стала певица Ирина Билык. Сама Билык также поделилась эмоциями от события и рассказала, что много лет шутила с Алиной о статусе "крестной мамы в украинском шоу-бизнесе".

"Сегодня очень особенный для меня день. Много лет мы с Алиной шутили, что я ее "крестная мама в украинском шоу-бизнесе". Меня всегда радовало, что между нами сложились такие теплые, родственные отношения, полные доверия, поддержки и любви. И вот сегодня это символическое звание стало реальностью — я имела честь стать крестной мамой чудесного сыночка Алины. Для меня это большая радость, ответственность и благословение. Искренне благодарю за это доверие. Пусть малыш растет здоровым, счастливым, под Божьей защитой и в окружении любви. А мою дорогую Алину с сегодняшнего дня я с гордостью называю своей кумой", – заявила певица Ирина Билык.

