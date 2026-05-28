Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1

В следующем году команда Alpine Formula 1 получит новый облик, когда титульным спонсором станет Gucci — первый люксовый модный дом, выступивший в качестве титульного спонсора команды Формулы-1, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Команда Gucci Racing Alpine Formula One Team будет использовать красно-зеленую цветовую гамму спонсора, в отличие от нынешних сине-розовых цветов Alpine.

По словам Alpine, соглашение создаст "новую бизнес-платформу и платформу для обмена опытом, основанную на ценностях производительности, точности, дисциплины и совершенства на стыке роскоши и спорта".

Исполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе добавил в своем заявлении, в частности: "Я невероятно горжусь тем, что сотрудничаю с таким престижным брендом, как Gucci, в Формуле-1 в качестве титульного спонсора команды Alpine Formula One".

"Более того, я также рад тем возможностям, которые открывает партнерство с Gucci, и тем большим достижениям, которых мы можем достичь вместе на глобальном уровне. Команда из Энстоуна имеет богатую историю нестандартного подхода и ранее демонстрировала, что мода может занимать первое место в Формуле-1. Улучшенные результаты на трассе и лучший в истории Alpine результат по очкам на старте сезона показывают, что это новое сотрудничество с Gucci демонстрирует растущий импульс команды", — указал он.

Президент и генеральный директор Gucci Франческа Беллеттини высоко оценила тот факт, что компания стала первым люксовым модным домом, выступившим в качестве титульного спонсора команды Формулы-1.

"Это отражает наши амбиции в отношении бренда и ту роль, которую мы хотим видеть у Gucci на этом уровне, — сказала Беллеттини. — Формула-1 сегодня является уникальным сочетанием производительности, культуры и глобального охвата, и команда Alpine Formula One Team — подходящий партнер для воплощения этого видения в жизнь".

"Gucci Racing — это больше, чем просто присутствие на стартовой решетке. Это выражение того, кто мы есть и куда хотим направить бренд. И впереди нас ждет еще много всего. Мы благодарны Alpine и всей группе Renault за то, что они разделяют с нами эти амбиции", — добавила она.

После последнего места (10-го) в командном зачете Формулы-1 в 2025 году Alpine на сегодняшний день занимает пятое место. Пьер Гасли из Alpine занимает восьмое место в зачете пилотов, а его напарник Франко Колапинто – одиннадцатое.

