Ford та Geely ведуть переговори про стратегічне партнерство у Європі – Reuters

$42.970.16
50.910.12
ukenru
3 лютого, 22:15 • 9308 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 14742 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 16281 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 17866 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 18918 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 14462 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 23305 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 31920 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17246 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24995 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
2м/с
80%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Майлі Сайрус проігнорувала перемогу Леді Гаги на Grammy-2026: що сталося3 лютого, 19:49 • 4272 перегляди
Віткофф та Кушнер прибудуть на переговори до Абу-Дабі з рф та Україною - Білий дім3 лютого, 20:03 • 4152 перегляди
Вбивство чотирьох поліцейський: керівник поліції Черкащини тимчасово припинив виконання службових обов'язків3 лютого, 20:52 • 3758 перегляди
Атака рф на автобус із шахтарями: у ДТЕК назвали імена загиблих працівників3 лютого, 21:10 • 4818 перегляди
"Іржавий кинджал" для ЗСУ: у США успішно випробували нову далекобійну ракету Rusty DaggerPhoto3 лютого, 21:21 • 4804 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 24368 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 26446 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 65711 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 74800 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 57498 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Музикант
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 10513 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 11609 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 15221 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 22329 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 33291 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
ChatGPT

Ford та Geely ведуть переговори про стратегічне партнерство у Європі – Reuters

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Ford та Geely ведуть переговори про стратегічне партнерство для спільного виробництва та обміну технологіями в Європі. Це дозволить Geely ефективніше працювати в регіоні та зменшити витрати.

Ford та Geely ведуть переговори про стратегічне партнерство у Європі – Reuters

Американський автогігант Ford та китайський холдинг Geely розпочали обговорення масштабної співпраці, спрямованої на розділення витрат на виробництво та розробку новітніх технологій. За даними восьми джерел Reuters, сторони розглядають можливість використання європейських заводів Ford для збірки автомобілів Geely, що дозволить китайській компанії ефективніше працювати в регіоні. Про це пише УНН.

Деталі

Основним пунктом переговорів є спільне використання виробничих площ Ford у Європі, де компанія наразі проводить реструктуризацію своїх операцій. Окрім промислового партнерства, автовиробники обговорюють обмін технологіями, зокрема у сфері автоматизованого водіння та інтелектуальних систем допомоги водієві.

Ford презентував новий Mustang Dark Horse SC: чому компанія відмовилася від легендарної назви Shelby18.01.26, 01:41 • 3653 перегляди

Джерела повідомляють, що переговори щодо європейського виробництва перебувають на більш просунутій стадії, і цього тижня делегація Ford відвідала Китай для активізації діалогу.

Ми постійно ведемо переговори з багатьма компаніями на найрізноманітніші теми. Іноді вони матеріалізуються, іноді ні

– прокоментували ситуацію в Ford, утримавшись від конкретики.

У Geely наразі відмовилися від офіційних коментарів щодо потенційної угоди.

Політичні ризики та конкуренція

Спроби Ford знайти спільну мову з китайськими партнерами відбуваються на тлі жорсткого регуляторного тиску в США. Адміністрація Трампа та американські законодавці неодноразово висловлювали занепокоєння через ризики національної безпеки, пов'язані з китайським програмним забезпеченням в автопромі.

Tesla випускає бюджетну версію Model Y та готується до закриття лінійок Model S і X03.02.26, 07:00 • 4216 переглядiв

Раніше аналогічні чутки про співпрацю Ford із Xiaomi були категорично спростовані обома сторонами, що підкреслює чутливість будь-яких угод між Детройтом та Пекіном.

Попри політичні перепони, гендиректор Ford Джим Фарлі раніше відзначав успіхи китайських виробників електромобілів, називаючи їх "екзистенційною загрозою" для західних компаній. Співпраця з Geely може стати для Ford способом скоротити технологічне відставання, тоді як для китайської сторони це шанс оминути високі ввізні мита ЄС, виробляючи автівки безпосередньо в межах Європейського Союзу.

Volkswagen ID.4 стає "електричним Tiguan": що передбачає масштабне оновлення17.01.26, 09:54 • 8274 перегляди

Степан Гафтко

Авто
Санкції
Техніка
Бренд
Reuters
Пекін
Дональд Трамп
Європейський Союз
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки