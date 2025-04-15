Volkswagen

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19567 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134569 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125439 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126895 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125374 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127901 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192530 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76767 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164017 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115361 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

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Українці менше купують китайські авто: з початку року ринок впав на 36%

У січні-березні 2025 року українці придбали 2641 легковий автомобіль з Китаю, що на 36% менше, ніж торік. Найпопулярніші моделі – BYD Song Plus та ZEEKR 001.

Економіка • 11 квітня, 07:10 • 4907 перегляди

Українці почали активніше купувати електрокари: назвали бестселери березня

У березні 2025 року українці придбали 4 680 електромобілів, що на 6% більше, ніж торік. Найбільш популярними стали BYD Song Plus та TESLA Model Y.

Економіка • 8 квітня, 08:44 • 12657 перегляди

Porsche SE після збитків: автомобільний холдинг розглядає можливість повернення до оборонного бізнесу

Холдинг Porsche SE, що зазнав збитків, розглядає можливість повторного виходу на ринок озброєнь. Компанія має досвід розробки танка Leopard для Бундесверу і вже інвестує в розробку дронів.

Економіка • 3 квітня, 11:09 • 11425 перегляди

Mercedes-Benz може припинити продаж деяких моделей в США через мита Трампа - Bloomberg

Mercedes-Benz розглядає можливість скорочення продажів моделей початкового рівня в США, таких як GLA, через введення 25% мита на імпорт авто. Компанія хоче зосередитися на дорожчих моделях.

Новини Світу • 1 квітня, 18:28 • 13370 перегляди

BMW інтегрує ШІ від Alibaba в автомобілі для китайського ринку

BMW співпрацює з Alibaba для інтеграції ШІ Banma в автомобілі. Це дозволить створити інтелектуального помічника для водіїв в Китаї.

Новини Світу • 26 березня, 14:41 • 24367 перегляди

Власники Tesla в США масово продають свої електромобілі: деталі

За даними Edmunds, березень став рекордним місяцем за обміном Tesla на авто інших марок. Падіння акцій, протести та зростання конкуренції впливають на рішення власників.

Новини Світу • 22 березня, 11:32 • 55153 перегляди

Volkswagen готовий виготовляти обладнання для армії Німеччини

Volkswagen розглядає можливість виробництва обладнання для німецької армії через нестабільність у відносинах між Європою та США. Компанія готова адаптувати автомобільні заводи для виробництва зброї.

Економіка • 12 березня, 13:13 • 17489 перегляди

Volkswagen втратив третину прибутку: що чекає на автогіганта у 2025 році

Прибуток Volkswagen у 2024 році впав на 31% до 12,4 млрд євро через жорстку конкуренцію в Китаї. Компанія планує інвестувати 165 млрд євро в нові технології та очікує зростання рентабельності.

Новини Світу • 11 березня, 15:33 • 20049 перегляди

Tesla продовжує втрачати позиції: продажі в Австралії впали на 70%

Tesla зафіксувала різке падіння продажів в Австралії - на 70% у лютому порівняно з минулим роком. Model 3 показала найбільше падіння на 81,4%, тоді як конкуренти демонструють зростання.

Економіка • 6 березня, 09:00 • 21493 перегляди

Європейська автопромисловість отримає три роки для скорочення викидів CO2

Європейська комісія планує надати автовиробникам три роки замість одного для досягнення цілей щодо викидів CO2. Автокомпаніям загрожували у 2025 році штрафи до 15 млрд євро за перевищення лімітів викидів.

Новини Світу • 3 березня, 18:33 • 20498 перегляди

Volkswagen відкликає понад 60 000 автомобілів в США через несправність

Volkswagen відкликає 60 490 автомобілів у США через проблему з відображенням положення передачі. Дефект стосується моделей ID.4, Audi Q4 e-Tron та Q4 e-Tron Sportback 2021-2023 років випуску.

Новини Світу • 1 березня, 13:39 • 35799 перегляди

ДТП за участі правоохоронців: поліцейського, який керував автівкою, відсторонено від виконання службових обов’язків

На в'їзді в Київ службове авто поліції спричинило аварію, врізавшись у Volkswagen після екстреного гальмування. Поліцейського-водія відсторонено від служби та складено адмінпротокол.

Київ • 27 лютого, 18:26 • 31911 перегляди

Honda і Nissan припинили переговори про злиття через зміну стратегії

Honda та Nissan припинили переговори про заплановане злиття менш ніж через два місяці після оголошення. Компанії продовжать співпрацю в галузі автомобільних технологій, а Nissan шукатиме нового партнера.

Новини Світу • 13 лютого, 12:02 • 37463 перегляди

Toyota відкриває новий завод Lexus у Шанхаї: що відомо про масштабний проект

Toyota планує побудувати новий завод Lexus у Шанхаї для виробництва електромобілів з 2027 року. Завод вироблятиме 100 000 автомобілів щорічно, а до 2035 року всі моделі Lexus стануть електричними.

Новини Світу • 5 лютого, 15:16 • 34905 перегляди

На Київщині в автотрощі постраждала вагітна жінка

19-річний водій BMW не впорався з керуванням та врізався в паркан у селі Переселення, після чого автомобіль загорівся. Внаслідок ДТП постраждали троє людей, серед яких вагітна дівчина, всіх доставлено до лікарні.

