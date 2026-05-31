Торнадо в Польше: повреждены десятки зданий, сорваны крыши
Киев • УНН
В Опольском воеводстве торнадо повредило 18 зданий, среди которых 11 жилых домов. В результате стихии никто из людей не пострадал.
В Польше в районе Бальцажовице Опольского воеводства прошел торнадо. Об этом сообщает RMF24, информирует УНН.
По данным Института метеорологии и водного хозяйства Польши, характер повреждений, а именно сорванные крыши, поврежденные здания и локальный, полосообразный ход разрушений - указывает на торнадо.
Торнадо являются одними из самых сильных конвективных явлений, случающихся в Польше. Из-за своей очень локализованной природы они могут нанести значительный ущерб на небольшой территории, тогда как в соседних городах последствия явления могут быть гораздо менее серьезными или вообще отсутствовать
В апреле мощная пыльная буря из Сахары и торнадо вызвали транспортный хаос на Крите. Видимость упала до 1000 метров, что заставило самолеты менять маршруты.
