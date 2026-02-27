Компанія Ford оголосила про відкликання понад 4 млн пікапів через дефекти гальмівної системи

$43.240.02
50.960.00
ukenru
22:38 • 6358 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 12963 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 17663 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 19688 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 19282 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 31742 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 18886 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 87381 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 44789 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 52155 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
0.7м/с
86%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Командувач логістики ПС ЗСУ та очільник СБУ Житомирщини отримали підозри у справі про корупцію - КравченкоVideo26 лютого, 17:45 • 4010 перегляди
Представники США та України завершили переговори у Женеві - росЗМІ26 лютого, 18:02 • 10884 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 9168 перегляди
Український народ не погодиться на територіальні поступки росії - Буданов26 лютого, 19:56 • 4898 перегляди
У Сербії з’явилися графіті з образами на адресу українського посла - ЗМІ26 лютого, 21:04 • 9040 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 31745 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 26827 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 87384 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 72423 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 76862 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Музикант
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 9174 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 41502 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 51715 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 54326 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 60444 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
The Guardian

Компанія Ford оголосила про відкликання понад 4 млн пікапів через дефекти гальмівної системи

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Ford Motor Company відкликає понад 4,3 мільйона автомобілів у США через програмний збій, що може призвести до відмови гальм причепа та несправності зовнішнього освітлення. Проблема стосується моделей F-150, F-250 Super Duty, Maverick, Ranger, Expedition, Lincoln Navigator та E-Transit 2021–2026 років випуску.

Компанія Ford оголосила про відкликання понад 4 млн пікапів через дефекти гальмівної системи

Автогігант Ford Motor Company ініціював одну з наймасштабніших сервісних кампаній у своїй історії, що охоплює понад 4,3 мільйона транспортних засобів на ринку США. Причиною став критичний програмний збій, який може призвести до повної відмови гальм причепа та несправності зовнішнього освітлення, що суттєво підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Згідно зі звітом, поданим до Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA), основна проблема полягає в інтегрованому модулі причепа (ITRM). Через програмну помилку цей блок може втрачати зв’язок із бортовою системою автомобіля, внаслідок чого причіп залишається без стоп-сигналів, покажчиків повороту та робочих гальм.

Tesla представила бюджетну версію Cybertruck зі знижкою $20 тис та обмеженим терміном дії пропозиції23.02.26, 03:47 • 4362 перегляди

Під сервісну кампанію потрапили найпопулярніші моделі пікапів F-150 та F-250 Super Duty 2021–2026 років випуску, а також Maverick, Ranger, позашляховики Expedition та люксові Lincoln Navigator. Проблема зачепила навіть найновіші електричні фургони E-Transit 2026 модельного року.

Масштаби загрози та заходи безпеки від виробника

Найбільша кількість потенційно небезпечних авто припадає на флагманські пікапи F-150, яких налічується понад 2,3 мільйона одиниць.

Непрацюючі ліхтарі або гальма причепа можуть знизити здатність водія керувати причепом і зменшити видимість для інших учасників дорожнього руху, збільшуючи ризик аварії

– наголошують представники Ford у офіційній документації.

Наразі компанія готує оновлення програмного забезпечення, яке має усунути критичну вразливість. Власникам постраждалих автомобілів наполегливо рекомендують утриматися від транспортування причепів до моменту візиту в сервісний центр та перевірки системи на відповідність федеральним стандартам безпеки.

Ford та Geely ведуть переговори про стратегічне партнерство у Європі – Reuters04.02.26, 07:24 • 3390 переглядiв

Степан Гафтко

ТехнологіїАвто
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Сполучені Штати Америки