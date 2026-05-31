Силы обороны опровергли обвинения рф относительно украинской атаки по транспортному цеху ЗАЭС

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Силы обороны Юга опровергли заявления рф об атаке на транспортный цех ЗАЭС. Украина не наносит ударов по ядерным объектам и соблюдает нормы права.

Российские оккупанты заявили о якобы ударе Сил обороны Украины по транспортному цеху Запорожской атомной электростанции. Украинские военные назвали эти сообщения очередным фейком. Об этом заявили Силы обороны Юга Украины, пишет УНН.

Детали

По версии российской стороны, в результате якобы украинского удара на территории ЗАЭС сгорели несколько автобусов и автомобилей "Газель".

В Силах обороны Юга подчеркнули, что эти обвинения беспочвенны и не соответствуют действительности.

Украинские военные подчеркнули, что Силы обороны не наносят ударов по объектам атомной энергетики и не создают угроз ядерной безопасности.

"Силы обороны Украины не наносят ударов по объектам атомной энергетики и не создают угроз ядерной безопасности. Украина, как ответственное государство, неукоснительно соблюдает нормы международного гуманитарного права и принципы ядерной безопасности", – говорится в сообщении.

В Силах обороны Юга отметили, что подобные заявления являются частью информационной кампании Кремля, направленной на дискредитацию Украины.

Военные напомнили, что именно незаконная оккупация Запорожской АЭС российскими войсками, милитаризация территории станции и ее использование в военных целях создают постоянные риски для ядерной и радиационной безопасности региона.

Также украинцев призвали доверять только официальным и проверенным источникам информации и критически относиться к сообщениям российской пропаганды.

