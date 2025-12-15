Похороны Степана Гиги во Львове: тысячи людей пришли проститься с Народным артистом Украины

$42.190.08
14:54 • 116 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 1468 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
14:19 • 1638 просмотра
Встреча советников Трампа и Зеленского в понедельник была "продуктивной" - СМИ
Эксклюзив
13:38 • 8612 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 11751 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 15190 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 17886 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 19028 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 20146 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18679 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
Популярные новости
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto15 декабря, 05:02 • 29044 просмотра
На Буковине утром произошло землетрясение: детали15 декабря, 07:57 • 4690 просмотра
Украинская пара подверглась нападению в трамвае в Польше из-за "разговора на родном языке": задержаны двое нападавших09:49 • 14864 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 14406 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 4812 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
13:38 • 8612 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 5164 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 14604 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 75116 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 91864 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 20820 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 38119 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 39494 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 43962 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 78764 просмотра
Похороны Степана Гиги во Львове: тысячи людей пришли проститься с Народным артистом Украины

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Во Львове состоялось прощание с Народным артистом Украины Степаном Гигой, на которое пришли тысячи людей. Его похоронили на Лычаковском кладбище, как он и завещал.

Похороны Степана Гиги во Львове: тысячи людей пришли проститься с Народным артистом Украины
Фото: Городской совет Львова

Во Львове состоялось прощание с Народным артистом Украины Степаном Гигой. Тысячи людей пришли на церемонию, сообщает УНН со ссылкой на городской совет Львова.

Детали

Львовяне провели общегородскую церемонию прощания на площади Рынок. Городской трубач сыграл песню "В райском саду (Яворина)".

Далее пешее шествие отправилось на Лычаковское кладбище. Степана Гигу похоронили на поле № 75. Именно здесь, на Лычаковском кладбище во Львове, артист завещал быть похороненным

- заявили в городском совете.

Напомним

Степан Гига умер в возрасте 66 лет 12 декабря. Еще в ноябре его срочно прооперировали. Его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

Прощание со Степаном Гигой было запланировано 14 декабря, а похороны - 15 декабря.

Евгений Устименко

Музыкант
Львов