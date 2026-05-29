Во Львове врачи успешно удалили злокачественную опухоль у женщины на 31-й неделе беременности

У львовянки Ирины на 31-й неделе беременности обнаружили рак молочной железы. Специалистам больницы святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова удалось удалить опухоль и не допустить преждевременных родов. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

38-летняя Ирина Бурдьо заметила уплотнение в груди на 26-й неделе беременности и обратилась к врачам. После обследования медики диагностировали у пациентки рак молочной железы первой стадии.

По словам хирурга-онколога и маммолога Артема Федосова, опухоль была гормонозависимой, а беременность ускорила ее рост.

У пациентки было большое количество гормонов, которые выделяются во время беременности, и это стимулировало рост этой опухоли, поэтому нужно было действовать как можно быстрее