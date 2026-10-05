В АТБ прокомментировали хакерскую атаку на сайт — стоит ли клиентам беспокоиться об утечке данных
Киев • УНН
В АТБ подтвердили попытку хакерской атаки на ресурсы компании. Там заверили, что персональные данные не хранятся и не утекали.
В АТБ прокомментировали хакерскую атаку на их сайт и угрозы слить данные клиентов, отметив, что хакеры предприняли попытку атаки на ресурсы компании, при этом утечки персональных данных не было, поскольку они не хранятся. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь АТБ Сергей Демченко.
Детали
Действительно, была попытка хакерской атаки на ресурсы компании. Во-вторых, важно… никаких персональных данных или какой-либо конфиденциальной информации эта атака не затронула. То есть утечки данных не было, потому что никаких персональных данных на этих ресурсах не хранится
Он добавил, что ресурсы компании уже восстанавливают свою работу и в ближайшее время будут работать в штатном режиме.
Напомним
Сайт сети продуктовых магазинов АТБ, вероятно, взломали. На странице было размещено сообщение злоумышленников, которые заявили о краже миллионов данных клиентов и потребовали выкуп в криптовалюте.
Впоследствии сообщение исчезло с сайта, и он начал работать в обычном режиме. Однако в настоящее время на сайте проводятся технические работы.