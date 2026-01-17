Volkswagen ID.4 стає "електричним Tiguan": що передбачає масштабне оновлення

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 січня, 00:18 • 10852 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 21724 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 23095 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 31003 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 23972 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 39052 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 33893 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28661 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26392 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25918 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ексклюзивний "ретро-Bronco" Кевіна Гарта виставлять на аукціон без резервної ціни16 січня, 23:02 • 7300 перегляди
Венесуела підписала перший в історії контракт на експорт зрідженого газу16 січня, 23:56 • 7306 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 6926 перегляди
Ціни на золото падають на тлі фіксації прибутку та деескалації в Ірані04:30 • 6758 перегляди
Маріуполь занурився у темряву: удар по підстанції спричинив масовий блекаут06:41 • 4434 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою08:55 • 94 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 31003 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 19903 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 51617 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 82539 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сем Альтман
Віталій Кличко
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Венесуела
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo07:26 • 2636 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok03:45 • 4156 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 6994 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 10291 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 22128 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Volkswagen ID.4 стає "електричним Tiguan": що передбачає масштабне оновлення

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

Volkswagen ID.4 2027 року очікує масштабне оновлення дизайну, батареї та технологій, що зробить його практично новим автомобілем. Модель отримає архітектуру MEB+ з літій-залізо-фосфатними батареями та, ймовірно, нову назву ID. Tiguan.

Volkswagen ID.4 стає "електричним Tiguan": що передбачає масштабне оновлення

Volkswagen ID.4 2027 року отримає значні оновлення у дизайні, батареї та технологіях, настільки значні, що це буде практично новий автомобіль. Нові функції включають перероблену архітектуру MEB+ з літій-залізо-фосфатними батареями, пише УНН з посиланням на Autoblog.

Деталі

Перший рестайлінг Volkswagen ID.4 може бути критично важливим. Конкуренція посилюється як ніколи, і альтернативи від Ford, Tesla та Hyundai коштують дешевше, ніж ID.4, пише видання. Хоча поки невідомо, чи планує VW представити більш доступну комплектацію для оновлення моделі 2027 року, інсайдери кажуть, що це буде не просто рестайлінг, а настільки масштабне оновлення, що це практично новий погляд на компактний електричний кросовер, що, здається, пояснює значні зміни в дизайні автомобіля, який всередині компанії називають "електричним Tiguan".

Ходять чутки, що він навіть отримає назву ID. Tiguan. ID.4 не тільки отримає більш виразний зовнішній вигляд, але й завдяки покращеній платформі та технологіям зможе виправдати свою вищу ціну, пише видання.

Новий ID.4 отримає як "фейсліфтинг", так і "бразильську підтяжку" задньої частини, з оновленою оптикою і більш агресивними бамперами спереду і позаду компактного кросовера. Фари будуть більшими та менш заокругленими, втрачаючи м’які краї на користь кутастих ліній. Фари залишаться з'єднані світлодіодною смугою на всю ширину кузова (деякі тенденції в електромобілях, можливо, ніколи не зникнуть), хоча, схоже, кожна група фар збереже звужений верхній край, характерний для нинішнього ID.4 та інших V-подібних пікапів. Насамперед, вона має бути схожа на майбутній ID. Polo, який завдяки Андреасу Міндту отримав ще виразніший дизайн, але, можливо, і значно завищену ціну, вказує видання. Задня частина ID.4 збереже світлодіодну смугу на всю ширину кузова, але якщо не звертати уваги на камуфляжні наклейки, нова конструкція буде більш прямокутною, різкішою і менш провислою. Природно, бічний профіль виглядає незмінним, але це не означає, що це той самий автомобіль.

За інформацією джерел видання, оновлений ID.4 буде побудований на модернізованій архітектурі MEB+ з сучасними акумуляторними елементами, включаючи літій-залізо-фосфатні (L-IF) батареї, які зазвичай мають більш низьку щільність енергії, ніж нинішні рідинно-охолоджувані літій-іонні або нікель-марганцево-кобальтові (NMC) акумулятори ID.4, але є більш довговічними, менш шкідливими для планети та безпечнішими. Завдяки новим технологіям оновлений ID.4 має бути більш ефективним та мати більший запас ходу. Проте, за повідомленнями, самі силові агрегати потребують лише незначних оновлень. А ось інтер'єр…

Хоча поки що немає фотографій, інтер'єр наступного ID.4 стане доказом того, що VW прислухається до своїх клієнтів, пише видання. У салоні з'являться фізичні кнопки на рульовому колесі і перемикачі на центральній консолі, як давно хотіли клієнти, а також нове програмне забезпечення, що включає оновлений голосовий помічник IDA з ChatGPT. Нове програмне забезпечення також дозволить попередньо прогрівати батарею (що було неможливо на моделях ID.4 до 2024 року) та, що приємно, вибирати ретро-приладову панель, наприклад, від Golf Mk. 1. 

Volkswagen випустив новий електрокросовер ID.UNYX 08: до 730 км та швидка зарядка 800 В25.12.25, 08:26 • 3732 перегляди

Юлія Шрамко

ТехнологіїАвто
Техніка
Енергетика
Тренд
Бренд
Електроенергія
Tesla Inc
Volkswagen
Hyundai