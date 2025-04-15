Кількість крадіжок автомобілів в Україні повертається до довоєнного рівня - аналіз

Кількість викрадень автомобілів в Україні у 2023 році повернулася до довоєнного рівня: було викрадено 1278 автомобілів, що близько до 1148 викрадених у 2021 році, але набагато менше, ніж рекордні 12448 викрадених у 2022 році на тлі російського вторгнення.