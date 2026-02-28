$43.210.03
27 лютого, 19:28 • 8952 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 19536 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 25703 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 35544 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 36363 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 39062 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 53538 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46192 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39726 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33794 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Subaru закликає власників нових гібридів Crosstrek та Forester уникати повних баків через ризик пожежі

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Subaru відкликає понад 69 тисяч гібридних автомобілів Crosstrek 2026 та Forester Hybrid 2025 через дефект паливної системи. Власникам рекомендують не заправляти бак більше ніж наполовину до усунення несправності.

Subaru закликає власників нових гібридів Crosstrek та Forester уникати повних баків через ризик пожежі

Японський автовиробник Subaru оголосив про добровільне відкликання понад 69 тисяч автомобілів моделей Crosstrek 2026 року та Forester Hybrid 2025 року через виявлений дефект паливної системи. Компанія рекомендує власникам паркувати машини виключно на відкритому повітрі та не заправляти бензобак більше ніж наполовину до моменту усунення несправності. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Розслідування Subaru показало, що при значному нагріванні повітря тиск усередині майже повного бака зростає, спричиняючи розширення ємності та виштовхування бензину вгору по горловині.

Через недостатнє ущільнення паливо може просочуватися назовні, що за наявності джерела іскри створює реальну загрозу пожежі. Наразі зафіксовано 33 технічні звіти про випадки витоку на ринку США, проте офіційних даних про травми чи загоряння внаслідок цієї проблеми поки не надходило.

Терміни ремонту та поради для безпечної експлуатації

Для розв'язання проблеми дилери встановлять нову покращену прокладку з ущільнювальним кільцем, яка забезпечить герметичність системи. Необхідні деталі надійдуть до сервісних центрів наприкінці березня, а офіційне сповіщення власників про початок ремонтної кампанії заплановане на 25 березня 2026 року.

До завершення технічних робіт виробник наполегливо просить клієнтів тримати рівень палива в межах 50%, зауважуючи при цьому, що повністю порожній бак також є небажаним через ризик пошкодження паливного насоса.

Компанія Ford оголосила про відкликання понад 4 млн пікапів через дефекти гальмівної системи

Степан Гафтко

