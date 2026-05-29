Во Львове врачи успешно удалили злокачественную опухоль у женщины на 31-й неделе беременности
Медики удалили раковую опухоль у женщины на 31 неделе беременности без преждевременных родов. Пациентка родила здорового ребенка и находится в состоянии ремиссии.
У львовянки Ирины на 31-й неделе беременности обнаружили рак молочной железы. Специалистам больницы святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова удалось удалить опухоль и не допустить преждевременных родов. Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.
38-летняя Ирина Бурдьо заметила уплотнение в груди на 26-й неделе беременности и обратилась к врачам. После обследования медики диагностировали у пациентки рак молочной железы первой стадии.
По словам хирурга-онколога и маммолога Артема Федосова, опухоль была гормонозависимой, а беременность ускорила ее рост.
У пациентки было большое количество гормонов, которые выделяются во время беременности, и это стимулировало рост этой опухоли, поэтому нужно было действовать как можно быстрее
Операцию провели на 31-й неделе беременности. В хирургическом вмешательстве принимали участие 12 специалистов, среди которых онкологи, анестезиологи, акушеры-гинекологи и неонатологи. Медики были готовы к любому развитию событий, в том числе и к экстренному спасению младенца.
Операция прошла успешно — врачи полностью удалили опухоль и не допустили преждевременных родов. Состояние ребенка во время вмешательства оставалось стабильным.
Через пять недель после операции, на 36-й неделе беременности, Ирина родила здорового сына. Сейчас мальчику уже восемь месяцев.
После завершения лечения женщина прошла дополнительные обследования. Врачи не обнаружили распространения онкологического заболевания, и сейчас пациентка находится в ремиссии.
