Экспериментальный укол против рака полностью уничтожил опухоли у части пациентов – исследование

Киев • УНН

 • 1160 просмотра

Препарат амивантамаб помог 43 пациентам с раком головы и шеи, у 15 из которых опухоли исчезли. Лекарство блокирует рост новообразований и активирует иммунитет.

Экспериментальный препарат амивантамаб продемонстрировал обнадеживающие результаты в ходе международного клинического исследования с участием пациентов с раком головы и шеи, который не реагировал на химиотерапию и иммунотерапию. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В испытании, охватившем 11 стран и 102 пациентов, опухоли уменьшились или полностью исчезли у 43 человек. В частности, у 15 пациентов врачи зафиксировали полное исчезновение опухолей, а еще у 28 – значительное сокращение новообразований.

Препарат амивантамаб действует сразу по нескольким направлениям: блокирует механизмы роста опухолей, препятствует развитию устойчивости к лечению и активизирует иммунную систему для борьбы с раковыми клетками. Исследователи также отметили, что большинство побочных эффектов были легкими или умеренными.

Препарат проходит дальнейшие испытания

Результаты исследования представят на конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) в Чикаго. Разработанный компанией Johnson & Johnson препарат в настоящее время проходит десятки клинических испытаний для лечения различных видов онкологических заболеваний, в частности рака легких, толстой кишки, желудка и головного мозга.

