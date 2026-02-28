Subaru закликає власників нових гібридів Crosstrek та Forester уникати повних баків через ризик пожежі

Японський автовиробник Subaru оголосив про добровільне відкликання понад 69 тисяч автомобілів моделей Crosstrek 2026 року та Forester Hybrid 2025 року через виявлений дефект паливної системи. Компанія рекомендує власникам паркувати машини виключно на відкритому повітрі та не заправляти бензобак більше ніж наполовину до моменту усунення несправності. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Розслідування Subaru показало, що при значному нагріванні повітря тиск усередині майже повного бака зростає, спричиняючи розширення ємності та виштовхування бензину вгору по горловині.

Через недостатнє ущільнення паливо може просочуватися назовні, що за наявності джерела іскри створює реальну загрозу пожежі. Наразі зафіксовано 33 технічні звіти про випадки витоку на ринку США, проте офіційних даних про травми чи загоряння внаслідок цієї проблеми поки не надходило.

Терміни ремонту та поради для безпечної експлуатації

Для розв'язання проблеми дилери встановлять нову покращену прокладку з ущільнювальним кільцем, яка забезпечить герметичність системи. Необхідні деталі надійдуть до сервісних центрів наприкінці березня, а офіційне сповіщення власників про початок ремонтної кампанії заплановане на 25 березня 2026 року.

До завершення технічних робіт виробник наполегливо просить клієнтів тримати рівень палива в межах 50%, зауважуючи при цьому, що повністю порожній бак також є небажаним через ризик пошкодження паливного насоса.

Компанія Ford оголосила про відкликання понад 4 млн пікапів через дефекти гальмівної системи