Автомобільна галузь закликала Трампа не допускати китайських автовиробників на ринок напередодні зустрічі із Сі
Київ • УНН
Автовиробники й дилери просять Трампа зберегти заборону на китайські авто. Напередодні зустрічі із Сі Конгрес посилює обмеження.
У п'ятницю великі автовиробники, постачальники та дилери закликали президента США Дональда Трампа не допускати китайських автовиробників на американський ринок напередодні його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, запланованої на наступний тиждень, передає УНН із посиланням на Reuters.
Минулого тижня Трамп заявив телеканалу Fox News, що не заперечує проти того, щоб китайські автомобільні компанії будували автомобілі в Сполучених Штатах.
"Ми закликаємо вашу адміністрацію дотримуватися політики, яка надійно закриває двері для китайських автовиробників, що прагнуть продавати, імпортувати або виробляти транспортні засоби в межах США", — йдеться в листі до Трампа, підписаному шістьма організаціями, що представляють інтереси General Motors, Toyota, Volkswagen, Ford, Hyundai, Stellantis, Tesla та інших компаній.
Білий дім і посольство Китаю у Вашингтоні поки що не надали коментарів.
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"Частка китайських автовиробників на ринку США дорівнює нулю. Дозвіл на відкриття ними виробничих потужностей у країні забезпечив би їм плацдарм на ринку США за рахунок виробників, які вже працюють тут", — зазначається в листі, підписаному такими організаціями, як Альянс за автомобільні інновації (Alliance for Automotive Innovation), Американська рада з автомобільної політики (American Automotive Policy Council), Autos Drive America, MEMA (Асоціація постачальників автокомпонентів), Національна асоціація автомобільних дилерів (National Automobile Dealers Association) та Асоціація транспорту з нульовим рівнем викидів (Zero Emission Transportation Association).
Ці організації стверджують, що китайські інвестиції в США не створять нових робочих місць для американців, а натомість "перемістять робочі місця від виробників, які роками інвестували в США, до компаній, що належать китайському уряду та керуються ним".
Сенаторка-демократка від штату Мічиган Елісса Слоткін послалася на повідомлення про те, що Сі Цзіньпін може привезти представників китайського автовиробника BYD до Вашингтона для участі в переговорах. Вона заявила: якщо це станеться, "можна лише припустити, що готуються угоди, які дозволять імпорт китайських автомобілів або запросять китайські компанії відкрити виробництво в США".
Нормативний акт, запроваджений адміністрацією колишнього президента Джо Байдена на початку 2025 року, фактично заборонив усім китайським автовиробникам продавати або будувати легкові автомобілі в США через побоювання, що вони можуть передавати конфіденційні дані водіїв до Китаю. Вашингтон також зберігає мита, що перевищують 100%, на китайські електромобілі.
Наразі Конгрес розглядає законопроєкт, який має посилити заборону щодо китайських транспортних засобів.
Дія цих правил, запроваджених із міркувань національної безпеки, поширюється на технології Bluetooth, Wi-Fi, стільникового та частково супутникового зв’язку — з огляду на здатність транспортних засобів збирати конфіденційні дані про їхніх американських власників.
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