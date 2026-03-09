Гіперкар Bugatti Bolide підкорив трасу Формули-1 у Маямі в межах ексклюзивної програми для власників

Компанія Bugatti організувала для власників трекового гіперкара Bolide унікальний захід "Відчуття траси" на Міжнародному автодромі Маямі. На сертифікованій трасі FIA, де зазвичай проходять перегони Гран-прі, клієнти бренду отримали можливість випробувати екстремальні можливості своїх машин під наглядом професійних інженерів та пілотів. Про це повідомляє Motor1, пише УНН.

Деталі

Програма заходу була максимально наближена до умов реального автоспорту. Перед тим як сісти за кермо Bolide, учасники проходили інструктаж та ознайомчі кола на автомобілях McLaren 750S для вивчення траєкторій і точок гальмування.

Основна частина дня складалася з п’яти інтенсивних 45-хвилинних сесій, під час яких фахівці в режимі реального часу аналізували телеметрію, стан шин та технічні параметри кожного заїзду.

Технологічна досконалість та досвід експертів

Bugatti Bolide, оснащений легендарним двигуном W16, продемонстрував безкомпромісну потужність на гоночних сліках.

Супровід водіїв здійснювали інструктори зі світовим досвідом у гонках на витривалість, а офіційний тест-пілот марки та переможець "24 годин Ле-Мана" Енді Воллес ділився з гостями професійними секретами керування на граничних швидкостях. Захід завершився урочистим прийомом у готелі Four Seasons, де власники змогли обговорити результати заїздів із керівництвом Bugatti.

