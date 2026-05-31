Зеленский объяснил, почему до сих пор не заключено Drone Deal между Украиной и США
Киев • УНН
Украина и США до сих пор не заключили рамочное соглашение по дронам, несмотря на готовность к испытаниям. Для финализации документа требуется согласие Дональда Трампа.
Украина хотела заключить первую Drone Deal со Соединенными Штатами Америки. Американцы планировали протестировать все типы украинских дронов. Однако двустороннее соглашение на данный момент не подписано. Об этом глава государства сообщил в интервью Face the Nation, пишет УНН.
Мы согласились на то, как они хотели испытывать, использовать для тренировок и применять наши системы в воздухе, на земле и на море. Но у нас до сих пор нет двусторонней Drone Deal — большого рамочного документа
По его словам, Drone Deals, которые уже существуют, заключены с некоторыми странами Ближнего Востока и Европы, а сейчас готовится большая Drone Deal с ЕС.
Надеюсь, что мы достигнем такого же соглашения с нашими американскими партнерами. Я на это рассчитываю
Он пояснил, что американские компании обладают передовыми технологиями ИИ, которых нет в Украине. В свою очередь, у Украины есть много того, чего нет у американцев, благодаря значительному опыту на поле боя.
Считаю, что это сотрудничество может быть огромным — сильнейшим в мире в своем роде. Нам нужно вести переговоры, а не просто говорить об этом. Предпринять необходимые шаги и сделать это как можно быстрее. Для этого нам нужно, чтобы президент Трамп сказал "да"
