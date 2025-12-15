Похороны Степана Гиги во Львове: тысячи людей пришли проститься с Народным артистом Украины

Во Львове состоялось прощание с Народным артистом Украины Степаном Гигой. Тысячи людей пришли на церемонию, сообщает УНН со ссылкой на городской совет Львова.

Львовяне провели общегородскую церемонию прощания на площади Рынок. Городской трубач сыграл песню "В райском саду (Яворина)".

Далее пешее шествие отправилось на Лычаковское кладбище. Степана Гигу похоронили на поле № 75. Именно здесь, на Лычаковском кладбище во Львове, артист завещал быть похороненным