Ford та Geely ведуть переговори про стратегічне партнерство у Європі – Reuters

Американський автогігант Ford та китайський холдинг Geely розпочали обговорення масштабної співпраці, спрямованої на розділення витрат на виробництво та розробку новітніх технологій. За даними восьми джерел Reuters, сторони розглядають можливість використання європейських заводів Ford для збірки автомобілів Geely, що дозволить китайській компанії ефективніше працювати в регіоні. Про це пише УНН.

Деталі

Основним пунктом переговорів є спільне використання виробничих площ Ford у Європі, де компанія наразі проводить реструктуризацію своїх операцій. Окрім промислового партнерства, автовиробники обговорюють обмін технологіями, зокрема у сфері автоматизованого водіння та інтелектуальних систем допомоги водієві.

Джерела повідомляють, що переговори щодо європейського виробництва перебувають на більш просунутій стадії, і цього тижня делегація Ford відвідала Китай для активізації діалогу.

Ми постійно ведемо переговори з багатьма компаніями на найрізноманітніші теми. Іноді вони матеріалізуються, іноді ні – прокоментували ситуацію в Ford, утримавшись від конкретики.

У Geely наразі відмовилися від офіційних коментарів щодо потенційної угоди.

Політичні ризики та конкуренція

Спроби Ford знайти спільну мову з китайськими партнерами відбуваються на тлі жорсткого регуляторного тиску в США. Адміністрація Трампа та американські законодавці неодноразово висловлювали занепокоєння через ризики національної безпеки, пов'язані з китайським програмним забезпеченням в автопромі.

Раніше аналогічні чутки про співпрацю Ford із Xiaomi були категорично спростовані обома сторонами, що підкреслює чутливість будь-яких угод між Детройтом та Пекіном.

Попри політичні перепони, гендиректор Ford Джим Фарлі раніше відзначав успіхи китайських виробників електромобілів, називаючи їх "екзистенційною загрозою" для західних компаній. Співпраця з Geely може стати для Ford способом скоротити технологічне відставання, тоді як для китайської сторони це шанс оминути високі ввізні мита ЄС, виробляючи автівки безпосередньо в межах Європейського Союзу.

