У Львові помер співак Степан Гіга - ЗМІ
Київ • УНН
У п’ятницю, 12 грудня, у віці 66-ти років внаслідок хвороби помер відомий співак Степан Гіга, повідомляє видання ZAXID.NET, передає УНН.
Проте родина та офіційні представники інформацію про смерть співака поки не підтверджували.
Нагадаємо
У листопаді українського співака Степана Гігу терміново прооперували. Його стан оцінювався як важкий, але стабільний.