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В АТБ прокомментировали хакерскую атаку на сайт — стоит ли клиентам беспокоиться об утечке данных

Киев • УНН

 • 4974 просмотра

В АТБ подтвердили попытку хакерской атаки на ресурсы компании. Там заверили, что персональные данные не хранятся и не утекали.

В АТБ прокомментировали хакерскую атаку на сайт — стоит ли клиентам беспокоиться об утечке данных

В АТБ прокомментировали хакерскую атаку на их сайт и угрозы слить данные клиентов, отметив, что хакеры предприняли попытку атаки на ресурсы компании, при этом утечки персональных данных не было, поскольку они не хранятся. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь АТБ Сергей Демченко.

Детали

Действительно, была попытка хакерской атаки на ресурсы компании. Во-вторых, важно… никаких персональных данных или какой-либо конфиденциальной информации эта атака не затронула. То есть утечки данных не было, потому что никаких персональных данных на этих ресурсах не хранится

- сказал Демченко.

Он добавил, что ресурсы компании уже восстанавливают свою работу и в ближайшее время будут работать в штатном режиме.

Напомним

Сайт сети продуктовых магазинов АТБ, вероятно, взломали. На странице было размещено сообщение злоумышленников, которые заявили о краже миллионов данных клиентов и потребовали выкуп в криптовалюте.

Впоследствии сообщение исчезло с сайта, и он начал работать в обычном режиме. Однако в настоящее время на сайте проводятся технические работы.

Павел Башинский

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