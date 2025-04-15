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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18374 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 129878 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123787 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125221 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124026 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127221 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190489 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76717 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163967 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115291 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Новини по темi

Tesla масово продають: кількість вживаних авто на продаж у США зросла на тлі дій Маска

У березні кількість вживаних Tesla, виставлених на продаж у США, рекордно зросла на 67%. Водночас продажі нових авто Tesla впали на майже 9% у порівнянні з минулим роком.

Економіка • 11 квітня, 10:09 • 8575 перегляди

Знайшли альтернативу ринку США: компанія Kia прагне продавати продукцію в Європу через мита Трампа

Kia планує збільшити продажі електромобілів в Європі до понад 60% до 2030 року через мита США. Компанія має намір збільшити річні продажі в США до 1,2 млн авто до 2033 року.

Економіка • 3 квітня, 12:49 • 8023 перегляди

Hyundai, Samsung, LG та KIA планують повернення в рф, але за певних умов - ЗМІ

Південнокорейські компанії розглядають можливість відновлення бізнесу в росії після завершення війни в Україні та зняття санкцій, оскільки рф залишається важливим ринком.

Економіка • 28 березня, 07:50 • 30418 перегляди

Смертельна ДТП на Столичному шосе: дві людини загинули, серед поранених є діти

На Столичному шосе в Києві автомобіль Hyundai виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом Mercedes. Двоє людей загинули, четверо травмовані, серед постраждалих двоє дітей.

Київ • 11 січня, 19:00 • 43091 перегляди

За рік український ринок електромобілів зріс на 38%

Український ринок електромобілів зріс на 38% за 2024 рік, зареєстровано понад 51,7 тисяч авто. VW ID.4 став лідером серед нових електрокарів, а NISSAN Leaf - серед вживаних.

Економіка • 9 січня, 16:00 • 55470 перегляди

Потрійна ДТП з автобусом сталась на трасі Одеса-Рені, є постраждалі

На трасі Одеса-Рені водій Hyundai під час обгону автобуса зіткнувся із зустрічним Ford, який потім врізався в автобус. Двоє людей з Ford госпіталізовані, рух на ділянці ускладнено.

Суспільство • 21 грудня, 14:22 • 23024 перегляди

ДТП в Туреччині: відбулося зіткнення 30 автомобілів

На трасі Ван-Ерчіш через туман та ожеледицю сталася масова аварія за участю 30 транспортних засобів. Внаслідок ДТП одна особа загинула, 51 отримали травми, четверо з них у важкому стані.

Новини Світу • 10 грудня, 09:32 • 16910 перегляди

Які електрокари стали лідерами продажів в Україні у листопаді: нові рейтинги

У листопаді в Україні зареєстровано 3742 електромобілі, що на 13% менше ніж торік. Серед нових лідирує HONDA M-NV, а серед вживаних - NISSAN Leaf.

Економіка • 9 грудня, 08:59 • 15096 перегляди

Hyundai доведеться відкликати понад 225 000 автомобілів: ось причини

Компанія Hyundai оголосила про відкликання понад 225 000 автомобілів моделей Santa Fe та Elantra. Причиною стала несправність камери заднього виду, яка може перестати відображати зображення на центральному екрані.

Новини Світу • 29 листопада, 07:59 • 14355 перегляди

Українці все частіше купують вживані електрокари: які моделі ходові

44% імпортованих вживаних авто віком до 5 років в Україні у жовтні були електромобілями. Tesla Model Y та Model 3 стали найпопулярнішими моделями серед вживаних електрокарів.

Економіка • 22 листопада, 08:10 • 13319 перегляди

На Київщині легковик зіткнувся зі сміттєвозом: є постраждалий

На трасі між селами Фурси та Трушки сталася ДТП за участю Hyundai та вантажівки-сміттєвоза. 56-річний пасажир вантажівки отримав перелом руки та був госпіталізований.

