Гиперкар Bugatti Bolide покорил трассу Формулы-1 в Майами в рамках эксклюзивной программы для владельцев

Компания Bugatti организовала для владельцев трекового гиперкара Bolide уникальное мероприятие "Ощущение трассы" на Международном автодроме Майами. На сертифицированной трассе FIA, где обычно проходят гонки Гран-при, клиенты бренда получили возможность испытать экстремальные возможности своих машин под наблюдением профессиональных инженеров и пилотов. Об этом сообщает Motor1, пишет УНН.

Детали

Программа мероприятия была максимально приближена к условиям реального автоспорта. Перед тем как сесть за руль Bolide, участники проходили инструктаж и ознакомительные круги на автомобилях McLaren 750S для изучения траекторий и точек торможения.

Основная часть дня состояла из пяти интенсивных 45-минутных сессий, во время которых специалисты в режиме реального времени анализировали телеметрию, состояние шин и технические параметры каждого заезда.

Технологическое совершенство и опыт экспертов

Bugatti Bolide, оснащенный легендарным двигателем W16, продемонстрировал бескомпромиссную мощность на гоночных сликах.

Сопровождение водителей осуществляли инструкторы с мировым опытом в гонках на выносливость, а официальный тест-пилот марки и победитель "24 часов Ле-Мана" Энди Уоллес делился с гостями профессиональными секретами управления на предельных скоростях. Мероприятие завершилось торжественным приемом в отеле Four Seasons, где владельцы смогли обсудить результаты заездов с руководством Bugatti.

