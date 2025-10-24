Норвежский король Харальд пошутил по поводу фильма Netflix, который рассказывает о его дочери, вышедшей замуж за американского «шамана».
45-летняя звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила о диагностированной аневризме мозга, которая могла развиться из-за стресса. Медики предупреждают, что такие случаи часто бессимптомны, но могут быть смертельно опасными.
Компания Paramount Skydance Дэвида Эллисона является главным претендентом на приобретение Warner Bros. Discovery, несмотря на отклонение первоначального предложения. Вероятная стоимость сделки может достичь 74 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей в медиаиндустрии за последнее десятилетие.
Исследование Калифорнийского университета показало, что поколение Z предпочитает правдивые истории о дружбе и платонических отношениях, а не сексуальному контенту в фильмах. Почти половина подростков считает современные шоу чрезмерно сексуальными, что совпадает со снижением сексуальной активности среди них.
Ким Кардашьян отпраздновала свое 45-летие в Лондоне, сменив два откровенных образа: прозрачный корсет и мини-платье с бисером. Среди гостей были Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наоми Уоттс и Джон Гальяно.
Во время суда над Андреем Белоусом защита заявила, что потерпевшие девочки не учли обучение актерскому мастерству. Судья выразил сожаление из-за отсутствия журналистов на заседании.
Актер Джейкоб Элорди, исполнитель роли Нейта, намекнул относительно третьего сезона "Эйфории". Он отметил, что знает только свою роль в сезоне, поскольку информация строго засекречена.
Warner Bros. Discovery, владелец HBO и CNN, объявила о рассмотрении стратегических альтернатив для максимизации стоимости, что означает поиск покупателя. Компания получила неожиданный интерес от нескольких потенциальных покупателей относительно всей компании или ее студийного бизнеса.
Стриминговый сервис Netflix заказал драматический сериал "Кеннеди" о жизни влиятельной семьи Кеннеди. Майкл Фассбендер сыграет Джозефа Кеннеди-старшего в первом сезоне из восьми серий.
21 октября Верховная Рада начнет рассмотрение поправок к законопроекту о Госбюджете-2026, а 22 октября должна принять его за основу. Доходы общего фонда прогнозируются на уровне 2,8 трлн грн, с приоритетом на оборону и безопасность.
Disney отметит 250-летие США масштабным празднованием в 2026 году, включая круглосуточную трансляцию на Disney+, ABC, ESPN и других платформах. Мероприятие предусматривает новые аттракционы, телевизионные проекты и фейерверки в Walt Disney World и Disneyland.
Скандальный новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце получил благодарность от Командования Воздушных сил ВСУ за поддержку территориальной обороны. Ранее футболист перечислил 700 тыс. гривен Министерству обороны Украины.
С 6 по 12 ноября 2025 года в Лондоне состоится Международный кинофестиваль "Женщины и Мир", основанный украинками. В состав жюри вошли обладатель "Оскара" Питер Страуган и другие известные деятели кино.
В Турции на 90-м году жизни скончался известный актер театра и телевидения Ариф Эркин Гюзельбейоглу. Украинским зрителям он запомнился ролью Пири Мехмеда-паши в сериале "Великолепный век".
Renault возрождает культовый R5 Turbo 3E, выпустив обновленную электрическую версию. Новый автомобиль имеет 555 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды.
Стриминговый сервис HBO Max официально запустился в Украине 14 октября, предлагая два тарифа: Standard (€7. 99/месяц) и Premium (€9.99/месяц). Платформа предоставляет доступ к контенту HBO, Warner Bros., DC Studios, Max Originals и Discovery с украинской локализацией и дубляжом.
Третий сезон американского политического триллера "Дипломатка" выйдет на Netflix 16 октября. В новом сезоне посол Кейт Уайлер обвинит вице-президента Грейс Пенн в заговоре и будет стремиться к должности вице-президента.