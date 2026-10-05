На ресурсах ніяких персональних даних не зберігається - в АТБ прокоментували хакерську атаку на сайт

В АТБ прокоментували хакерську атаку на їхній сайт та погрози злити дані клієнтів, зазначивши, що хакери здійснили спробу атаки на ресурси компанії, водночас витоку персональних даних не було, адже вони не зберігаються. Про це у коментарі УНН повідомив прессекретар АТБ Сергій Демченко.

Деталі

Дійсно, була спроба хакерської атаки на ресурси компанії. По-друге, важливо… жодних персональних даних, чи будь-якої конфіденційної інформації ця атака не зазнала. Тобто витоку даних не було, тому що ніяких персональних даних на цих ресурсах не зберігається - сказав Демченко.

Він додав, що ресурси компанії компанії вже відновлюють свою роботу, і найближчим часом будуть працювати у штатному режимі.

Нагадаємо

Сайт мережі продуктових магазинів АТБ, ймовірно, зламали. На сторінці було розміщено повідомлення зловмисників, які заявили про викрадення даних мільйонів даних клієнтів і вимагають викуп у криптовалюті.

Згодом повідомлення зникло з сайту, і він почав працювати у звичайному режимі. Проте, наразі на сайті проводяться технічні роботи.