Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину

Американский актер Джеймс Рэнсон, известный по ролям в культовых хоррорах и криминальных драмах, ушел из жизни. Его тело нашли 19 декабря в Лос-Анджелесе. Судмедэксперты подтвердили, что причиной смерти стал суицид. Об этом сообщает People, пишет УНН.

По данным офиса медицинского эксперта округа Лос-Анджелес, актер был найден мертвым в хозяйственной постройке недалеко от его дома. Всего за несколько дней до трагедии жена Рэнсона, Джейми Макфи, опубликовала в соцсетях призыв поддержать Национальный альянс по психическим заболеваниям (NAMI). У актера осталось двое детей.

Последней работой Рэнсона стала роль в фильме "Черный телефон 2", премьера которого запланирована в ближайшее время, а также появление во втором сезоне сериала "Покерфейс".

Джеймс Рэнсон получил широкую известность благодаря роли Зигги Соботки во втором сезоне сериала "Прослушка" (The Wire). Позже он стал "лицом" современных ужасов, снявшись в дилогии "Синистер" и сыграв взрослого Эдди Каспбрака в блокбастере "Оно: Часть вторая".

В 2021 году актер публично признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия со стороны репетитора. Рэнсон открыто говорил, что эта травма годами провоцировала его на борьбу с наркотической зависимостью и депрессией.

Когда ребенок получает такой опыт мира, он начинает видеть себя таким, которого невозможно любить или спасти