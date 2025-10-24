$41.900.14
24 октября, 17:15 • 16700 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29430 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23641 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28215 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24718 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41094 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25715 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20045 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28186 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76190 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14455 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17714 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29988 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53175 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36420 просмотра
Новости по теме
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»

Норвежский король Харальд пошутил по поводу фильма Netflix, который рассказывает о его дочери, вышедшей замуж за американского «шамана».

Культура • 24 октября, 12:41 • 17714 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto

45-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила о диагностированной аневризме мозга, которая могла развиться из-за стресса. Медики предупреждают, что такие случаи часто бессимптомны, но могут быть смертельно опасными.

Новости Мира • 24 октября, 07:30 • 53175 просмотра
Paramount Дэвида Эллисона вышла в лидеры гонки за покупку Warner Bros. Discovery – Reuters

Компания Paramount Skydance Дэвида Эллисона является главным претендентом на приобретение Warner Bros. Discovery, несмотря на отклонение первоначального предложения. Вероятная стоимость сделки может достичь 74 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей в медиаиндустрии за последнее десятилетие.

Новости Мира • 23 октября, 18:18 • 3166 просмотра
Поколение Z выбирает дружбу и аутентичность, отказываясь от сексуального контента на экране

Исследование Калифорнийского университета показало, что поколение Z предпочитает правдивые истории о дружбе и платонических отношениях, а не сексуальному контенту в фильмах. Почти половина подростков считает современные шоу чрезмерно сексуальными, что совпадает со снижением сексуальной активности среди них.

Общество • 23 октября, 16:19 • 2740 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto

Ким Кардашьян отпраздновала свое 45-летие в Лондоне, сменив два откровенных образа: прозрачный корсет и мини-платье с бисером. Среди гостей были Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наоми Уоттс и Джон Гальяно.

УНН Lite • 23 октября, 12:24 • 42967 просмотра
Защита Андрея Белоуса в суде заявила, что потерпевшие девочки не учли, что учатся актерскому мастерству - Офис ГенпрокурораPhoto

Во время суда над Андреем Белоусом защита заявила, что потерпевшие девочки не учли обучение актерскому мастерству. Судья выразил сожаление из-за отсутствия журналистов на заседании.

Общество • 22 октября, 14:10 • 4880 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo

Актер Джейкоб Элорди, исполнитель роли Нейта, намекнул относительно третьего сезона "Эйфории". Он отметил, что знает только свою роль в сезоне, поскольку информация строго засекречена.

Культура • 22 октября, 13:53 • 44921 просмотра
Warner Bros. Discovery объявила о выставлении себя на продажу – СМИ

Warner Bros. Discovery, владелец HBO и CNN, объявила о рассмотрении стратегических альтернатив для максимизации стоимости, что означает поиск покупателя. Компания получила неожиданный интерес от нескольких потенциальных покупателей относительно всей компании или ее студийного бизнеса.

Новости Мира • 21 октября, 15:53 • 3502 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix

Стриминговый сервис Netflix заказал драматический сериал "Кеннеди" о жизни влиятельной семьи Кеннеди. Майкл Фассбендер сыграет Джозефа Кеннеди-старшего в первом сезоне из восьми серий.

Культура • 21 октября, 12:00 • 68270 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026

21 октября Верховная Рада начнет рассмотрение поправок к законопроекту о Госбюджете-2026, а 22 октября должна принять его за основу. Доходы общего фонда прогнозируются на уровне 2,8 трлн грн, с приоритетом на оборону и безопасность.

Экономика • 21 октября, 06:03 • 76978 просмотра
Disney отметит 250-летие США круглосуточной трансляцией, новыми аттракционами и фейерверком в парках развлечений

Disney отметит 250-летие США масштабным празднованием в 2026 году, включая круглосуточную трансляцию на Disney+, ABC, ESPN и других платформах. Мероприятие предусматривает новые аттракционы, телевизионные проекты и фейерверки в Walt Disney World и Disneyland.

Культура • 20 октября, 16:20 • 3456 просмотра
Скандальный форвард "Динамо" Бленуце получил благодарность от Воздушных сил ВСУPhotoVideo

Скандальный новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце получил благодарность от Командования Воздушных сил ВСУ за поддержку территориальной обороны. Ранее футболист перечислил 700 тыс. гривен Министерству обороны Украины.

Общество • 20 октября, 16:09 • 2855 просмотра
Лондон примет Международный кинофестиваль "Женщины и Мир": в жюри звездная команда

С 6 по 12 ноября 2025 года в Лондоне состоится Международный кинофестиваль "Женщины и Мир", основанный украинками. В состав жюри вошли обладатель "Оскара" Питер Страуган и другие известные деятели кино.

Общество • 17 октября, 15:00 • 2561 просмотра
Умер звезда сериала "Великолепный век": известны подробности

В Турции на 90-м году жизни скончался известный актер театра и телевидения Ариф Эркин Гюзельбейоглу. Украинским зрителям он запомнился ролью Пири Мехмеда-паши в сериале "Великолепный век".

Новости Мира • 16 октября, 18:32 • 15493 просмотра
Почитание легенды: Renault возвращает в обновленном виде необычный автомобиль периода 80-хPhoto

Renault возрождает культовый R5 Turbo 3E, выпустив обновленную электрическую версию. Новый автомобиль имеет 555 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Авто • 15 октября, 17:02 • 4626 просмотра
HBO Max официально запущен в Украине: два тарифа, украинский дубляж и контент мирового уровня

Стриминговый сервис HBO Max официально запустился в Украине 14 октября, предлагая два тарифа: Standard (€7. 99/месяц) и Premium (€9.99/месяц). Платформа предоставляет доступ к контенту HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals и Discovery с украинской локализацией и дубляжом.

Общество • 15 октября, 09:01 • 14385 просмотра
"Ни один союз не длится вечно": сериал "Дипломатка" возвращается 16 октября

Третий сезон американского политического триллера "Дипломатка" выйдет на Netflix 16 октября. В новом сезоне посол Кейт Уайлер обвинит вице-президента Грейс Пенн в заговоре и будет стремиться к должности вице-президента.

Культура • 15 октября, 06:33 • 4163 просмотра