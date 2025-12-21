Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину

$42.340.00
20:13 • 2036 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 13101 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 23144 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 24627 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 38897 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 66299 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 72475 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44100 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37390 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 39276 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
Тысячи людей собрались на пляже в Сиднее, чтобы почтить память жертв нападения на еврейский фестиваль21 декабря, 11:51 • 5224 просмотра
20 вражеских FPV-дронов за две минуты: в Генштабе показали редкие кадры боев в ПокровскеVideo21 декабря, 12:02 • 4896 просмотра
Над Черным морем заметили новейший американский самолет-разведчик - Крымский ветерPhoto21 декабря, 13:13 • 13355 просмотра
В Хорватии и Румынии зафиксировали случаи лепры: власти уверяют, что риска распространения нет21 декабря, 13:14 • 6708 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 15901 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 15915 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 40096 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 72476 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 110853 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 80986 просмотра
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 15936 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 17980 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 30269 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 51725 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 35943 просмотра
Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Актер Джеймс Рэнсон, известный по ролям в фильмах ужасов, умер 19 декабря в Лос-Анджелесе в возрасте 46 лет. Судмедэксперты подтвердили, что причиной смерти стало самоубийство.

Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину

Американский актер Джеймс Рэнсон, известный по ролям в культовых хоррорах и криминальных драмах, ушел из жизни. Его тело нашли 19 декабря в Лос-Анджелесе. Судмедэксперты подтвердили, что причиной смерти стал суицид. Об этом сообщает People, пишет УНН.

Детали

По данным офиса медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, актер был найден мертвым в хозяйственной постройке недалеко от его дома. Всего за несколько дней до трагедии жена Рэнсона, Джейми Макфи, опубликовала в соцсетях призыв поддержать Национальный альянс по психическим заболеваниям (NAMI). У актера осталось двое детей.

Похороны Степана Гиги во Львове: тысячи людей пришли проститься с Народным артистом Украины15.12.25, 16:55 • 3404 просмотра

Последней работой Рэнсона стала роль в фильме "Черный телефон 2", премьера которого запланирована в ближайшее время, а также появление во втором сезоне сериала "Покерфейс".

Карьера и личная борьба

Джеймс Рэнсон получил широкую известность благодаря роли Зигги Соботки во втором сезоне сериала "Прослушка" (The Wire). Позже он стал "лицом" современных ужасов, снявшись в дилогии "Синистер" и сыграв взрослого Эдди Каспбрака в блокбастере "Оно: Часть вторая".

В 2021 году актер публично признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия со стороны репетитора. Рэнсон открыто говорил, что эта травма годами провоцировала его на борьбу с наркотической зависимостью и депрессией.

Когда ребенок получает такой опыт мира, он начинает видеть себя таким, которого невозможно любить или спасти 

– писал актер в своих мемуарах в соцсетях, объясняя свой тяжелый путь к трезвости и психологическому восстановлению.

Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями15.12.25, 06:45 • 28080 просмотров

Степан Гафтко

