Volkswagen ID.4 стає "електричним Tiguan": що передбачає масштабне оновлення

Volkswagen ID.4 2027 року отримає значні оновлення у дизайні, батареї та технологіях, настільки значні, що це буде практично новий автомобіль. Нові функції включають перероблену архітектуру MEB+ з літій-залізо-фосфатними батареями, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Перший рестайлінг Volkswagen ID.4 може бути критично важливим. Конкуренція посилюється як ніколи, і альтернативи від Ford, Tesla та Hyundai коштують дешевше, ніж ID.4, пише видання. Хоча поки невідомо, чи планує VW представити більш доступну комплектацію для оновлення моделі 2027 року, інсайдери кажуть, що це буде не просто рестайлінг, а настільки масштабне оновлення, що це практично новий погляд на компактний електричний кросовер, що, здається, пояснює значні зміни в дизайні автомобіля, який всередині компанії називають "електричним Tiguan".

Ходять чутки, що він навіть отримає назву ID. Tiguan. ID.4 не тільки отримає більш виразний зовнішній вигляд, але й завдяки покращеній платформі та технологіям зможе виправдати свою вищу ціну, пише видання.

Новий ID.4 отримає як "фейсліфтинг", так і "бразильську підтяжку" задньої частини, з оновленою оптикою і більш агресивними бамперами спереду і позаду компактного кросовера. Фари будуть більшими та менш заокругленими, втрачаючи м’які краї на користь кутастих ліній. Фари залишаться з'єднані світлодіодною смугою на всю ширину кузова (деякі тенденції в електромобілях, можливо, ніколи не зникнуть), хоча, схоже, кожна група фар збереже звужений верхній край, характерний для нинішнього ID.4 та інших V-подібних пікапів. Насамперед, вона має бути схожа на майбутній ID. Polo, який завдяки Андреасу Міндту отримав ще виразніший дизайн, але, можливо, і значно завищену ціну, вказує видання. Задня частина ID.4 збереже світлодіодну смугу на всю ширину кузова, але якщо не звертати уваги на камуфляжні наклейки, нова конструкція буде більш прямокутною, різкішою і менш провислою. Природно, бічний профіль виглядає незмінним, але це не означає, що це той самий автомобіль.

За інформацією джерел видання, оновлений ID.4 буде побудований на модернізованій архітектурі MEB+ з сучасними акумуляторними елементами, включаючи літій-залізо-фосфатні (L-IF) батареї, які зазвичай мають більш низьку щільність енергії, ніж нинішні рідинно-охолоджувані літій-іонні або нікель-марганцево-кобальтові (NMC) акумулятори ID.4, але є більш довговічними, менш шкідливими для планети та безпечнішими. Завдяки новим технологіям оновлений ID.4 має бути більш ефективним та мати більший запас ходу. Проте, за повідомленнями, самі силові агрегати потребують лише незначних оновлень. А ось інтер'єр…

Хоча поки що немає фотографій, інтер'єр наступного ID.4 стане доказом того, що VW прислухається до своїх клієнтів, пише видання. У салоні з'являться фізичні кнопки на рульовому колесі і перемикачі на центральній консолі, як давно хотіли клієнти, а також нове програмне забезпечення, що включає оновлений голосовий помічник IDA з ChatGPT. Нове програмне забезпечення також дозволить попередньо прогрівати батарею (що було неможливо на моделях ID.4 до 2024 року) та, що приємно, вибирати ретро-приладову панель, наприклад, від Golf Mk. 1.