Київ • 26 січня, 21:47 • 39871 перегляди

На Львівщині зіткнулись легковик та автобус: є загиблі

На Львівщині Volkswagen виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом ЗАЗ. Внаслідок аварії загинуло четверо людей з легковика, двоє пасажирів автобуса госпіталізовано.

Суспільство • 26 січня, 18:25 • 44634 перегляди

Які вживані авто з США найчастіше купують українці - нова статистика

У 2024 році українці придбали 41,7 тис. вживаних автомобілів зі США, що на 46% більше ніж роком раніше. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model 3, а середній вік імпортованих авто - 5,8 року.

Економіка • 22 січня, 10:20 • 101197 перегляди

Які авто з бензиновими двигунами купували українці у 2024: несподівані лідери

В Україні зареєстровано 27,9 тис. нових бензинових авто, що на 2% менше ніж торік. Mazda CX5 стала лідером продажів, а серед вживаних імпортованих авто перше місце посів Volkswagen Golf.

Економіка • 17 січня, 16:33 • 43888 перегляди

За рік український ринок електромобілів зріс на 38%

Український ринок електромобілів зріс на 38% за 2024 рік, зареєстровано понад 51,7 тисяч авто. VW ID.4 став лідером серед нових електрокарів, а NISSAN Leaf - серед вживаних.

Економіка • 9 січня, 16:00 • 55470 перегляди

Які вантажівки купували українці у 2024 році: назвали лідерів продажів

Ринок нових комерційних автомобілів в Україні зріс на 14% у 2024 році, досягнувши 12,9 тис. одиниць. Renault стала лідером продажів з 3271 проданими авто, випередивши Citroen та MAN.

Економіка • 8 січня, 13:19 • 24263 перегляди

Автовиробники масово переходять на програмні відкликання: що відбувається

Кількість відкликань через програмне забезпечення в автомобілях зросла з 6% до 15% за останні 5 років. Tesla, Ford та інші виробники все частіше покладаються на програмні оновлення для покращення функціональності авто.

Новини Світу • 8 січня, 11:06 • 25168 перегляди

Понад 222 тисячі вживаних авто ввезли до України у 2024 році

У 2024 році в Україні зареєстрували понад 222,1 тис. вживаних автомобілів, що на 4% більше ніж торік. Volkswagen Golf став найпопулярнішою моделлю серед вживаних авто з результатом 12 164 одиниці.

Суспільство • 7 січня, 07:44 • 23708 перегляди

Китайський авторинок: рекордні продажі 2024 та тривожні прогнози на 2025

Китайські автовиробники досягли рекордних показників продажів у 2024 році, але очікують складний 2025 рік. Зростання ринку сповільниться до 2% через торговельну напруженість та жорстку конкуренцію.

Економіка • 2 січня, 14:16 • 25665 перегляди

ТОП-10 найпопулярніших нових авто в Україні: хто очолив рейтинг у грудні

RENAULT Duster залишається лідером продажів нових автомобілів в Україні у грудні 2024 року з 495 проданими одиницями.

Економіка • 2 січня, 09:00 • 27492 перегляди

За рік українці придбали майже 70 тис. нових авто

У 2024 році українці придбали 69,6 тис. нових автомобілів, що на 14% більше ніж у 2023. Toyota лідирує серед брендів, а найпопулярнішою моделлю став RENAULT Duster.

Суспільство • 1 січня, 08:12 • 27133 перегляди

Дані про 800 тисяч електромобілів Volkswagen опинилися у відкритому доступі

Дані 800 тисяч власників електромобілів Volkswagen опинилися у відкритому доступі через хмарне сховище Amazon. Витік розкрив GPS-координати та інформацію про 466 тисяч авто, що дозволило відстежити розпорядок дня власників.

Новини Світу • 30 грудня, 04:03 • 24507 перегляди

Audi оновлює модельний ряд після падіння прибутку на 91% у 2024 році

Audi анонсувала нові моделі авто на 2025 рік після значного падіння прибутку. Компанія представить оновлені A5, A6 e-tron, Q5, Q6, A7, Q3 та інші моделі з новими технічними характеристиками.

Технології • 25 грудня, 12:56 • 14967 перегляди

Виробник зірок Mercedes-Benz збанкрутував після 228 років існування

Німецька компанія Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, що виготовляла емблеми для Mercedes-Benz, оголосила про банкрутство. Причиною стало падіння попиту на продукцію та криза в європейському автопромі.

Суспільство • 25 грудня, 01:26 • 27519 перегляди

Honda і Nissan оголосили про початок возз'єднання у спільний холдинг

Honda і Nissan підписали угоду про створення спільного холдингу, який вийде на біржу в 2026 році. Об'єднана компанія стане третім найбільшим автовиробником у світі після Toyota і Volkswagen.

Новини Світу • 24 грудня, 03:36 • 18429 перегляди

Nissan і Honda можуть об'єднатися: акції Nissan злетіли на майже 24%

ЗМІ повідомляють про можливе злиття Nissan і Honda для створення нової холдингової компанії. Об'єднана компанія з Mitsubishi зможе продавати понад 8 млн авто щорічно, конкуруючи з Toyota та Volkswagen.

Економіка • 18 грудня, 07:49 • 15277 перегляди