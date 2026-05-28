15:30 • 600 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в "монополии на рынке оружия", Миндиче и "завышенных ценах"
14:01 • 5206 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
13:59 • 8810 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
13:26 • 10660 просмотра
Каллас впервые назвала список требований ЕС к россии для мирных переговоров по войне в Украине
13:18 • 10962 просмотра
ЕС одобрил выплату для Украины в рамках Ukraine Facility почти 2,8 млрд евро
12:58 • 14367 просмотра
Введение базовой социальной помощи заменит несколько выплат - Рада сделала первый шаг
12:30 • 15414 просмотра
Как хронический стресс влияет на репродуктивное здоровье женщины – ответ специалиста
12:08 • 11707 просмотра
Зеленский предположил, что в декабре-январе Украина получит первые истребители Gripen
11:52 • 17418 просмотра
Пустые пусковые: может ли Украина закрыть дефицит ракет для Patriot
11:49 • 10803 просмотра
Правительство одобрило новый Таможенный кодекс по стандартам ЕСPhoto
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1

Киев • УНН

 • 7958 просмотра

Alpine сменит название на Gucci Racing и обновит ливрею на красно-зеленую. Это первое в истории титульное спонсорство F1 от люксового модного дома.

В следующем году команда Alpine Formula 1 получит новый облик, когда титульным спонсором станет Gucci — первый люксовый модный дом, выступивший в качестве титульного спонсора команды Формулы-1, сообщает Reuters, пишет УНН.

Команда Gucci Racing Alpine Formula One Team будет использовать красно-зеленую цветовую гамму спонсора, в отличие от нынешних сине-розовых цветов Alpine.

По словам Alpine, соглашение создаст "новую бизнес-платформу и платформу для обмена опытом, основанную на ценностях производительности, точности, дисциплины и совершенства на стыке роскоши и спорта".

Исполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе добавил в своем заявлении, в частности: "Я невероятно горжусь тем, что сотрудничаю с таким престижным брендом, как Gucci, в Формуле-1 в качестве титульного спонсора команды Alpine Formula One".

"Более того, я также рад тем возможностям, которые открывает партнерство с Gucci, и тем большим достижениям, которых мы можем достичь вместе на глобальном уровне. Команда из Энстоуна имеет богатую историю нестандартного подхода и ранее демонстрировала, что мода может занимать первое место в Формуле-1. Улучшенные результаты на трассе и лучший в истории Alpine результат по очкам на старте сезона показывают, что это новое сотрудничество с Gucci демонстрирует растущий импульс команды", — указал он.

Президент и генеральный директор Gucci Франческа Беллеттини высоко оценила тот факт, что компания стала первым люксовым модным домом, выступившим в качестве титульного спонсора команды Формулы-1.

"Это отражает наши амбиции в отношении бренда и ту роль, которую мы хотим видеть у Gucci на этом уровне, — сказала Беллеттини. — Формула-1 сегодня является уникальным сочетанием производительности, культуры и глобального охвата, и команда Alpine Formula One Team — подходящий партнер для воплощения этого видения в жизнь".

"Gucci Racing — это больше, чем просто присутствие на стартовой решетке. Это выражение того, кто мы есть и куда хотим направить бренд. И впереди нас ждет еще много всего. Мы благодарны Alpine и всей группе Renault за то, что они разделяют с нами эти амбиции", — добавила она.

После последнего места (10-го) в командном зачете Формулы-1 в 2025 году Alpine на сегодняшний день занимает пятое место. Пьер Гасли из Alpine занимает восьмое место в зачете пилотов, а его напарник Франко Колапинто – одиннадцатое.

Юлия Шрамко

