Идеологическая петля: оккупанты на Луганщине создали совет для контроля мировоззрения людей — ЦПД
Киев • УНН
На Луганщине оккупанты создали совет для продвижения пропаганды и контроля мировоззрения. В состав комиссий вошли военные РФ и местные коллаборанты.
На временно оккупированной территории Луганской области захватчики создали "совет по защите традиционных ценностей, культуры и исторической памяти". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что в рамках этой структуры уже сформировали семь специальных комиссий. В их состав оккупанты включили местных коллаборантов, российских чиновников и военных.
Абсурдность ситуации заключается в том, что носителями "традиционных ценностей" и "моральными ориентирами" назначены российские военные - представители армии мародеров, насильников и убийц, которые принесли на украинскую землю разрушения и смерти
Указывается, что также упомянутое пропагандистами "сохранение исторической памяти" на практике является лишь продвижением кремлевской пропаганды и навязыванием искаженной москвой версии прошлого.
"Создание подобных "комиссий" свидетельствует о том, что оккупационные власти переходят к более системным и агрессивным методам воздействия на мировоззрение людей на ВОТ. Таким образом кремль пытается заставить людей быть лояльными к оккупантам и ложью и манипуляциями продвигать ненависть к Украине", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
По данным заместителя главы Представительства ЕС в Украине Гедиминаса Навицкаса, только в этом году рф направила 1,5 миллиарда евро на информационную войну против Украины.
«Военные храмы» и пропаганда – кремль использует церковь на оккупированных территориях для поддержки армии рф16.05.26, 15:34 • 3606 просмотров