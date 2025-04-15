У січні-березні 2025 року українці придбали 2641 легковий автомобіль з Китаю, що на 36% менше, ніж торік. Найпопулярніші моделі – BYD Song Plus та ZEEKR 001.
У березні 2025 року українці придбали 4 680 електромобілів, що на 6% більше, ніж торік. Найбільш популярними стали BYD Song Plus та TESLA Model Y.
Холдинг Porsche SE, що зазнав збитків, розглядає можливість повторного виходу на ринок озброєнь. Компанія має досвід розробки танка Leopard для Бундесверу і вже інвестує в розробку дронів.
Mercedes-Benz розглядає можливість скорочення продажів моделей початкового рівня в США, таких як GLA, через введення 25% мита на імпорт авто. Компанія хоче зосередитися на дорожчих моделях.
BMW співпрацює з Alibaba для інтеграції ШІ Banma в автомобілі. Це дозволить створити інтелектуального помічника для водіїв в Китаї.
За даними Edmunds, березень став рекордним місяцем за обміном Tesla на авто інших марок. Падіння акцій, протести та зростання конкуренції впливають на рішення власників.
Volkswagen розглядає можливість виробництва обладнання для німецької армії через нестабільність у відносинах між Європою та США. Компанія готова адаптувати автомобільні заводи для виробництва зброї.
Прибуток Volkswagen у 2024 році впав на 31% до 12,4 млрд євро через жорстку конкуренцію в Китаї. Компанія планує інвестувати 165 млрд євро в нові технології та очікує зростання рентабельності.
Tesla зафіксувала різке падіння продажів в Австралії - на 70% у лютому порівняно з минулим роком. Model 3 показала найбільше падіння на 81,4%, тоді як конкуренти демонструють зростання.
Європейська комісія планує надати автовиробникам три роки замість одного для досягнення цілей щодо викидів CO2. Автокомпаніям загрожували у 2025 році штрафи до 15 млрд євро за перевищення лімітів викидів.
Volkswagen відкликає 60 490 автомобілів у США через проблему з відображенням положення передачі. Дефект стосується моделей ID.4, Audi Q4 e-Tron та Q4 e-Tron Sportback 2021-2023 років випуску.
На в'їзді в Київ службове авто поліції спричинило аварію, врізавшись у Volkswagen після екстреного гальмування. Поліцейського-водія відсторонено від служби та складено адмінпротокол.
Honda та Nissan припинили переговори про заплановане злиття менш ніж через два місяці після оголошення. Компанії продовжать співпрацю в галузі автомобільних технологій, а Nissan шукатиме нового партнера.
Toyota планує побудувати новий завод Lexus у Шанхаї для виробництва електромобілів з 2027 року. Завод вироблятиме 100 000 автомобілів щорічно, а до 2035 року всі моделі Lexus стануть електричними.
19-річний водій BMW не впорався з керуванням та врізався в паркан у селі Переселення, після чого автомобіль загорівся. Внаслідок ДТП постраждали троє людей, серед яких вагітна дівчина, всіх доставлено до лікарні.
На Львівщині Volkswagen виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автобусом ЗАЗ. Внаслідок аварії загинуло четверо людей з легковика, двоє пасажирів автобуса госпіталізовано.
У 2024 році українці придбали 41,7 тис. вживаних автомобілів зі США, що на 46% більше ніж роком раніше. Найпопулярнішою моделлю стала Tesla Model 3, а середній вік імпортованих авто - 5,8 року.
В Україні зареєстровано 27,9 тис. нових бензинових авто, що на 2% менше ніж торік. Mazda CX5 стала лідером продажів, а серед вживаних імпортованих авто перше місце посів Volkswagen Golf.
Український ринок електромобілів зріс на 38% за 2024 рік, зареєстровано понад 51,7 тисяч авто. VW ID.4 став лідером серед нових електрокарів, а NISSAN Leaf - серед вживаних.
Ринок нових комерційних автомобілів в Україні зріс на 14% у 2024 році, досягнувши 12,9 тис. одиниць. Renault стала лідером продажів з 3271 проданими авто, випередивши Citroen та MAN.
Кількість відкликань через програмне забезпечення в автомобілях зросла з 6% до 15% за останні 5 років. Tesla, Ford та інші виробники все частіше покладаються на програмні оновлення для покращення функціональності авто.
У 2024 році в Україні зареєстрували понад 222,1 тис. вживаних автомобілів, що на 4% більше ніж торік. Volkswagen Golf став найпопулярнішою моделлю серед вживаних авто з результатом 12 164 одиниці.
Китайські автовиробники досягли рекордних показників продажів у 2024 році, але очікують складний 2025 рік. Зростання ринку сповільниться до 2% через торговельну напруженість та жорстку конкуренцію.
RENAULT Duster залишається лідером продажів нових автомобілів в Україні у грудні 2024 року з 495 проданими одиницями.
У 2024 році українці придбали 69,6 тис. нових автомобілів, що на 14% більше ніж у 2023. Toyota лідирує серед брендів, а найпопулярнішою моделлю став RENAULT Duster.
Дані 800 тисяч власників електромобілів Volkswagen опинилися у відкритому доступі через хмарне сховище Amazon. Витік розкрив GPS-координати та інформацію про 466 тисяч авто, що дозволило відстежити розпорядок дня власників.
Audi анонсувала нові моделі авто на 2025 рік після значного падіння прибутку. Компанія представить оновлені A5, A6 e-tron, Q5, Q6, A7, Q3 та інші моделі з новими технічними характеристиками.
Німецька компанія Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, що виготовляла емблеми для Mercedes-Benz, оголосила про банкрутство. Причиною стало падіння попиту на продукцію та криза в європейському автопромі.
Honda і Nissan підписали угоду про створення спільного холдингу, який вийде на біржу в 2026 році. Об'єднана компанія стане третім найбільшим автовиробником у світі після Toyota і Volkswagen.
ЗМІ повідомляють про можливе злиття Nissan і Honda для створення нової холдингової компанії. Об'єднана компанія з Mitsubishi зможе продавати понад 8 млн авто щорічно, конкуруючи з Toyota та Volkswagen.