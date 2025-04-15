У березні кількість вживаних Tesla, виставлених на продаж у США, рекордно зросла на 67%. Водночас продажі нових авто Tesla впали на майже 9% у порівнянні з минулим роком.
Kia планує збільшити продажі електромобілів в Європі до понад 60% до 2030 року через мита США. Компанія має намір збільшити річні продажі в США до 1,2 млн авто до 2033 року.
Південнокорейські компанії розглядають можливість відновлення бізнесу в росії після завершення війни в Україні та зняття санкцій, оскільки рф залишається важливим ринком.
На Столичному шосе в Києві автомобіль Hyundai виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом Mercedes. Двоє людей загинули, четверо травмовані, серед постраждалих двоє дітей.
Український ринок електромобілів зріс на 38% за 2024 рік, зареєстровано понад 51,7 тисяч авто. VW ID.4 став лідером серед нових електрокарів, а NISSAN Leaf - серед вживаних.
На трасі Одеса-Рені водій Hyundai під час обгону автобуса зіткнувся із зустрічним Ford, який потім врізався в автобус. Двоє людей з Ford госпіталізовані, рух на ділянці ускладнено.
На трасі Ван-Ерчіш через туман та ожеледицю сталася масова аварія за участю 30 транспортних засобів. Внаслідок ДТП одна особа загинула, 51 отримали травми, четверо з них у важкому стані.
У листопаді в Україні зареєстровано 3742 електромобілі, що на 13% менше ніж торік. Серед нових лідирує HONDA M-NV, а серед вживаних - NISSAN Leaf.
Компанія Hyundai оголосила про відкликання понад 225 000 автомобілів моделей Santa Fe та Elantra. Причиною стала несправність камери заднього виду, яка може перестати відображати зображення на центральному екрані.
44% імпортованих вживаних авто віком до 5 років в Україні у жовтні були електромобілями. Tesla Model Y та Model 3 стали найпопулярнішими моделями серед вживаних електрокарів.
На трасі між селами Фурси та Трушки сталася ДТП за участю Hyundai та вантажівки-сміттєвоза. 56-річний пасажир вантажівки отримав перелом руки та був госпіталізований.
У Броварському районі автомобіль Volkswagen виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Kia, яка загорілася. Внаслідок аварії загинули двоє людей, також троє постраждалих.
Прикордонники зупинили два автомобілі, якими подружжя намагалося незаконно вивезти сімох чоловіків призовного віку до Молдови. Організатором схеми був адмін телеграм-каналу, який отримував від 80 до 120 тис. грн за кожного "клієнта".
У липні частка авто з традиційними двигунами на ринку нових легковиків в Україні скоротилася до 63,1%. Зросла популярність гібридів та електромобілів, а лідером серед бензинових моделей стала MAZDA CX5.
4 липня 22-річний водій "Mercedes" отримав травми і був госпіталізований після того, як не надав перевагу в русі автомобілю "Hyundai" в селі Жорнівка Київської області, що призвело до зіткнення.
Вантажівка втратила колесо під час руху по мосту Патона в Києві, пошкодивши інший автомобіль, але повідомлень про постраждалих не надходило.
Ілон Маск очікує, що компанія Tesla розпочне продаж свого гуманоїдного робота Optimus до кінця 2025 року. Також він сподівається, що до кінця цього року роботи почнуть виконувати завдання на заводах.
Електричний кросовер Kia EV9 отримав титул "Кращий автомобіль світу 2024 року" в рамках премії World Car Awards, оголошеної на Міжнародному автосалоні в Нью-Йорку.
Вісім підлітків у віці 15-17 років були поранені під час стрілянини на автобусній зупинці у Філадельфії. Їх розстріляли троє чоловіків, які втекли з місця події.
Військовий та його спільник постануть перед судом за продаж двох автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога для Збройних сил України, з метою особистої наживи.
Кількість викрадень автомобілів в Україні у 2023 році повернулася до довоєнного рівня: було викрадено 1278 автомобілів, що близько до 1148 викрадених у 2021 році, але набагато менше, ніж рекордні 12448 викрадених у 2022 році на тлі російського вторгнення.
У січні 2024 року українці придбали 4,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 47% перевищило рівень купівлі автомобілів у січні 2023 року.