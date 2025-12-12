$42.270.01
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 4596 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
13:33 • 12547 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 18705 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 22814 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 34259 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 27833 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 22944 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 23058 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 24060 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
У Львові помер співак Степан Гіга - ЗМІ

Київ • УНН

 • 72 перегляди

12 грудня у Львові помер відомий співак Степан Гіга у віці 66 років. Він помер у реанімації Першого ТМО Львова, проте родина поки не підтвердила інформацію.

У Львові помер співак Степан Гіга - ЗМІ

У п’ятницю, 12 грудня, у віці 66-ти років внаслідок хвороби помер відомий співак Степан Гіга, повідомляє видання ZAXID.NET, передає УНН.

У п’ятницю, 12 грудня, у віці 66-ти років у Львові внаслідок хвороби помер відомий співак Степан Гіга 

- пише видання.

Степан Гіга помер в реанімації Першого ТМО Львова.

Проте родина та офіційні представники інформацію про смерть співака поки не підтверджували.

Нагадаємо

У листопаді українського співака Степана Гігу терміново прооперували. Його стан оцінювався як важкий, але стабільний.

Павло Башинський

Культура