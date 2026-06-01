Идеологическая петля: оккупанты на Луганщине создали совет для контроля мировоззрения людей — ЦПД

Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 20286 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 50083 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 39851 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 93935 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
30 мая, 14:59 • 94959 просмотра
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
30 мая, 14:32 • 52847 просмотра
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в россии – видеоPhotoVideo
29 мая, 14:16 • 92285 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 105306 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 64529 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 66226 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
Во Франции задержали около 800 человек из-за беспорядков после финала Лиги чемпионов
В Чернигове из-за российской атаки обесточены 40 тысяч абонентов
Зеленский надеется на визит Уиткоффа и Кушнера в Киев через две недели
Президент Румынии заявил, что в дом в Галаце попал российский дрон "Герань-2"
Враг ударил по гражданской инфраструктуре Одесского района
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения
Столице 1544 года — сердце Украины Киев отмечает День города
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 93935 просмотра
Посадка томатов лежа — когда это нужно и как правильно сделать
Праздники в июне: главные даты, которые стоит не пропустить
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом Бондом
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируют
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1
Рада провалила голосование за декриминализацию порно
Идеологическая петля: оккупанты на Луганщине создали совет для контроля мировоззрения людей — ЦПД

Киев • УНН

 • 634 просмотра

На Луганщине оккупанты создали совет для продвижения пропаганды и контроля мировоззрения. В состав комиссий вошли военные РФ и местные коллаборанты.

Идеологическая петля: оккупанты на Луганщине создали совет для контроля мировоззрения людей — ЦПД

На временно оккупированной территории Луганской области захватчики создали "совет по защите традиционных ценностей, культуры и исторической памяти". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в рамках этой структуры уже сформировали семь специальных комиссий. В их состав оккупанты включили местных коллаборантов, российских чиновников и военных.

Абсурдность ситуации заключается в том, что носителями "традиционных ценностей" и "моральными ориентирами" назначены российские военные - представители армии мародеров, насильников и убийц, которые принесли на украинскую землю разрушения и смерти

- говорится в сообщении.

Указывается, что также упомянутое пропагандистами "сохранение исторической памяти" на практике является лишь продвижением кремлевской пропаганды и навязыванием искаженной москвой версии прошлого.

"Создание подобных "комиссий" свидетельствует о том, что оккупационные власти переходят к более системным и агрессивным методам воздействия на мировоззрение людей на ВОТ. Таким образом кремль пытается заставить людей быть лояльными к оккупантам и ложью и манипуляциями продвигать ненависть к Украине", - резюмируют в ЦПД.

По данным заместителя главы Представительства ЕС в Украине Гедиминаса Навицкаса, только в этом году рф направила 1,5 миллиарда евро на информационную войну против Украины.

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Луганская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина