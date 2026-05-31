Торнадо в Польше: повреждены десятки зданий, сорваны крыши

Киев • УНН

 • 896 просмотра

В Опольском воеводстве торнадо повредило 18 зданий, среди которых 11 жилых домов. В результате стихии никто из людей не пострадал.

В Польше в районе Бальцажовице Опольского воеводства прошел торнадо. Об этом сообщает RMF24, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате стихии повреждено 18 зданий, из которых 11 - жилые. По предварительным данным, люди не пострадали.

По данным Института метеорологии и водного хозяйства Польши, характер повреждений, а именно сорванные крыши, поврежденные здания и локальный, полосообразный ход разрушений - указывает на торнадо.

Торнадо являются одними из самых сильных конвективных явлений, случающихся в Польше. Из-за своей очень локализованной природы они могут нанести значительный ущерб на небольшой территории, тогда как в соседних городах последствия явления могут быть гораздо менее серьезными или вообще отсутствовать

- пояснили в Институте.

Напомним

В апреле мощная пыльная буря из Сахары и торнадо вызвали транспортный хаос на Крите. Видимость упала до 1000 метров, что заставило самолеты менять маршруты.

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Польша