Кримінал та НП • 5 листопада, 10:30 • 14048 перегляди

На Київщині легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншим авто: загинули двоє людей

У Броварському районі автомобіль Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Kia, яка загорілася. Внаслідок аварії загинули двоє людей, також троє постраждалих.

Суспільство • 22 вересня, 22:51 • 21379 перегляди

На Одещині викрили подружжя, яке незаконно перевозило чоловіків за кордон

Прикордонники зупинили два автомобілі, якими подружжя намагалося незаконно вивезти сімох чоловіків призовного віку до Молдови. Організатором схеми був адмін телеграм-каналу, який отримував від 80 до 120 тис. грн за кожного "клієнта".

Суспільство • 10 серпня, 22:18 • 31988 перегляди

Гібриди та електромобілі на ринку нових авто стали популярніші

У липні частка авто з традиційними двигунами на ринку нових легковиків в Україні скоротилася до 63,1%. Зросла популярність гібридів та електромобілів, а лідером серед бензинових моделей стала MAZDA CX5.

Суспільство • 5 серпня, 09:52 • 17500 перегляди

На Київщині внаслідок зіткнення автомобілів 22-річний водій був госпіталізований

4 липня 22-річний водій "Mercedes" отримав травми і був госпіталізований після того, як не надав перевагу в русі автомобілю "Hyundai" в селі Жорнівка Київської області, що призвело до зіткнення.

Кримінал та НП • 6 липня, 01:06 • 19211 перегляди

У вантажівки на столичному мосту Патона на ходу відлетіло колесо, пошкоджено інший автомобіль

Вантажівка втратила колесо під час руху по мосту Патона в Києві, пошкодивши інший автомобіль, але повідомлень про постраждалих не надходило.

Київ • 24 червня, 11:44 • 52643 перегляди

ЗМІ: Маск сподівається, що наступного року Tesla розпочне продаж людиноподібних роботів Optimus

Ілон Маск очікує, що компанія Tesla розпочне продаж свого гуманоїдного робота Optimus до кінця 2025 року. Також він сподівається, що до кінця цього року роботи почнуть виконувати завдання на заводах.

Новини Світу • 24 квітня, 16:58 • 21330 перегляди

Кросовер Kia EV9 оголошено найкращим автомобілем 2024 року - Укравтопром

Електричний кросовер Kia EV9 отримав титул "Кращий автомобіль світу 2024 року" в рамках премії World Car Awards, оголошеної на Міжнародному автосалоні в Нью-Йорку.

Новини Світу • 28 березня, 10:20 • 42566 перегляди

У Філадельфії друга за тиждень масова стрілянина, поранені 8 підлітків, які чекали автобус

Вісім підлітків у віці 15-17 років були поранені під час стрілянини на автобусній зупинці у Філадельфії. Їх розстріляли троє чоловіків, які втекли з місця події.

Новини Світу • 7 березня, 08:19 • 22582 перегляди

Продавав автівки ввезені в Україну для ЗСУ: військовому загрожує до 7 років за ґратами

Військовий та його спільник постануть перед судом за продаж двох автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога для Збройних сил України, з метою особистої наживи.

Кримінал та НП • 20 лютого, 13:21 • 21542 перегляди

Кількість крадіжок автомобілів в Україні повертається до довоєнного рівня - аналіз

Кількість викрадень автомобілів в Україні у 2023 році повернулася до довоєнного рівня: було викрадено 1278 автомобілів, що близько до 1148 викрадених у 2021 році, але набагато менше, ніж рекордні 12448 викрадених у 2022 році на тлі російського вторгнення.

Кримінал та НП • 2 лютого, 14:46 • 25129 перегляди

У січні 2024 року продажі нових автомобілів в Україні зросли на 47% порівняно з попереднім роком

У січні 2024 року українці придбали 4,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 47% перевищило рівень купівлі автомобілів у січні 2023 року.

Економіка • 1 лютого, 09:53 • 18942 перегляди