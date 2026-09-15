Британія, Японія та Туреччина вимагають доступу до Made in Europe - Financial Times

Велика Британія, Японія та Туреччина прагнуть отримати повну вигоду від правил автомобільного сектору Made in Europe. Це відбувається на тлі побоювань, що нова промислова політика блоку завдасть шкоди робочим місцям і виробництву, повідомляє Financial Times, передає УНН.

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За даними видання, ЄС пропонує зосередити державні контракти блоку та субсидії на такі технології, як електромобілі та чиста енергія, на європейському виробництві, радикально переходячи від ортодоксальності вільної торгівлі до протидії домінуванню Китаю в цих та інших галузях.

Незважаючи на те, що країни, які мають торговельні угоди з ЄС, включені до частини схеми "Зроблено в Європі", положення, які вимагають, щоб транспортні засоби збиралися в блоці для отримання підтримки, і виключення торгових партнерів з деяких субсидій на електромобілі та схем автопарку - можуть завдати шкоди виробникам автомобілів, які не входять до підприємства - йдеться в публікації.

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Виробники авто, які працюють у Великій Британії, Японії та Туреччині, прагнуть отримати повну вигоду від запропонованого Закону ЄС про промислові прискорювачі, який визначає правила.

Представники японського бізнесу заявили, що Токіо шукає двосторонню угоду з Брюсселем, щоб включити його промисловість до схеми ЄС.

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем висловив занепокоєння президенту Франції Еммануелю Макрону, заявивши, що британська автомобільна промисловість не повинна потрапити під перехресний вогонь політики, спрямованої на боротьбу з китайською конкуренцією. Велика Британія прагне пов’язати це питання з переговорами з ЄС про перезавантаження у відносинах що очікуються в листопаді.

Туреччина, яка перебуває в митному союзі з ЄС, намагалася переконати Європейську комісію не виключати автомобільну промисловість країни з правил Made in Europe.

Автомобільна торгівля між ЄС і Туреччиною коштує приблизно 54 млрд євро щорічно, включаючи запчастини, при цьому ЄС має 2 млрд євро надлишку експорту. Омер Болат, міністр торгівлі Туреччини, сказав FT, що його виключення "вдарить по власній промисловій базі ЄС".

Нагадаємо

Volkswagen оцінює витрати на найбільшу реструктуризацію у своїй історії приблизно у 16 млрд доларів (18,6 млрд доларів), значна частина яких піде на скорочення десятків тисяч працівників.